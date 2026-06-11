Harry Kane va Bavariya oʻrtasida shartnoma borasida kelishmovchilik yuzaga keldi
Harry Kane va Bavariya oʻrtasidagi muzokaralarda kutilmagan muammolar paydo boʻldi. Angliya terma jamoasi sardori Myunxen klubining asosiy hujumchisi boʻlib qolayotgan boʻlsa-da, shartnomani uzaytirish boʻyicha muloqotlar boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Kicker nashrining xabar berishicha, tomonlar yangi bitim muddati va moliyaviy shartlari boʻyicha bir qarorga kela olishmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi kelishuv 2027-yilgacha amal qilsa-da, Yevropaning bir qator boy klublari vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Agar Bavariya rahbariyati Jahon chempionatiga qadar Kane bilan kelisha olmasa, yozgi transfer oynasida yirik takliflarni koʻrib chiqishga majbur boʻlishi mumkin. Hujumchining vakillariga allaqachon bir nechta jamoalardan qiziqishlar boʻlayotgani aytilmoqda.
Oʻtgan mavsumda Harry Kane Bavariya safida barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda maydonga tushib, 61 ta gol urdi va 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi. U jamoasi bilan Germaniyada "oltin dubl"ga erishdi va Chempionlar ligasi yarim finaliga qadar yetib bordi. Shuningdek, 36 ta gol bilan Erling Xoland kabi raqiblarini ortda qoldirib, Yevropa "Oltin butsa"sini qoʻlga kiritdi.
32 yoshli hujumchi oʻzini "Oltin toʻp" sovrini uchun asosiy nomzodlardan biri deb hisoblamoqda. L'Equipe nashriga bergan intervyusida u: "Bu mavsumda qoʻlga kiritgan sovrinlarim va urgan gollarimni hisobga olsak, men poygada borligim aniq. Ayniqsa, Angliya terma jamoasi Jahon chempionatida gʻolib chiqsa, sovrin ingliz futbolchisiga nasib etishini tasavvur qilish qiyin emas", — deya taʼkidladi.
…