Jeymi Karrager Liverpulni Bredli Barkola transferidan ogohlantirdi

·19·Sport
Jeymi Karrager Liverpulni Bredli Barkola transferidan ogohlantirdi
Qisqacha

Liverpul jamoasining sobiq himoyachisi Jeymi Karrager mersisaydliklarni Pari Sen-Jermen vingeri Bredli Barkola uchun 100 million funt sterlingdan ortiq mablag' sarflamaslikka chaqirdi. Uning fikricha, klub transfer siyosatidagi asosiy e'tiborni Muhammad Salahga munosib o'rinbosar topishga qaratishi lozim, chunki tarkibda chap qanot futbolchilari allaqachon yetarli.

Liverpul jamoasining sobiq himoyachisi Jeymi Karrager mersisaydliklarni Pari Sen-Jermen vingeri Bredli Barkola uchun 100 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflamaslikka chaqirdi. Uning fikricha, klub transfer siyosatidagi asosiy eʼtiborni Muhammad Salahga munosib oʻrinbosar topishga qaratishi lozim, chunki tarkibda chap qanot futbolchilari allaqachon yetarli. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Liverpul Parij klubi hujumchisi Bredli Barkola uchun rasmiy taklif tayyorlamoqda. Pari Sen-Jermen esa oʻzining fransuz harbiy futbolchisini taxminan 150 million yevro (129 million funt) atrofida baholamoqda. Biroq, ushbu potensial xarid mutaxassislar va muxlislar orasida koʻplab savollarni keltirib chiqardi.

Chap qanot toʻlib-toshgan paytda

Sky Sports News telekanaliga bergan intervyusida Jeymi Karrager Barkolaning mahoratiga yuqori baho bergan boʻlsa-da, uning tabiiy pozitsiyasi asosan chap qanot ekanligini taʼkidladi. Mazkur nuqtada esa Liverpul tarkibida Kodi Gakpo, iqtidorli yosh futbolchi Rio Ngumoha hamda yangi kelgan futbolchi Viktor Munoz kabi ijrochilar yetarlicha topiladi.

Karragerning soʻzlariga koʻra, jamoada chap qanotda bemalol harakatlana oladigan kamida toʻrt nafar oʻyinchi mavjud boʻlib turganda, yana shu pozitsiyaga qimmatbaho futbolchi sotib olish mantiqsiz qadamdir. Asosiy muammo esa oʻng qanotda toʻp suruvchi va Muhammad Salahning oʻrnini bosa oladigan futbolchining yoʻqligidir.

Salah oʻrnini bosish muammosi

Sobiq futbolchi Liverpul safida hozircha oʻng qanotda oʻzini toʻlaqonli qulay his qiladigan boshqa futbolchi yoʻqligini alohida qayd etdi. Mo Salahning oʻrnini egallash hozirgi kundagi eng asosiy vazifa ekanligini va Bredli Barkola bu vazifani bajara olmasligini u ochiq-oydin aytdi.

Shuningdek, Karrager bu kabi yirik transferlar klub akademiyasidan chiqib kelayotgan yosh isteʼdodlar, jumladan, mavsumoldi oʻyinida Rekshem darvozasiga gol urgan 17 yoshli Rio Ngumohaning rivojlanish yoʻliga toʻsqinlik qilishi mumkinligidan xavotir bildirdi.

LiverpoolJamie CarragherBradley BarcolaMohamed SalahPremier League
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha kelishuvga erishdiArsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 17:11Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...Bugun, 16:37Real Madrid akademiyasi transferlar orqali rekord darajada daromad topmoqdaReal Madrid akademiyasi transferlar orqali rekord darajada daromad topmoqdaBugun, 16:31Koul Palmer Morgan Rojersni oʻz nishonlash usuli uchun ogohlantirdiKoul Palmer Morgan Rojersni oʻz nishonlash usuli uchun ogohlantirdiBugun, 16:16Sandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdiSandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdiBugun, 15:37Real Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiReal Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda