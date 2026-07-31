Ryan Williams xususiy kredit menejerlari uchun moʻljallangan Ellis AIʼga 10 million dollar mablagʻ jalb qildi

·0·Texno
Ryan Williams xususiy kredit menejerlari uchun moʻljallangan Ellis AIʼga 10 million dollar mablagʻ jalb qildi

Taniqli tadbirkor va Cadre koʻchmas mulk investitsiya platformasining sobiq asoschisi Rayan Vilyams sunʼiy intellekt texnologiyalariga asoslangan Ellis AI loyihasi yashirin rejimdan chiqqanini va ilk bosqichda 10 million dollar miqdorida investitsiya toʻplaganini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur mablagʻ xususiy kredit menejerlarining kundalik ish jarayonlarini avtomatlashtirish hamda ularning murakkab raqamli infratuzilmasini tartibga solishga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Moliyalashtirish raundida First Round Capital, 645 Ventures, Harlem Capital, Khosla Ventures, Thrive Capital, Slow Capital kabi yirik venchur fondlari hamda Ariel Alternatives rahbari Mellodi Xobson ishtirok etdi. Yangi startap xususiy kredit sektori mutaxassislari duch keladigan parokanda ish jarayonlari, jumladan, hujjatlar, jadvallar va yozishmalarni boshqarish masalalarini hal qilishga ixtisoslashgan boʻlib, sunʼiy intellekt agentlaridan foydalanadi.

Tajribali asoschi va yangi muammo

Loyiha asoschisi Rayan Vilyams 2014 yilda Josh va Jared Kushnerlar bilan birgalikda Cadre koʻchmas mulk investitsiya platformasiga asos solgani bilan keng tanilgan. Mazkur kompaniya oʻz faoliyati davomida 160 million dollardan ortiq sarmoya jalb qilib, oʻzining eng yuqori choʻqqisida 800 million dollarga baholangan edi. 2024 yilda esa Cadre oshkor etilmagan summa evaziga Yieldstreet muqobil investitsiya kompaniyasiga sotib yuborilgan.

Vilyamsning soʻzlariga koʻra, sobiq kompaniyasida ishlagan paytdayoq xususiy bozorlarning old qismi zamonaviylashgani bilan, uning ostidagi amaliy infratuzilma hamon parokanda ekanligini sezgan. Oʻtgan yili u aynan shu muammoni hal qilish uchun Ellis ustida ish boshlagan va xususiy kredit firmalari foydalanadigan barcha tarqoq dasturiy taʼminot, buxgalteriya maʼlumotlari hamda hujjatlarni yagona platformaga birlashtirishni maqsad qilgan.

Sunʼiy intellekt va inson omili

Ellis platformasi maʼlumotlardagi tafovutlarni aniqlash va portfelni monitoring qilish hamda hisobotlarni tayyorlash kabi vazifalarni bajarish uchun sunʼiy intellekt agentlarini ishga soladi. Masalan, tizim fond balanslarini oy oxirida yopish jarayonida yordam berishi va mutaxassislarga ortiqcha qogʻozbozlikdan qutulish imkonini taqdim etishi kutilmoqda.

Koʻpgina moliya firmalarida Excel dasturi asosiy operatsion tizimga aylanib qolgani bois, Ellis mavjud tizimlar oʻrnini butunlay egallashga urinmaydi. Aksincha, u kompaniya allaqachon foydalanib kelayotgan dasturlar bilan integratsiya qilinadi. Vilyamsning taʼkidlashicha, texnologiya mavjud jarayonlarni soddalashtirsa-da, muhim qarorlar doimo inson nazorati ostida qoladi.

Tadbirkor sunʼiy intellekt toʻliq avtonom tarzda ishlashiga qaramay, mutaxassislarning oʻrni yoʻqolib ketmasligini qayd etdi. Uning fikricha, maqsad inson hukmronligini almashtirish emas, balki xodimlarga ortiqcha maʼlumotlar shovqinidan xalos boʻlib, tezroq asosli qarorlar qabul qilishda koʻmaklashishdan iborat.

Ellis AIRayan VilyamsSuniy intellektVenchur investitsiyaMoliya texnologiyalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladiXitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladiBugun, 16:51Avito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdiAvito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdiBugun, 16:23OnePlus 7000 mA·soat batareyali arzon smartfonini taqdim etdiOnePlus 7000 mA·soat batareyali arzon smartfonini taqdim etdiBugun, 15:58Tecno kompaniyasi “nol ramkali” ilk smartfon videosini namoyish etdiTecno kompaniyasi “nol ramkali” ilk smartfon videosini namoyish etdiBugun, 14:27Intel soʻnggi 40 yilda ilk bor x86 arxitekturasi litsenziyasini berdiIntel soʻnggi 40 yilda ilk bor x86 arxitekturasi litsenziyasini berdiBugun, 13:50Falcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oyga borib uriladiFalcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oyga borib uriladiBugun, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi