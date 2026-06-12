Lamine Yamal va Nico Williams Ispaniya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdi
Ispaniya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichining ilk turida Kabo-Verdega qarshi oʻyin oldidan muhim xushxabar oldi. Jamoaning asosiy hujumkor kuchlari hisoblangan Lamine Yamal va Nico Williams toʻliq tarkibdagi mashgʻulotlarga qaytishdi. Ushbu dinamik juftlikning ishtiroki jarohat sababli soʻroq ostida edi, biroq ularning bazadagi umumiy guruhga qoʻshilishi turnir oldidan muxlislarga umid bagʻishlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Payshanba kuni Tennessi shtatining Chattanuga shahridagi qarorgohda oʻtgan mashgʻulotlar bosh murabbiy Luis de la Fuente uchun katta yengillik boʻldi. Yamal, Williams va Victor Munoz dushanba kuni Peruga qarshi oʻtkazilgan soʻnggi nazorat bahsini jarohat tufayli oʻtkazib yuborgan edi. Qolgan futbolchilar oʻyinga yoʻl olgan bir paytda, bu trio reabilitatsiya dasturi asosida alohida tayyorgarlik koʻrdi.
Ayniqsa, Barselona yulduzi Lamine Yamalning holati mutaxassislarni koʻproq tashvishga solayotgan edi. 18 yoshli iqtidor egasi chap oyogʻidagi jarohat sababli aprel oyidan beri rasmiy uchrashuvlarda maydonga tushmagan. Luis de la Fuente oʻtgan haftada bergan intervyusida Yamalning ilk oʻyinga tayyor boʻlishini, ammo uning maydondagi harakatlari cheklangan daqiqalarni tashkil etishi mumkinligini taʼkidlagan edi.
Mashgʻulotlar jarayonida jamoada koʻtarinki kayfiyat hukmron boʻldi. Jamoadoshlari Yamal va Williamsning safga qaytishini oʻziga xos tarzda nishonlashdi. Shuningdek, darvozabon Unai Simon ham oʻz tugʻilgan kunini jamoa davrasida bayram qildi. Endilikda Ispaniya bor eʼtiborini H guruhidagi taktik rejalarga qaratishi mumkin.
Yoshlik va tajriba uygʻunligiga tayangan Ispaniya terma jamoasi ushbu Jahon chempionatining asosiy favoritlaridan biri sanaladi. Hujum chizigʻidagi yetakchilarning safga qaytishi jamoaning chempionlik uchun imkoniyatlarini yanada oshirishi shubhasiz.
…