12 avgustda osmonda noyob hodisa kuzatiladi: to‘rt hodisa bir vaqtda

·14.1K·Dunyo
12 avgustda osmonda noyob hodisa kuzatiladi: to‘rt hodisa bir vaqtda
Qisqacha

Joriy yilning 12 avgust kuni Quyosh tutilishi, Perseid meteor oqimining eng faol pallasi, Veneraning noyob fazasi va Somon yo'lining eng yaxshi ko'rinishi bir vaqtga to'g'ri keladi. To'liq Quyosh tutilishi Grenlandiyaning sharqiy qismi, Islandiyaning g'arbiy hududlari hamda Ispaniyaning shimolida kuzatiladi, Shimoliy Amerika, Yevropa va Shimoliy Afrikadagi qariyb 779 million kishi esa kamida 10 foizli qisman tutilishni ko'rishi mumkin.

Joriy yilning 12 avgust kuni osmon kuzatuvchilari uchun so‘nggi yillardagi eng noyob astronomik voqealardan biri sodir bo‘lishi kutilmoqda. Shu kuni Quyosh tutilishi, Perseid meteor oqimining eng faol pallasi, Veneraning noyob fazasi hamda Somon yo‘lining eng yaxshi ko‘rinishi bir vaqtga to‘g‘ri keladi. Bu haqda “Space” nashri ma’lum qildi.

Nashr qayd etishicha, kunduzi Oy Quyosh diskining bir qismini to‘sib qo‘yadi. Avvalroq xabar qilinganidek, to‘liq Quyosh tutilishi Grenlandiyaning sharqiy qismi, Islandiyaning g‘arbiy hududlari hamda Ispaniyaning shimolida kuzatiladi. Shu bilan birga, Shimoliy Amerika, Yevropa va Shimoliy Afrikada yashovchi qariyb 779 million kishi kamida 10 foizli qisman Quyosh tutilishini tomosha qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Mutaxassislar ma’lum qilishicha, Shimoliy Amerikadagi eng katta qisman Quyosh tutilishi Kanadaning Nunavut hududida kuzatiladi. Bu yerda Quyosh diskining qariyb 93 foizigacha qismi Oy tomonidan yopiladi. AQSHda esa eng yaxshi manzara Alyaska hamda mamlakatning shimoli-sharqiy hududlarida namoyon bo‘ladi.

Quyosh botgach, yana bir noyob astronomik hodisa yuz beradi. Venera «dixotomiya» deb ataluvchi holatga yetib, teleskop yoki kuchli durbin orqali yarim oy shaklida ko‘rinadi. Bu holat astronomiya ishqibozlari uchun juda qiziqarli kuzatuvlardan biri hisoblanadi.

Tun kirishi bilan esa yilning eng mashhur meteor oqimlaridan biri — Perseidlar yomg‘iri o‘zining eng yuqori faollik bosqichiga chiqadi. Bu yil Yangi oy fazasi tufayli osmon oy nuri bilan yoritilmaydi. Natijada qulay sharoitda har soatda 50–75 tagacha «uchar yulduz»ni kuzatish imkoni paydo bo‘ladi.

Astronomlar meteorlarni kuzatish uchun eng maqbul vaqt mahalliy vaqt bilan tungi soat 00:00 dan 02:00 gacha ekanini ta’kidlamoqda. Ayniqsa, qishloq hududlari, shahar yorug‘ligi va havo ifloslanishi kam bo‘lgan joylarda Somon yo‘lini yil davomidagi eng ravshan va eng chiroyli ko‘rinishlaridan birida tomosha qilish mumkin bo‘ladi.

Mutaxassislar fikricha, bir kunda Quyosh tutilishi, Veneraning noyob fazasi, Perseid meteor oqimi hamda Somon yo‘lining ravshan namoyon bo‘lishi kabi bir nechta muhim astronomik hodisaning bir vaqtga to‘g‘ri kelishi juda kam uchraydi. Shu bois 12 avgust sanasi osmonni kuzatishni xush ko‘ruvchilar uchun unutilmas kechalardan biri sifatida tarixda qolishi mumkin.

GreenlandIcelandSpainCanadaUnited States
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi