Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining shiddatli bahslari start olgan bir paytda, dunyo sportining diqqat-e’tibori yana bir bor tirik afsona Krishtianu Ronalduga qaratildi. Ayniqsa, suyukli O‘zbekiston milliy terma jamoamiz bilan bir guruhdan joy olgan Portugaliya lageridan yangrayotgan bayonotlar yurtimiz futbol ishqibozlarida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Portugaliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines mazkur mundialdan so‘ng 41 yoshli fenomenning xalqaro maydondagi faoliyatini yakunlashi mumkinligi borasidagi taxminlarga munosabat bildirdi.
Tajribali ispaniyalik mutaxassis xorijning nufuzli «The Athletic» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Ronalduning dunyo futboli va mamlakat bosh jamoasi uchun qanchalik bebaho ekanligini alohida e’tirof etdi:
«Krishtianuning o‘rnini bosadigan boshqa bir o‘yinchini topishning mutlaqo iloji yo‘q. Uning mahorat va professionallik darajasiga yetadigan futbolchini sayyoramizdan qidirish amrimaholdir. Biroq futbol shunday o‘yinki, unda doimo oldinga intilish, yangi yechimlar izlash va hujum chizig‘ida boshqacha taktik yondashuvlarni shakllantirish talab etiladi. Ertaga Ronaldu ketgan taqdirda ham, biz jamoaviy o‘yinni shunday qurishimiz kerakki, terma jamoaning golli mahsuldorligi avvalgidek yuqori darajada saqlanib qolsin.
Bir narsani ochiq tan olish lozim: faoliyati davomida Ronaldu qayd etgan dahshatli raqamlar va rekordlarni kelajakda birorta futbolchi yolg‘iz o‘zi takrorlay olmaydi — buning shunchaki imkoni yo‘q», — deya ta’kidladi Roberto Martines.
Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, joriy 2026 yilgi Jahon chempionati 41 yoshli afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu uchun faoliyatidagi rekord — oltinchi mundial hisoblanadi va katta ehtimol bilan uning faoliyatidagi so‘nggi yirik turnir bo‘lishi kutilmoqda. Shu sababli ham portugaliyalik yulduz ushbu musobaqada bor kuch-quvvatini ishga solishi shubhasiz.
Eslatib o‘tamiz, «Yevropa braziliyaliklari» joriy Jahon chempionatining «K» guruhida haqiqiy matonat maktabi bo‘lmish Kongo DR, Janubiy Amerika grandi Kolumbiya hamda italiyalik afsona Fabio Kannavaro boshchiligidagi bizning faxrimiz — O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi pley-off yo‘llanmasi uchun maydonga tushadi. Yurtimiz muxlislari Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev va Krishtianu Ronaldu o‘rtasida kechadigan tarixiy va hayajonli to‘qnashuvni intizorlik bilan kutishmoqda. Vakillarimizga bo‘lajak buyuk bahslarda ulkan zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz!
Krishtianu Ronaldu va O‘zbekiston terma jamoasi o‘rtasidagi tarixiy to‘qnashuv tafsilotlari, Roberto Martinesning yangi taktik yurishlari hamda mundialning barcha qaynoq, eksklyuziv va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…