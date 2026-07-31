Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha kelishuvga erishdi
Londonning Arsenal klubi Nyukasl Yunayted safida toʻp surayotgan yarim himoyachi Bruno Gimaraes transferi boʻyicha amaldagi kelishuvga yaqinlashdi. L'Equipe nashri xabar qilishicha, «kanonirlar» futbolchi uchun 90 million yevro va qoʻshimcha bonuslarni oʻz ichiga olgan yangi taklifni taqdim etganidan soʻng tomonlar umumiy toʻxtamga kelishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, braziliyalik futbolchi shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha allaqachon kelishib olgan va kelishuv 2031-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli bitimni oʻz ichiga oladi. U Mikel Arteta boshchiligidagi jamoada Chempionlar ligasida oʻynash niyatida Shimoliy Londonga koʻchib oʻtishni bir oydan buyon istab kelayotgan edi.
Transfer jarayoni jiddiy bosqichga kirgani sababli, talkSPORT maʼlumotiga koʻra, futbolchi Nyukasl Yunayted rahbariyatidan mavsumoldi yigʻini uchun La-Mangaga safarini kechiktirishni iltimos qilgan. Bu esa kelishuv yakuniy bosqichda ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.
Nyukasl Yunayted uchun ogʻir yoʻqotishlarNyukasl Yunayted uchun yozgi transfer oynasi juda qiyin kechmoqda. Jamoa Yevropa chempionatiga chiqa olmagani sababli Bruno Gimaraes yangi chaqiruvlarni qabul qilishga qaror qildi. Braziliyalik sardor oʻz niyatini klub rahbariyatiga va sobiq murabbiy Eddi Xauga ochiq bildirgan edi.
Taʼkidlash joizki, ingliz klubi bu yozda oʻzining yetakchi futbolchilaridan bir nechtasini sotib yubordi. Sandro Tonali Tottenxem safiga yoʻl olgan boʻlsa, Entoni Gordon Barselona klubiga oʻtdi. Shuningdek, bosh murabbiy Eddi Xau ham lavozimini tark etgani klubdagi vaziyatni yanada murakkablashtirdi.
Kelishuvning moliyaviy tafsilotlari va oqibatlariQayd etilishicha, Nyukasl Yunayted bu vaziyatni oldindan tushungan holda Monaco futbolchisi Aladji Bambani oʻz safiga qoʻshib ulgurgan edi. Shu bilan birga, yarim himoyachining sobiq klubi Lion ham muzokaralarni diqqat bilan kuzatib bormoqda, chunki shartnomadagi 20 foizlik ulush evaziga fransuz klubi transfer summasidan 8 million yevrodan ortiq mablagʻ ishlab olishi kutilmoqda.
Oldinda yangi mavsum turgan bir paytda, Nyukasl Yunayted jiddiy oʻzgarishlarga duch kelmoqda. Tarkibning keskin qisqarishi fonida klub yangi futbolchilarni tezda moslashtirishi va yarim himoya chizigʻini qayta shakllantirishi talab etiladi.
…