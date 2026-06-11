Harry Kane va Bavariya oʻrtasida shartnoma borasida kelishmovchilik yuzaga keldi

·100·Sport
Harry Kane va Bavariya oʻrtasida shartnoma borasida kelishmovchilik yuzaga keldi

Harry Kane va Bavariya oʻrtasidagi muzokaralarda kutilmagan muammolar paydo boʻldi. Angliya terma jamoasi sardori Myunxen klubining asosiy hujumchisi boʻlib qolayotgan boʻlsa-da, shartnomani uzaytirish boʻyicha muloqotlar boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Kicker nashrining xabar berishicha, tomonlar yangi bitim muddati va moliyaviy shartlari boʻyicha bir qarorga kela olishmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kelishuv 2027-yilgacha amal qilsa-da, Yevropaning bir qator boy klublari vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Agar Bavariya rahbariyati Jahon chempionatiga qadar Kane bilan kelisha olmasa, yozgi transfer oynasida yirik takliflarni koʻrib chiqishga majbur boʻlishi mumkin. Hujumchining vakillariga allaqachon bir nechta jamoalardan qiziqishlar boʻlayotgani aytilmoqda.

Oʻtgan mavsumda Harry Kane Bavariya safida barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda maydonga tushib, 61 ta gol urdi va 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi. U jamoasi bilan Germaniyada "oltin dubl"ga erishdi va Chempionlar ligasi yarim finaliga qadar yetib bordi. Shuningdek, 36 ta gol bilan Erling Xoland kabi raqiblarini ortda qoldirib, Yevropa "Oltin butsa"sini qoʻlga kiritdi.

32 yoshli hujumchi oʻzini "Oltin toʻp" sovrini uchun asosiy nomzodlardan biri deb hisoblamoqda. L'Equipe nashriga bergan intervyusida u: "Bu mavsumda qoʻlga kiritgan sovrinlarim va urgan gollarimni hisobga olsak, men poygada borligim aniq. Ayniqsa, Angliya terma jamoasi Jahon chempionatida gʻolib chiqsa, sovrin ingliz futbolchisiga nasib etishini tasavvur qilish qiyin emas", — deya taʼkidladi.

Harry KaneBavariyaTransferBundesligaChempionlar Ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiRonald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 17:37Viza ololmagan argentinalik muxlislarga bepul televizorlar tarqatildiViza ololmagan argentinalik muxlislarga bepul televizorlar tarqatildiBugun, 17:19Marc Casado Barselona bilan xayrlashishga qaror qildiMarc Casado Barselona bilan xayrlashishga qaror qildiBugun, 16:52Lamine Yamal UNICEF elchisi etib tayinlandiLamine Yamal UNICEF elchisi etib tayinlandiBugun, 15:57FIFA vaqtni cho‘zishga qarshi inqilobiy yangi qoidalarni joriy etmoqchiFIFA vaqtni cho‘zishga qarshi inqilobiy yangi qoidalarni joriy etmoqchiBugun, 15:44James Rodriguez Luis Diazning Oltin toʻpni yutishiga ishonmoqdaJames Rodriguez Luis Diazning Oltin toʻpni yutishiga ishonmoqdaBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...