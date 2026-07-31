Smart #1 krossoveri yangi 800 voltli arxitekturaga oʻtdi
Geely va Mercedes-Benz kompaniyalari hamkorligida yaratilgan yangilangan Smart #1 elektrik krossoveri avtomobil bozorida jiddiy oʻzgarishlarni boshlab bermoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashinaning asosiy yangiligi uning 800 voltli elektr arxitekturaga oʻtgani boʻlib, bu texnologiya akkumulyatorni quvvatlash vaqtini keskin qisqartirish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avvalgi versiyalarda qoʻllanilgan 400 voltli tizim oʻrniga zamonaviy ultra-tezkor quvvatlash platformasi joriy etildi. Yangi yondashuv tufayli avtomobil egalari uzoq vaqt kutish majburiyatidan xalos boʻlishadi, bu esa shaharlararo qatnovlar va kundalik foydalanishda muhim qulaylik yaratadi.
Texnik yangiliklar va quvvatlash imkoniyatlariYangilangan Smart #1 modeli quvvati 61,52 kW·soat boʻlgan akkumulyator blokiga ega. Ushbu batareya 6C koeffitsiyentidagi quvvatlanishni qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa 370 kW gacha boʻlgan quvvatni taʼminlaydi.
Krossover batareyasini 10 foizdan 80 foizgacha toʻldirish uchun atigi 12 daqiqa kifoya qiladi. Taqqoslash uchun, eski avlod Smart #1 elektromobilida ushbu jarayon taxminan 30 daqiqa davom etar edi. CLTC sikliga koʻra, mashinaning bir martalik toʻliq quvvat bilan yurish masofasi 535 kilometrni tashkil etadi.
Xavfsizlik va zamonaviy tizimlarYuqori texnologiyali quvvatlash tizimidan tashqari, krossover zamonaviy haydovchilarga yordam beruvchi uskuna bilan boyitildi. Jumladan, avtomobilga ilgʻor lidari oʻrnatilgan boʻlib, bu haydovchilik xavfsizligi va avtonom boshqaruv imkoniyatlarini yanada oshiradi.
Shuningdek, mashina transmissiyaning asosiy qismlarini yagona blokga jamlagan 16-in-1 sxemasidagi yangi avlod elektr uzatmasi bilan jihozlandi. Bu texnik yechim avtomobilning umumiy samaradorligi va yurish dinamikasiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday yangilanishlar elektr krossoverlarning raqobatbardoshligini oshirib, ularni ommaviy xaridorlar uchun yanada jozibador qiladi. Yangi Smart #1 modelining rasmiy debyuti 6-avgust kuni Xitoy bozorida boʻlib oʻtadi.
…