Dmitriy Kuznetsov JCH-2026 da O‘zbekiston terma jamoasiga omad tiladi

·29·Sport
Dmitriy Kuznetsov JCH-2026 da O‘zbekiston terma jamoasiga omad tiladi

Okean ortida yilning eng yirik va intizorlik bilan kutilgan futbol bayrami — 2026 yilgi Jahon chempionati bahslari qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Butun dunyo nigohi AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlariga qaratilgan ushbu kunlarda, taniqli futbol mutaxassislari va sobiq yulduzlar ham o‘z taxminlari hamda fikrlari bilan o‘rtoqlashishmoqda. Jumladan, futbolchilik faoliyatining eng gullagan davrida Ispaniyaning nomdor «Espanol» klubi sharafini munosib himoya qilgan, Rossiya milliy terma jamoasi sobiq himoyachisi Dmitriy Kuznetsov ham joriy mundial haqida to‘xtalib, o‘zining samimiy tilaklarini bildirdi.

Tajribali sobiq futbolchi ushbu Jahon chempionatida aynan qaysi jamoalarga muxlislik qilishini ochiqladi:

— «Bu galgi Jahon chempionatida men ham Ispaniya, ham O‘zbekiston milliy terma jamoalarining o‘yinlarini alohida hayajon va e’tibor bilan kuzatib boraman. Pireneyliklarni tanlaganimning boisi tushunarli — o‘z vaqtida kuchli beshlikka kiruvchi La Ligada to‘p surganman va u yerning futboli menga qadrdon.

O‘zbekistonga keladigan bo‘lsak, bu yurt Rossiyaga juda yaqin va jipslashgan. Shu sababli o‘zbek futbolchilarining muvaffaqiyati men uchun ham g‘oyatda qadrlidir. Milliy terma jamoaning pley-off (nimchorak final) bosqichiga yo‘l olishini chin dildan istayman. Aslini olganda, ularning o‘z tarixida ilk bor mundial yo‘llanmasini qo‘lga kiritganining o‘zi katta bir yutuq va haqiqiy matonat, jasorat namunasidir.

Musobaqaning bosh favoritlari sifatida esa Argentina, Braziliya va Fransiyani ko‘rsata olaman — ayniqsa, fransuzlarning tarkibi har tomonlama juda kuchli shakllangan. Shu bilan birga, Krishtianu Ronaldu vatani Portugaliya ham kutilmagan sovg‘a taqdim etishi mumkin», — deya ta’kidladi Dmitriy Kuznetsov.

Eslatib o‘tamiz, 11 iyun kuni rasman start olgan va shu yilning 19 iyuliga qadar davom etadigan futbol olamining ushbu eng nufuzli musobaqasida, millionlar o‘yini tarixida ilk marotaba 48 ta mamlakat bosh jamoasi bosh sovrin uchun kurash olib bormoqda.

Milliy terma jamoamizning tarixiy taqvimi

Yurtimiz ishqibozlarining qalbini hayajonga solayotgan jihati shundaki, ushbu Jahon chempionati guruh bosqichida O‘zbekiston milliy terma jamoasi «K» guruhidan joy olgan. Vakillarimizni oldinda dunyo grandlariga qarshi nihoyatda jiddiy va keskin uchrashuvlar kutib turibdi. Ko‘pchilikka qulay bo‘lishi uchun hamyurtlarimiz ishtirokidagi o‘yinlar jadvali va Toshkent vaqtini eslatib o‘tamiz:

Tur

Raqib jamoa

Sana va Toshkent vaqti

Bahsning ahamiyati

1-tur

Kolumbiya

18 iyun, soat 07:00

Luis Dias va Xames Rodriges yetakchiligidagi Janubiy Amerika grandiga qarshi debyut.

2-tur

Portugaliya

23 iyun, soat 22:00

Tirik afsona Krishtianu Ronaldu boshchiligidagi Yevropa kuchlisi bilan kuch sinashish.

3-tur

Kongo DR

28 iyun, soat 04:30

Guruh bosqichidagi oxirgi va pley-off taqdirini hal qiluvchi bahs.

Okean ortidagi ushbu tarixiy yurishda vakillarimizga ulkan zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz!

O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatidagi ilk tarixiy qadamlari, uchrashuvlardan eksklyuziv reportajlar, o‘yin tahlillari va mundialning eng qaynoq xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Dmitriy KuznetsovOʻzbekistonIspaniyaArgentinaBraziliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiKylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiBugun, 07:14Bernardo Silva Real Madrid bilan shartnoma imzoladiBernardo Silva Real Madrid bilan shartnoma imzoladiBugun, 06:54Oljas Abrayev O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatlarini yuqori baholadiOljas Abrayev O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 06:36«Real» klubi Vinisius Juniorga keskin ultimatum e’lon qildi«Real» klubi Vinisius Juniorga keskin ultimatum e’lon qildiBugun, 06:15«Siti» Elliot Anderson uchun rekord darajadagi mablag‘ taklif qildi«Siti» Elliot Anderson uchun rekord darajadagi mablag‘ taklif qildiBugun, 06:11Bernardu Silva erkin agent sifatida Madridning «Real» klubiga qo‘shildiBernardu Silva erkin agent sifatida Madridning «Real» klubiga qo‘shildiBugun, 05:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...