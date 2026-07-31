Xitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladi
Xitoy global Beidou navigatsiya tizimining 50 ta sun'iy yo'ldoshini kosmosda hech qanday uzilishlarsiz to'liq modernizatsiya qildi. 2026-yilning mart oyida boshlangan keng ko'lamli dasturiy ta'minotni yangilash jarayoni global navigatsiya tarixida ilk bor amalga oshirildi. Buning natijasida sun'iy yo'ldoshlararo aloqa samaradorligi oshib, murakkab sharoitlarda signallarni qabul qilish barqarorligi kuchaytirildi va tashqi xalalarga qarshi himoya qobiliyati yaxshilandi.
Xitoy oʻzining global Beidou sunʼiy yoʻldosh navigatsiya tizimini toʻliq modernizatsiya qilish ishlarini yakunladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dasturiy taʼminotni toʻgʻridan-toʻgʻri kosmosda yangilash jarayoni hech qanday uzilishlarsiz amalga oshirilgan boʻlib, bu global navigatsiya tarixida ilk bor kuzatilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xitoy sunʼiy yoʻldosh navigatsiya tizimini boshqarish boshqarmasi maʼlumotlariga koʻra, keng koʻlamli yangilash dasturi 2026-yilning mart oyida boshlangan edi. Mutaxassislar bosqichma-bosqich yondashuvni qoʻllab, alohida kosmik apparatlarga yangi dasturiy komponentlarni oʻrnatishdi va ularning barqarorligini sinovdan oʻtkazishdi.
Tizim imkoniyatlari qanday kengaydiAmalga oshirilgan texnik yangilanishlar natijasida Beidou tarmogʻining bir qator muhim koʻrsatkichlari sezilarli darajada yaxshilandi. Xususan, sunʼiy yoʻldoshlararo aloqa samaradorligi oshirilib, murakkab sharoitlarda navigatsiya signallarini qabul qilish barqarorligi kuchaytirildi.
Shuningdek, muhandislar tizimning turli xil tashqi toʻsiqlar va xalalarga qarshi himoya qobiliyatini ham oshirishga erishdilar. Bu esa Beidouʼni dunyodagi eng ilgʻor va ishonchli kosmik navigatsiya tarmoqlaridan biriga aylantiradi.
Hozirgi aniqlik koʻrsatkichlariHozirgi vaqtda mazkur orbital guruh 50 ta ishchi sunʼiy yoʻldoshni oʻz ichiga oladi. Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, tizim orqali koordinasalarni aniqlash aniqligi 2 metrdan, global pozitsiyalash aniqligi esa 10 metrdan kamroq masofani tashkil etadi.
Yuqori aniqlikdagi pozitsiyalash xizmatidan foydalanilganda esa gorizontal aniqlik 30 santimetrdan, vertikal aniqlik esa 60 santimetrdan kamroqni tashkil qiladi. Shuningdek, sunʼiy yoʻldoshlarning joylashuvi navigatsiya aniqligiga taʼsirini baholovchi PDOP koʻrsatkichi ham yaxshilandi.
Xitoyning uzoq muddatli strategiyasiga muvofaq, yangilangan Beidou kelgusida aqlli infratuzilma, avtonom transport va sanoat avtomatlashtirish texnologiyalarining asosiy poydevoriga aylanishi kutilmoqda. 2035-yilga borib tizim yanada universal va intellektual fazo-vaqt xizmatlari platformasiga aylanishi rejalashtirilgan.
…