Jeymi Karrager Liverpulni Bredli Barkola transferidan ogohlantirdi
Liverpul jamoasining sobiq himoyachisi Jeymi Karrager mersisaydliklarni Pari Sen-Jermen vingeri Bredli Barkola uchun 100 million funt sterlingdan ortiq mablag' sarflamaslikka chaqirdi. Uning fikricha, klub transfer siyosatidagi asosiy e'tiborni Muhammad Salahga munosib o'rinbosar topishga qaratishi lozim, chunki tarkibda chap qanot futbolchilari allaqachon yetarli.
Liverpul jamoasining sobiq himoyachisi Jeymi Karrager mersisaydliklarni Pari Sen-Jermen vingeri Bredli Barkola uchun 100 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflamaslikka chaqirdi. Uning fikricha, klub transfer siyosatidagi asosiy eʼtiborni Muhammad Salahga munosib oʻrinbosar topishga qaratishi lozim, chunki tarkibda chap qanot futbolchilari allaqachon yetarli. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Liverpul Parij klubi hujumchisi Bredli Barkola uchun rasmiy taklif tayyorlamoqda. Pari Sen-Jermen esa oʻzining fransuz harbiy futbolchisini taxminan 150 million yevro (129 million funt) atrofida baholamoqda. Biroq, ushbu potensial xarid mutaxassislar va muxlislar orasida koʻplab savollarni keltirib chiqardi.
Chap qanot toʻlib-toshgan paytdaSky Sports News telekanaliga bergan intervyusida Jeymi Karrager Barkolaning mahoratiga yuqori baho bergan boʻlsa-da, uning tabiiy pozitsiyasi asosan chap qanot ekanligini taʼkidladi. Mazkur nuqtada esa Liverpul tarkibida Kodi Gakpo, iqtidorli yosh futbolchi Rio Ngumoha hamda yangi kelgan futbolchi Viktor Munoz kabi ijrochilar yetarlicha topiladi.
Karragerning soʻzlariga koʻra, jamoada chap qanotda bemalol harakatlana oladigan kamida toʻrt nafar oʻyinchi mavjud boʻlib turganda, yana shu pozitsiyaga qimmatbaho futbolchi sotib olish mantiqsiz qadamdir. Asosiy muammo esa oʻng qanotda toʻp suruvchi va Muhammad Salahning oʻrnini bosa oladigan futbolchining yoʻqligidir.
Salah oʻrnini bosish muammosiSobiq futbolchi Liverpul safida hozircha oʻng qanotda oʻzini toʻlaqonli qulay his qiladigan boshqa futbolchi yoʻqligini alohida qayd etdi. Mo Salahning oʻrnini egallash hozirgi kundagi eng asosiy vazifa ekanligini va Bredli Barkola bu vazifani bajara olmasligini u ochiq-oydin aytdi.
Shuningdek, Karrager bu kabi yirik transferlar klub akademiyasidan chiqib kelayotgan yosh isteʼdodlar, jumladan, mavsumoldi oʻyinida Rekshem darvozasiga gol urgan 17 yoshli Rio Ngumohaning rivojlanish yoʻliga toʻsqinlik qilishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
…