Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...

·34·Sport
Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...
Qisqacha

Braziliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti JCH-2026'dagi erta muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng mamlakat futbolining an’anaviy «Jogo Bonito» falsafasini tanqid ostiga oldi. Italiyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, jamoaning JCH-2026'ning 1/8 finalida Norvegiyaga qarshi o‘yinda kamroq to‘p nazoratiga ega bo‘lgani muammo murabbiy taktikasi emasligi, balki futbolchilarning xususiyatlari bunga mos emasligi bilan bog‘liq.

Braziliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi, futbol olamining eng tajribali va sovrindor mutaxassislaridan biri Karlo Anchelotti «Samba jamoasi» atrofidagi tanqidlarga keskin va kutilmagan javob qaytardi. Jahon chempionati-2026'dagi erta muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng berilgan ushbu intervyu, Braziliya futbolining bugungi real holati va kelajakdagi strategiyasi borasidagi bahslarni yanada avj oldirishi shubhasiz. «Papa Karlo» mamlakat futboli falsafasiga qarshi chiqib, muammoni kadrlar yetishmovchiligi bilan bog‘ladi.

Zamin.uz Anchelottining Globo nashriga bergan tahliliy intervyusidagi eng muhim tezislarni va ularning Braziliya futboli kelajagiga ta’sirini o‘rganib chiqdi.

To‘p nazoratimi yoki natija? Anchelotti «Jogo Bonito» falsafasini tanqid ostiga oldi

Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasida ish boshlaganiga bir yil to‘lgani munosabati bilan bergan intervyusida, jamoaning o‘yin uslubi borasidagi tanqidlarga aniq munosabat bildirdi. Braziliya futboli doimo «chiroyli va hujumkor o‘yin» (Jogo Bonito) timsoli bo‘lib kelgan va muxlislar barcha raqiblarga nisbatan ustunlikni talab qiladi. Ammo Anchelotti zamonaviy futbolda bu yondashuv doimo ish bermasligini ta’kidladi.

Anchelotti jamoaning JCH-2026'ning 1/8 finalida Norvegiyaga qarshi o‘yinda (musobaqani tark etgan uchrashuv – tahr.) kamroq to‘p nazoratiga ega bo‘lgani uchun uchragan tanqidlariga to‘xtalib o‘tdi. Italiyalik mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, muammo murabbiyning taktikasida emas, balki futbolchilarning texnik va jismoniy xususiyatlarida:

«Jamoaning o‘yin uslubi futbolchilarning xususiyatlariga mos bo‘lishi kerak. Biz Norvegiyadan kamroq to‘p nazoratiga ega bo‘lganimiz uchun tanqidga uchradik. Ammo futbolchilarimizning sifatlari to‘p nazoratiga asoslangan futbol uchun to‘liq mos emas.»

Bu bayonot Braziliya futboli rahbariyati va jamoatchiligi uchun katta chaqiriqdir. Anchelotti pragmatizmni tanlab, jamoa o‘zining an’anaviy uslubini emas, balki natijaga erishishga qodir bo‘lgan o‘yinni namoyish etishi zarurligini ochiqchasiga bildirdi.

Yechim: Transfer bozori va kadrlar islohoti kerak

Murabbiy jamoaning o‘yinini kuchaytirish va sovrinlar uchun kurashish uchun nima yetishmayotgani haqidagi savolga ham aniq va lozim javob berdi. Uning fikricha, buning yechimi faqatgina kadrlar masalasiga borib taqaladi:

«Agar yangi futbolchilar, ayniqsa, yuqori saviyali yarimhimoyachi paydo bo‘lsa, albatta, to‘pni nazorat qilishga asoslangan o‘yinni namoyish etish mumkin.»

