Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...

·17·Sport
Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining shiddatli bahslari start olgan bir paytda, dunyo sportining diqqat-e’tibori yana bir bor tirik afsona Krishtianu Ronalduga qaratildi. Ayniqsa, suyukli O‘zbekiston milliy terma jamoamiz bilan bir guruhdan joy olgan Portugaliya lageridan yangrayotgan bayonotlar yurtimiz futbol ishqibozlarida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Portugaliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines mazkur mundialdan so‘ng 41 yoshli fenomenning xalqaro maydondagi faoliyatini yakunlashi mumkinligi borasidagi taxminlarga munosabat bildirdi.

Tajribali ispaniyalik mutaxassis xorijning nufuzli «The Athletic» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Ronalduning dunyo futboli va mamlakat bosh jamoasi uchun qanchalik bebaho ekanligini alohida e’tirof etdi:

«Krishtianuning o‘rnini bosadigan boshqa bir o‘yinchini topishning mutlaqo iloji yo‘q. Uning mahorat va professionallik darajasiga yetadigan futbolchini sayyoramizdan qidirish amrimaholdir. Biroq futbol shunday o‘yinki, unda doimo oldinga intilish, yangi yechimlar izlash va hujum chizig‘ida boshqacha taktik yondashuvlarni shakllantirish talab etiladi. Ertaga Ronaldu ketgan taqdirda ham, biz jamoaviy o‘yinni shunday qurishimiz kerakki, terma jamoaning golli mahsuldorligi avvalgidek yuqori darajada saqlanib qolsin.

Bir narsani ochiq tan olish lozim: faoliyati davomida Ronaldu qayd etgan dahshatli raqamlar va rekordlarni kelajakda birorta futbolchi yolg‘iz o‘zi takrorlay olmaydi — buning shunchaki imkoni yo‘q», — deya ta’kidladi Roberto Martines.

Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, joriy 2026 yilgi Jahon chempionati 41 yoshli afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu uchun faoliyatidagi rekord — oltinchi mundial hisoblanadi va katta ehtimol bilan uning faoliyatidagi so‘nggi yirik turnir bo‘lishi kutilmoqda. Shu sababli ham portugaliyalik yulduz ushbu musobaqada bor kuch-quvvatini ishga solishi shubhasiz.

Eslatib o‘tamiz, «Yevropa braziliyaliklari» joriy Jahon chempionatining «K» guruhida haqiqiy matonat maktabi bo‘lmish Kongo DR, Janubiy Amerika grandi Kolumbiya hamda italiyalik afsona Fabio Kannavaro boshchiligidagi bizning faxrimiz — O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi pley-off yo‘llanmasi uchun maydonga tushadi. Yurtimiz muxlislari Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev va Krishtianu Ronaldu o‘rtasida kechadigan tarixiy va hayajonli to‘qnashuvni intizorlik bilan kutishmoqda. Vakillarimizga bo‘lajak buyuk bahslarda ulkan zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz!

Krishtianu Ronaldu va O‘zbekiston terma jamoasi o‘rtasidagi tarixiy to‘qnashuv tafsilotlari, Roberto Martinesning yangi taktik yurishlari hamda mundialning barcha qaynoq, eksklyuziv va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Teddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiTeddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiBugun, 12:56Lyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiLyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiBugun, 12:48Iliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdiIliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdiBugun, 12:41Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...Bugun, 12:36Kyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdiKyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdiBugun, 12:13Alphonso Davies: Kanada futboli afsonasi JCh-2026 oldidan jarohat bilan kurashmoqdaAlphonso Davies: Kanada futboli afsonasi JCh-2026 oldidan jarohat bilan kurashmoqdaBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...