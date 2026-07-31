Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...
Braziliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti JCH-2026'dagi erta muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng mamlakat futbolining an’anaviy «Jogo Bonito» falsafasini tanqid ostiga oldi. Italiyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, jamoaning JCH-2026'ning 1/8 finalida Norvegiyaga qarshi o‘yinda kamroq to‘p nazoratiga ega bo‘lgani muammo murabbiy taktikasi emasligi, balki futbolchilarning xususiyatlari bunga mos emasligi bilan bog‘liq.
Braziliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi, futbol olamining eng tajribali va sovrindor mutaxassislaridan biri Karlo Anchelotti «Samba jamoasi» atrofidagi tanqidlarga keskin va kutilmagan javob qaytardi. Jahon chempionati-2026'dagi erta muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng berilgan ushbu intervyu, Braziliya futbolining bugungi real holati va kelajakdagi strategiyasi borasidagi bahslarni yanada avj oldirishi shubhasiz. «Papa Karlo» mamlakat futboli falsafasiga qarshi chiqib, muammoni kadrlar yetishmovchiligi bilan bog‘ladi.
Zamin.uz Anchelottining Globo nashriga bergan tahliliy intervyusidagi eng muhim tezislarni va ularning Braziliya futboli kelajagiga ta’sirini o‘rganib chiqdi.
To‘p nazoratimi yoki natija? Anchelotti «Jogo Bonito» falsafasini tanqid ostiga oldi
Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasida ish boshlaganiga bir yil to‘lgani munosabati bilan bergan intervyusida, jamoaning o‘yin uslubi borasidagi tanqidlarga aniq munosabat bildirdi. Braziliya futboli doimo «chiroyli va hujumkor o‘yin» (Jogo Bonito) timsoli bo‘lib kelgan va muxlislar barcha raqiblarga nisbatan ustunlikni talab qiladi. Ammo Anchelotti zamonaviy futbolda bu yondashuv doimo ish bermasligini ta’kidladi.
Anchelotti jamoaning JCH-2026'ning 1/8 finalida Norvegiyaga qarshi o‘yinda (musobaqani tark etgan uchrashuv – tahr.) kamroq to‘p nazoratiga ega bo‘lgani uchun uchragan tanqidlariga to‘xtalib o‘tdi. Italiyalik mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, muammo murabbiyning taktikasida emas, balki futbolchilarning texnik va jismoniy xususiyatlarida:
«Jamoaning o‘yin uslubi futbolchilarning xususiyatlariga mos bo‘lishi kerak. Biz Norvegiyadan kamroq to‘p nazoratiga ega bo‘lganimiz uchun tanqidga uchradik. Ammo futbolchilarimizning sifatlari to‘p nazoratiga asoslangan futbol uchun to‘liq mos emas.»
Bu bayonot Braziliya futboli rahbariyati va jamoatchiligi uchun katta chaqiriqdir. Anchelotti pragmatizmni tanlab, jamoa o‘zining an’anaviy uslubini emas, balki natijaga erishishga qodir bo‘lgan o‘yinni namoyish etishi zarurligini ochiqchasiga bildirdi.
Yechim: Transfer bozori va kadrlar islohoti kerak
Murabbiy jamoaning o‘yinini kuchaytirish va sovrinlar uchun kurashish uchun nima yetishmayotgani haqidagi savolga ham aniq va lozim javob berdi. Uning fikricha, buning yechimi faqatgina kadrlar masalasiga borib taqaladi:
«Agar yangi futbolchilar, ayniqsa, yuqori saviyali yarimhimoyachi paydo bo‘lsa, albatta, to‘pni nazorat qilishga asoslangan o‘yinni namoyish etish mumkin.»
Anchelotti bu orqali CBF (Braziliya Futbol Konfederatsiyasi) rahbariyatiga jamoaning o‘rta chizig‘ini kuchaytirish zarurligi haqida to‘g‘ridan to‘g‘ri signal bermoqda. Murabbiy hozirgi yarim himoyachilar darajasi bilan Jahon chempionatida Ispaniya yoki Argentina kabi grandlar bilan to‘p nazorati borasida raqobatlashish qiyinligini tan olmoqda.
Braziliya terma jamoasining JCH-2026 inqirozi tahlili
Ko‘rsatkich / Ma’lumot
Tafsilotlar va Sharh
Bosh murabbiy
Karlo Anchelotti (Italiya)
Terma jamoadagi staji
1 yil (intervyu vaqtida)
JCH-2026 natijasi
1/8 final bosqichida musobaqani tark etdi
Oxirgi (inqirozli) o‘yin
Norvegiya terma jamoasiga mag‘lubiyat
Jamoaning asosiy muammosi (murabbiy talqini)
Futbolchilarning xususiyatlari to‘p nazoratiga mos emas
Murabbiyning taklifi/talabi
Yuqori saviyali yarimhimoyachilarni jalb qilish
JCH-2026 g‘olibi
Ispaniya (finalda Argentinani mag‘lub etdi)
Xulosa va Taxminlar: JCH-2030'ga qadar Braziliyani nimalar kutmoqda?
Karlo Anchelottining Globo nashriga bergan intervyusi Braziliya futboli tarixidagi yangi davrning boshlanishi bo‘lishi mumkin. Jahon futbolining grandlaridan biri o‘z falsafasini, tarixiy an’analarini va kadrlar siyosatini qayta ko‘rib chiqishga majbur bo‘lmoqda. Anchelotti pragmatik ustoz sifatida, «Samba jamoasi»ning imkoniyatlarini real baholab, CBF rahbarlariga aniq shart qo‘ydi.
Yaqin kelajakda Braziliya futbolida jiddiy islohotlar kutish mumkin: murabbiy talab qilgan yuqori saviyali yarim himoyachilarni topish uchun Yevropadagi va mahalliy klublardagi yosh iqtidorlarni izlash kuchayadi. Agar CBF rahbariyati va muxlislar Anchelottining pragmatik yondashuvini qabul qilib, unga kerakli resurslarni yetkazib berishsa, Braziliya terma jamoasi JCH-2030'ga qadar yangi qiyofaga ega bo‘lishi va yana chempionlik uchun asosiy da’vogarga aylanishi mumkin. Aks holda, «Jogo Bonito»ni saqlab qolishga urinish JCH-2026'dagi kabi muvaffaqiyatsizliklarning davom etishiga olib kelishi xavfi mavjud.
Ushbu muhim futbol tahlilini do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik Braziliya futbolidagi bu yangi burilish haqida bilishi kerak.
Sizningcha, Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi bilan JCH-2030'da chempion bo‘la oladimi? Yoki uning pragmatik uslubi Braziliya futboliga mos emasmi? Izohlarda fikringizni qoldiring!
…