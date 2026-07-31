Smart #1 krossoveri yangi 800 voltli arxitekturaga oʻtdi

·0·Avto
Smart #1 krossoveri yangi 800 voltli arxitekturaga oʻtdi

Geely va Mercedes-Benz kompaniyalari hamkorligida yaratilgan yangilangan Smart #1 elektrik krossoveri avtomobil bozorida jiddiy oʻzgarishlarni boshlab bermoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashinaning asosiy yangiligi uning 800 voltli elektr arxitekturaga oʻtgani boʻlib, bu texnologiya akkumulyatorni quvvatlash vaqtini keskin qisqartirish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avvalgi versiyalarda qoʻllanilgan 400 voltli tizim oʻrniga zamonaviy ultra-tezkor quvvatlash platformasi joriy etildi. Yangi yondashuv tufayli avtomobil egalari uzoq vaqt kutish majburiyatidan xalos boʻlishadi, bu esa shaharlararo qatnovlar va kundalik foydalanishda muhim qulaylik yaratadi.

Texnik yangiliklar va quvvatlash imkoniyatlari

Yangilangan Smart #1 modeli quvvati 61,52 kW·soat boʻlgan akkumulyator blokiga ega. Ushbu batareya 6C koeffitsiyentidagi quvvatlanishni qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa 370 kW gacha boʻlgan quvvatni taʼminlaydi.

Krossover batareyasini 10 foizdan 80 foizgacha toʻldirish uchun atigi 12 daqiqa kifoya qiladi. Taqqoslash uchun, eski avlod Smart #1 elektromobilida ushbu jarayon taxminan 30 daqiqa davom etar edi. CLTC sikliga koʻra, mashinaning bir martalik toʻliq quvvat bilan yurish masofasi 535 kilometrni tashkil etadi.

Xavfsizlik va zamonaviy tizimlar

Yuqori texnologiyali quvvatlash tizimidan tashqari, krossover zamonaviy haydovchilarga yordam beruvchi uskuna bilan boyitildi. Jumladan, avtomobilga ilgʻor lidari oʻrnatilgan boʻlib, bu haydovchilik xavfsizligi va avtonom boshqaruv imkoniyatlarini yanada oshiradi.

Shuningdek, mashina transmissiyaning asosiy qismlarini yagona blokga jamlagan 16-in-1 sxemasidagi yangi avlod elektr uzatmasi bilan jihozlandi. Bu texnik yechim avtomobilning umumiy samaradorligi va yurish dinamikasiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday yangilanishlar elektr krossoverlarning raqobatbardoshligini oshirib, ularni ommaviy xaridorlar uchun yanada jozibador qiladi. Yangi Smart #1 modelining rasmiy debyuti 6-avgust kuni Xitoy bozorida boʻlib oʻtadi.

Smart #1GeelyMercedes-BenzElektromobilAvto yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardiBYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardiBugun, 15:57Xiaomi arzon gidravlik tizimlardan foydalanishga qaror qildiXiaomi arzon gidravlik tizimlardan foydalanishga qaror qildiBugun, 15:22Yandex Fabrika флагман горный велосипедлар сериясини таqdim etdiYandex Fabrika флагман горный велосипедлар сериясини таqdim etdiBugun, 14:53DS avtomobillari Buyuk Britaniyada rekord darajada kam sotildiDS avtomobillari Buyuk Britaniyada rekord darajada kam sotildiBugun, 11:22BYD tverdotel batareyalar uchun yangi patent oldiBYD tverdotel batareyalar uchun yangi patent oldiBugun, 08:21BMW xodimlarni qisqartirib, mashinalar "miyasini" Qualcomm'ga topshiradiBMW xodimlarni qisqartirib, mashinalar "miyasini" Qualcomm'ga topshiradiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi