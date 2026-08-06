Skoda Enyaq vRS: kundalik hayot va zavqni birlashtira oladimi
335 ot kuchiga ega to'liq elektr Skoda Enyaq vRS modeli kundalik foydalanish va hayajonli haydashni birlashtira oladigan universal avtomobil sifatida sinovdan o'tkazildi. Ikki dvigatel va to'liq tortish tizimi 697 Nm moment hosil qilib, avtomobilga 0 dan 100 kilometr tezlikka 5,4 soniyada chiqish imkonini beradi.
Avtomobil ixlosmandlari oʻrtasida yillar davomida muhokama qilib kelinadigan mavzulardan biri bu – mukammal ikki mashinali garaj gʻoyasidir. Und disposicionesiga koʻra, biri kundalik yumushlar, ikkinchisi esa dam olish kunlaridagi maroqli safarlar uchun moʻljallangan ikkita avtomobilni tanlash talab etiladi. Biroq bugungi iqtisodiy sharoitda ikkita mashinaga egalik qilish, ayniqsa ulardan birini faqat yakshanba kunlari haydash koʻpchilik uchun qiyinlashib bormoqda. Shu sababli koʻplab haydovchilar bir vaqtning oʻzida ham amaliy, ham qiziqarli boʻlgan yagona universal transport vositasini qidirmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Mutaxassislar taqdim etgan video-sharhlarga koʻra, 335 ot kuchiga ega toʻliq elektr quvvatidagi Skoda Enyaq vRS modeli ana shunday talablarni qondira oladigan universal variant sifatida sinovdan oʻtkazildi. Skoda kompaniyasining vRS belgisi 2001-yilda birinchi Octavia vRS chiqqanidan beri oʻz ichiga yuqori unumdorlik, kundalik hayotdagi amaliyot va maqbul narx uygʻunligini olib kelgan. Hozirda esa bu anʼana brendning flagman elektr krossoveriga muvaffaqiyatli tatbiq etildi.
Texnik imkoniyatlar va dinamikaElektr krossover ikkita dvigatel va toʻliq tortish tizimi yordamida 335 ot kuchi hamda 697 Nm moment ishlab chiqaradi. Bu esa avtomobilga noldan yuz kilometr tezlikka 5,4 soniyada erishish imkonini beradi. Biroq gap faqatgina tezlikda emas. Dinamik shassi nazorati, pasaytirilgan osma va yangilangan rul boshqaruvi tufayli bu krossover oʻlchamidagi elektr avtomobillar uchun kamdan-kam uchraydigan boshqaruv aniqligini namoyish etadi.
Haydovchi tugmani birgina bosish orqali avtomobilni sokin shosseda suzib boruvchi kemadan adrenalin bagʻishlovchi sport krossoveriga osongina aylantirishi mumkin. Kundalik foydalanishda esa 84 kilovatt-soatlik batareya WLTP tizimi boʻyicha 344 milyagacha masofani bosib oʻtishni taʼminlaydi. Shuningdek, 185 kilovattli doimiy tok quvvatlash stansiyalarida batareya quvvatini 10 foizdan 80 foizgacha yetkazish uchun atigi 26 daqiqa kifoya qiladi.
Salondagi qulayliklar va amaliylikAvtomobilning ichki qismi minimalist va hashamatli dizaynga ega boʻlib, vRS uslubidagi sport oʻrindigʻi, maxsus rul chambar va konturli bezaklar bilan boyitilgan. Odatiy shkoda avtomobillaridek jihozlanish darajasi ham yuqori: 13 dyuymli infoteynment ekrani, kengaytirilgan reallikdagi proyeksion displey, qizdiriladigan oʻrindiqlar va 12 ta dinamikdan iborat CANTON audio tizimi standart tarzda taqdim etiladi.
Amaliylik masalasiga kelsak, 585 litrlik yukxona hajmi, orqa qatordagi keng joylar va brendga xos kichik qulayliklar – yukxona qopqogʻidagi muz qirgʻich hamda eshik ichidagi soyabon oilaviy safarlarni yanada qulaylashtiradi. Bularning barchasi Skoda Enyaq vRS modelini bugungi kunda eng muvozanatlashgan zamonaviy elektromobillardan biriga aylantiradi.
…