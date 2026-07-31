Ryan Williams xususiy kredit menejerlari uchun moʻljallangan Ellis AIʼga 10 million dollar mablagʻ jalb qildi
Taniqli tadbirkor va Cadre koʻchmas mulk investitsiya platformasining sobiq asoschisi Rayan Vilyams sunʼiy intellekt texnologiyalariga asoslangan Ellis AI loyihasi yashirin rejimdan chiqqanini va ilk bosqichda 10 million dollar miqdorida investitsiya toʻplaganini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur mablagʻ xususiy kredit menejerlarining kundalik ish jarayonlarini avtomatlashtirish hamda ularning murakkab raqamli infratuzilmasini tartibga solishga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Moliyalashtirish raundida First Round Capital, 645 Ventures, Harlem Capital, Khosla Ventures, Thrive Capital, Slow Capital kabi yirik venchur fondlari hamda Ariel Alternatives rahbari Mellodi Xobson ishtirok etdi. Yangi startap xususiy kredit sektori mutaxassislari duch keladigan parokanda ish jarayonlari, jumladan, hujjatlar, jadvallar va yozishmalarni boshqarish masalalarini hal qilishga ixtisoslashgan boʻlib, sunʼiy intellekt agentlaridan foydalanadi.
Tajribali asoschi va yangi muammoLoyiha asoschisi Rayan Vilyams 2014 yilda Josh va Jared Kushnerlar bilan birgalikda Cadre koʻchmas mulk investitsiya platformasiga asos solgani bilan keng tanilgan. Mazkur kompaniya oʻz faoliyati davomida 160 million dollardan ortiq sarmoya jalb qilib, oʻzining eng yuqori choʻqqisida 800 million dollarga baholangan edi. 2024 yilda esa Cadre oshkor etilmagan summa evaziga Yieldstreet muqobil investitsiya kompaniyasiga sotib yuborilgan.
Vilyamsning soʻzlariga koʻra, sobiq kompaniyasida ishlagan paytdayoq xususiy bozorlarning old qismi zamonaviylashgani bilan, uning ostidagi amaliy infratuzilma hamon parokanda ekanligini sezgan. Oʻtgan yili u aynan shu muammoni hal qilish uchun Ellis ustida ish boshlagan va xususiy kredit firmalari foydalanadigan barcha tarqoq dasturiy taʼminot, buxgalteriya maʼlumotlari hamda hujjatlarni yagona platformaga birlashtirishni maqsad qilgan.
Sunʼiy intellekt va inson omiliEllis platformasi maʼlumotlardagi tafovutlarni aniqlash va portfelni monitoring qilish hamda hisobotlarni tayyorlash kabi vazifalarni bajarish uchun sunʼiy intellekt agentlarini ishga soladi. Masalan, tizim fond balanslarini oy oxirida yopish jarayonida yordam berishi va mutaxassislarga ortiqcha qogʻozbozlikdan qutulish imkonini taqdim etishi kutilmoqda.
Koʻpgina moliya firmalarida Excel dasturi asosiy operatsion tizimga aylanib qolgani bois, Ellis mavjud tizimlar oʻrnini butunlay egallashga urinmaydi. Aksincha, u kompaniya allaqachon foydalanib kelayotgan dasturlar bilan integratsiya qilinadi. Vilyamsning taʼkidlashicha, texnologiya mavjud jarayonlarni soddalashtirsa-da, muhim qarorlar doimo inson nazorati ostida qoladi.
Tadbirkor sunʼiy intellekt toʻliq avtonom tarzda ishlashiga qaramay, mutaxassislarning oʻrni yoʻqolib ketmasligini qayd etdi. Uning fikricha, maqsad inson hukmronligini almashtirish emas, balki xodimlarga ortiqcha maʼlumotlar shovqinidan xalos boʻlib, tezroq asosli qarorlar qabul qilishda koʻmaklashishdan iborat.
…