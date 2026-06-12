Lamine Yamal va Nico Williams Ispaniya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdi

·6·Sport
Lamine Yamal va Nico Williams Ispaniya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdi

Ispaniya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichining ilk turida Kabo-Verdega qarshi oʻyin oldidan muhim xushxabar oldi. Jamoaning asosiy hujumkor kuchlari hisoblangan Lamine Yamal va Nico Williams toʻliq tarkibdagi mashgʻulotlarga qaytishdi. Ushbu dinamik juftlikning ishtiroki jarohat sababli soʻroq ostida edi, biroq ularning bazadagi umumiy guruhga qoʻshilishi turnir oldidan muxlislarga umid bagʻishlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Payshanba kuni Tennessi shtatining Chattanuga shahridagi qarorgohda oʻtgan mashgʻulotlar bosh murabbiy Luis de la Fuente uchun katta yengillik boʻldi. Yamal, Williams va Victor Munoz dushanba kuni Peruga qarshi oʻtkazilgan soʻnggi nazorat bahsini jarohat tufayli oʻtkazib yuborgan edi. Qolgan futbolchilar oʻyinga yoʻl olgan bir paytda, bu trio reabilitatsiya dasturi asosida alohida tayyorgarlik koʻrdi.

Ayniqsa, Barselona yulduzi Lamine Yamalning holati mutaxassislarni koʻproq tashvishga solayotgan edi. 18 yoshli iqtidor egasi chap oyogʻidagi jarohat sababli aprel oyidan beri rasmiy uchrashuvlarda maydonga tushmagan. Luis de la Fuente oʻtgan haftada bergan intervyusida Yamalning ilk oʻyinga tayyor boʻlishini, ammo uning maydondagi harakatlari cheklangan daqiqalarni tashkil etishi mumkinligini taʼkidlagan edi.

Mashgʻulotlar jarayonida jamoada koʻtarinki kayfiyat hukmron boʻldi. Jamoadoshlari Yamal va Williamsning safga qaytishini oʻziga xos tarzda nishonlashdi. Shuningdek, darvozabon Unai Simon ham oʻz tugʻilgan kunini jamoa davrasida bayram qildi. Endilikda Ispaniya bor eʼtiborini H guruhidagi taktik rejalarga qaratishi mumkin.

Yoshlik va tajriba uygʻunligiga tayangan Ispaniya terma jamoasi ushbu Jahon chempionatining asosiy favoritlaridan biri sanaladi. Hujum chizigʻidagi yetakchilarning safga qaytishi jamoaning chempionlik uchun imkoniyatlarini yanada oshirishi shubhasiz.

IspaniyaLamine YamalNico WilliamsJahon ChempionatiBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya Ismael Saibari transferi uchun 53 million yevro taklif qildiBavariya Ismael Saibari transferi uchun 53 million yevro taklif qildiBugun, 20:35Masharipov terma jamoa bilan JCH—2026 rasmiy fotosessiyasida qatnashdiMasharipov terma jamoa bilan JCH—2026 rasmiy fotosessiyasida qatnashdiBugun, 19:49Qozog‘istonlik ekspert O‘zbekiston futbolining muvaffaqiyati sirini ochdiQozog‘istonlik ekspert O‘zbekiston futbolining muvaffaqiyati sirini ochdiBugun, 19:39Joze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiJoze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 19:00JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...Kecha, 18:57Vataru Endo jarohat sabab Yaponiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiVataru Endo jarohat sabab Yaponiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiKecha, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...