Skoda Enyaq vRS: kundalik hayot va zavqni birlashtira oladimi

·40·Avto
Skoda Enyaq vRS: kundalik hayot va zavqni birlashtira oladimi
Qisqacha

335 ot kuchiga ega to'liq elektr Skoda Enyaq vRS modeli kundalik foydalanish va hayajonli haydashni birlashtira oladigan universal avtomobil sifatida sinovdan o'tkazildi. Ikki dvigatel va to'liq tortish tizimi 697 Nm moment hosil qilib, avtomobilga 0 dan 100 kilometr tezlikka 5,4 soniyada chiqish imkonini beradi.

Avtomobil ixlosmandlari oʻrtasida yillar davomida muhokama qilib kelinadigan mavzulardan biri bu – mukammal ikki mashinali garaj gʻoyasidir. Und disposicionesiga koʻra, biri kundalik yumushlar, ikkinchisi esa dam olish kunlaridagi maroqli safarlar uchun moʻljallangan ikkita avtomobilni tanlash talab etiladi. Biroq bugungi iqtisodiy sharoitda ikkita mashinaga egalik qilish, ayniqsa ulardan birini faqat yakshanba kunlari haydash koʻpchilik uchun qiyinlashib bormoqda. Shu sababli koʻplab haydovchilar bir vaqtning oʻzida ham amaliy, ham qiziqarli boʻlgan yagona universal transport vositasini qidirmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Mutaxassislar taqdim etgan video-sharhlarga koʻra, 335 ot kuchiga ega toʻliq elektr quvvatidagi Skoda Enyaq vRS modeli ana shunday talablarni qondira oladigan universal variant sifatida sinovdan oʻtkazildi. Skoda kompaniyasining vRS belgisi 2001-yilda birinchi Octavia vRS chiqqanidan beri oʻz ichiga yuqori unumdorlik, kundalik hayotdagi amaliyot va maqbul narx uygʻunligini olib kelgan. Hozirda esa bu anʼana brendning flagman elektr krossoveriga muvaffaqiyatli tatbiq etildi.

Texnik imkoniyatlar va dinamika

Elektr krossover ikkita dvigatel va toʻliq tortish tizimi yordamida 335 ot kuchi hamda 697 Nm moment ishlab chiqaradi. Bu esa avtomobilga noldan yuz kilometr tezlikka 5,4 soniyada erishish imkonini beradi. Biroq gap faqatgina tezlikda emas. Dinamik shassi nazorati, pasaytirilgan osma va yangilangan rul boshqaruvi tufayli bu krossover oʻlchamidagi elektr avtomobillar uchun kamdan-kam uchraydigan boshqaruv aniqligini namoyish etadi.

Haydovchi tugmani birgina bosish orqali avtomobilni sokin shosseda suzib boruvchi kemadan adrenalin bagʻishlovchi sport krossoveriga osongina aylantirishi mumkin. Kundalik foydalanishda esa 84 kilovatt-soatlik batareya WLTP tizimi boʻyicha 344 milyagacha masofani bosib oʻtishni taʼminlaydi. Shuningdek, 185 kilovattli doimiy tok quvvatlash stansiyalarida batareya quvvatini 10 foizdan 80 foizgacha yetkazish uchun atigi 26 daqiqa kifoya qiladi.

Salondagi qulayliklar va amaliylik

Avtomobilning ichki qismi minimalist va hashamatli dizaynga ega boʻlib, vRS uslubidagi sport oʻrindigʻi, maxsus rul chambar va konturli bezaklar bilan boyitilgan. Odatiy shkoda avtomobillaridek jihozlanish darajasi ham yuqori: 13 dyuymli infoteynment ekrani, kengaytirilgan reallikdagi proyeksion displey, qizdiriladigan oʻrindiqlar va 12 ta dinamikdan iborat CANTON audio tizimi standart tarzda taqdim etiladi.

Amaliylik masalasiga kelsak, 585 litrlik yukxona hajmi, orqa qatordagi keng joylar va brendga xos kichik qulayliklar – yukxona qopqogʻidagi muz qirgʻich hamda eshik ichidagi soyabon oilaviy safarlarni yanada qulaylashtiradi. Bularning barchasi Skoda Enyaq vRS modelini bugungi kunda eng muvozanatlashgan zamonaviy elektromobillardan biriga aylantiradi.

SkodaEnyaqElektromobilKrossoverAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Kecha, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaKecha, 17:25Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaBuyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaKecha, 17:24Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariGeely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariKecha, 16:23Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaSmart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaKecha, 15:21Toyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaToyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaKecha, 07:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin