Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha kelishuvga erishdi

·0·Sport
Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha kelishuvga erishdi

Londonning Arsenal klubi Nyukasl Yunayted safida toʻp surayotgan yarim himoyachi Bruno Gimaraes transferi boʻyicha amaldagi kelishuvga yaqinlashdi. L'Equipe nashri xabar qilishicha, «kanonirlar» futbolchi uchun 90 million yevro va qoʻshimcha bonuslarni oʻz ichiga olgan yangi taklifni taqdim etganidan soʻng tomonlar umumiy toʻxtamga kelishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, braziliyalik futbolchi shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha allaqachon kelishib olgan va kelishuv 2031-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli bitimni oʻz ichiga oladi. U Mikel Arteta boshchiligidagi jamoada Chempionlar ligasida oʻynash niyatida Shimoliy Londonga koʻchib oʻtishni bir oydan buyon istab kelayotgan edi.

Transfer jarayoni jiddiy bosqichga kirgani sababli, talkSPORT maʼlumotiga koʻra, futbolchi Nyukasl Yunayted rahbariyatidan mavsumoldi yigʻini uchun La-Mangaga safarini kechiktirishni iltimos qilgan. Bu esa kelishuv yakuniy bosqichda ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Nyukasl Yunayted uchun ogʻir yoʻqotishlar

Nyukasl Yunayted uchun yozgi transfer oynasi juda qiyin kechmoqda. Jamoa Yevropa chempionatiga chiqa olmagani sababli Bruno Gimaraes yangi chaqiruvlarni qabul qilishga qaror qildi. Braziliyalik sardor oʻz niyatini klub rahbariyatiga va sobiq murabbiy Eddi Xauga ochiq bildirgan edi.

Taʼkidlash joizki, ingliz klubi bu yozda oʻzining yetakchi futbolchilaridan bir nechtasini sotib yubordi. Sandro Tonali Tottenxem safiga yoʻl olgan boʻlsa, Entoni Gordon Barselona klubiga oʻtdi. Shuningdek, bosh murabbiy Eddi Xau ham lavozimini tark etgani klubdagi vaziyatni yanada murakkablashtirdi.

Kelishuvning moliyaviy tafsilotlari va oqibatlari

Qayd etilishicha, Nyukasl Yunayted bu vaziyatni oldindan tushungan holda Monaco futbolchisi Aladji Bambani oʻz safiga qoʻshib ulgurgan edi. Shu bilan birga, yarim himoyachining sobiq klubi Lion ham muzokaralarni diqqat bilan kuzatib bormoqda, chunki shartnomadagi 20 foizlik ulush evaziga fransuz klubi transfer summasidan 8 million yevrodan ortiq mablagʻ ishlab olishi kutilmoqda.

Oldinda yangi mavsum turgan bir paytda, Nyukasl Yunayted jiddiy oʻzgarishlarga duch kelmoqda. Tarkibning keskin qisqarishi fonida klub yangi futbolchilarni tezda moslashtirishi va yarim himoya chizigʻini qayta shakllantirishi talab etiladi.

ArsenalBruno GimaraesNyukasl YunaytedTransferlarAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeymi Karrager Liverpulni Bredli Barkola transferidan ogohlantirdiJeymi Karrager Liverpulni Bredli Barkola transferidan ogohlantirdiBugun, 16:58Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...Bugun, 16:37Real Madrid akademiyasi transferlar orqali rekord darajada daromad topmoqdaReal Madrid akademiyasi transferlar orqali rekord darajada daromad topmoqdaBugun, 16:31Koul Palmer Morgan Rojersni oʻz nishonlash usuli uchun ogohlantirdiKoul Palmer Morgan Rojersni oʻz nishonlash usuli uchun ogohlantirdiBugun, 16:16Sandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdiSandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdiBugun, 15:37Real Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiReal Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda