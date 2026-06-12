Dmitriy Kuznetsov JCH-2026 da O‘zbekiston terma jamoasiga omad tiladi
Okean ortida yilning eng yirik va intizorlik bilan kutilgan futbol bayrami — 2026 yilgi Jahon chempionati bahslari qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Butun dunyo nigohi AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlariga qaratilgan ushbu kunlarda, taniqli futbol mutaxassislari va sobiq yulduzlar ham o‘z taxminlari hamda fikrlari bilan o‘rtoqlashishmoqda. Jumladan, futbolchilik faoliyatining eng gullagan davrida Ispaniyaning nomdor «Espanol» klubi sharafini munosib himoya qilgan, Rossiya milliy terma jamoasi sobiq himoyachisi Dmitriy Kuznetsov ham joriy mundial haqida to‘xtalib, o‘zining samimiy tilaklarini bildirdi.
Tajribali sobiq futbolchi ushbu Jahon chempionatida aynan qaysi jamoalarga muxlislik qilishini ochiqladi:
— «Bu galgi Jahon chempionatida men ham Ispaniya, ham O‘zbekiston milliy terma jamoalarining o‘yinlarini alohida hayajon va e’tibor bilan kuzatib boraman. Pireneyliklarni tanlaganimning boisi tushunarli — o‘z vaqtida kuchli beshlikka kiruvchi La Ligada to‘p surganman va u yerning futboli menga qadrdon.
O‘zbekistonga keladigan bo‘lsak, bu yurt Rossiyaga juda yaqin va jipslashgan. Shu sababli o‘zbek futbolchilarining muvaffaqiyati men uchun ham g‘oyatda qadrlidir. Milliy terma jamoaning pley-off (nimchorak final) bosqichiga yo‘l olishini chin dildan istayman. Aslini olganda, ularning o‘z tarixida ilk bor mundial yo‘llanmasini qo‘lga kiritganining o‘zi katta bir yutuq va haqiqiy matonat, jasorat namunasidir.
Musobaqaning bosh favoritlari sifatida esa Argentina, Braziliya va Fransiyani ko‘rsata olaman — ayniqsa, fransuzlarning tarkibi har tomonlama juda kuchli shakllangan. Shu bilan birga, Krishtianu Ronaldu vatani Portugaliya ham kutilmagan sovg‘a taqdim etishi mumkin», — deya ta’kidladi Dmitriy Kuznetsov.
Eslatib o‘tamiz, 11 iyun kuni rasman start olgan va shu yilning 19 iyuliga qadar davom etadigan futbol olamining ushbu eng nufuzli musobaqasida, millionlar o‘yini tarixida ilk marotaba 48 ta mamlakat bosh jamoasi bosh sovrin uchun kurash olib bormoqda.
Milliy terma jamoamizning tarixiy taqvimi
Yurtimiz ishqibozlarining qalbini hayajonga solayotgan jihati shundaki, ushbu Jahon chempionati guruh bosqichida O‘zbekiston milliy terma jamoasi «K» guruhidan joy olgan. Vakillarimizni oldinda dunyo grandlariga qarshi nihoyatda jiddiy va keskin uchrashuvlar kutib turibdi. Ko‘pchilikka qulay bo‘lishi uchun hamyurtlarimiz ishtirokidagi o‘yinlar jadvali va Toshkent vaqtini eslatib o‘tamiz:
Tur
Raqib jamoa
Sana va Toshkent vaqti
Bahsning ahamiyati
1-tur
Kolumbiya
18 iyun, soat 07:00
Luis Dias va Xames Rodriges yetakchiligidagi Janubiy Amerika grandiga qarshi debyut.
2-tur
Portugaliya
23 iyun, soat 22:00
Tirik afsona Krishtianu Ronaldu boshchiligidagi Yevropa kuchlisi bilan kuch sinashish.
3-tur
Kongo DR
28 iyun, soat 04:30
Guruh bosqichidagi oxirgi va pley-off taqdirini hal qiluvchi bahs.
Okean ortidagi ushbu tarixiy yurishda vakillarimizga ulkan zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz!
O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatidagi ilk tarixiy qadamlari, uchrashuvlardan eksklyuziv reportajlar, o‘yin tahlillari va mundialning eng qaynoq xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…