Anchelotti bu orqali CBF (Braziliya Futbol Konfederatsiyasi) rahbariyatiga jamoaning o‘rta chizig‘ini kuchaytirish zarurligi haqida to‘g‘ridan to‘g‘ri signal bermoqda. Murabbiy hozirgi yarim himoyachilar darajasi bilan Jahon chempionatida Ispaniya yoki Argentina kabi grandlar bilan to‘p nazorati borasida raqobatlashish qiyinligini tan olmoqda.

Braziliya terma jamoasining JCH-2026 inqirozi tahlili

Ko‘rsatkich / Ma’lumot

Tafsilotlar va Sharh

Bosh murabbiy

Karlo Anchelotti (Italiya)

Terma jamoadagi staji

1 yil (intervyu vaqtida)

JCH-2026 natijasi

1/8 final bosqichida musobaqani tark etdi

Oxirgi (inqirozli) o‘yin

Norvegiya terma jamoasiga mag‘lubiyat

Jamoaning asosiy muammosi (murabbiy talqini)

Futbolchilarning xususiyatlari to‘p nazoratiga mos emas

Murabbiyning taklifi/talabi

Yuqori saviyali yarimhimoyachilarni jalb qilish

JCH-2026 g‘olibi

Ispaniya (finalda Argentinani mag‘lub etdi)

Xulosa va Taxminlar: JCH-2030'ga qadar Braziliyani nimalar kutmoqda?

Karlo Anchelottining Globo nashriga bergan intervyusi Braziliya futboli tarixidagi yangi davrning boshlanishi bo‘lishi mumkin. Jahon futbolining grandlaridan biri o‘z falsafasini, tarixiy an’analarini va kadrlar siyosatini qayta ko‘rib chiqishga majbur bo‘lmoqda. Anchelotti pragmatik ustoz sifatida, «Samba jamoasi»ning imkoniyatlarini real baholab, CBF rahbarlariga aniq shart qo‘ydi.

Yaqin kelajakda Braziliya futbolida jiddiy islohotlar kutish mumkin: murabbiy talab qilgan yuqori saviyali yarim himoyachilarni topish uchun Yevropadagi va mahalliy klublardagi yosh iqtidorlarni izlash kuchayadi. Agar CBF rahbariyati va muxlislar Anchelottining pragmatik yondashuvini qabul qilib, unga kerakli resurslarni yetkazib berishsa, Braziliya terma jamoasi JCH-2030'ga qadar yangi qiyofaga ega bo‘lishi va yana chempionlik uchun asosiy da’vogarga aylanishi mumkin. Aks holda, «Jogo Bonito»ni saqlab qolishga urinish JCH-2026'dagi kabi muvaffaqiyatsizliklarning davom etishiga olib kelishi xavfi mavjud.

Ushbu muhim futbol tahlilini do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik Braziliya futbolidagi bu yangi burilish haqida bilishi kerak.

Sizningcha, Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi bilan JCH-2030'da chempion bo‘la oladimi? Yoki uning pragmatik uslubi Braziliya futboliga mos emasmi? Izohlarda fikringizni qoldiring!

Carlo AncelottiBraziliyaNorvegiyaGloboZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeymi Karrager Liverpulni Bredli Barkola transferidan ogohlantirdiJeymi Karrager Liverpulni Bredli Barkola transferidan ogohlantirdiBugun, 16:58Real Madrid akademiyasi transferlar orqali rekord darajada daromad topmoqdaReal Madrid akademiyasi transferlar orqali rekord darajada daromad topmoqdaBugun, 16:31Koul Palmer Morgan Rojersni oʻz nishonlash usuli uchun ogohlantirdiKoul Palmer Morgan Rojersni oʻz nishonlash usuli uchun ogohlantirdiBugun, 16:16Sandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdiSandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdiBugun, 15:37Real Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiReal Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:13Ferran Torres uchun kurash: London klublari Barselona rejasiga tahdid solmoqdaFerran Torres uchun kurash: London klublari Barselona rejasiga tahdid solmoqdaBugun, 15:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda