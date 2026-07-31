Xitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladi

·23·Texno
Xitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladi
Qisqacha

Xitoy global Beidou navigatsiya tizimining 50 ta sun'iy yo'ldoshini kosmosda hech qanday uzilishlarsiz to'liq modernizatsiya qildi. 2026-yilning mart oyida boshlangan keng ko'lamli dasturiy ta'minotni yangilash jarayoni global navigatsiya tarixida ilk bor amalga oshirildi. Buning natijasida sun'iy yo'ldoshlararo aloqa samaradorligi oshib, murakkab sharoitlarda signallarni qabul qilish barqarorligi kuchaytirildi va tashqi xalalarga qarshi himoya qobiliyati yaxshilandi.

Xitoy oʻzining global Beidou sunʼiy yoʻldosh navigatsiya tizimini toʻliq modernizatsiya qilish ishlarini yakunladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dasturiy taʼminotni toʻgʻridan-toʻgʻri kosmosda yangilash jarayoni hech qanday uzilishlarsiz amalga oshirilgan boʻlib, bu global navigatsiya tarixida ilk bor kuzatilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xitoy sunʼiy yoʻldosh navigatsiya tizimini boshqarish boshqarmasi maʼlumotlariga koʻra, keng koʻlamli yangilash dasturi 2026-yilning mart oyida boshlangan edi. Mutaxassislar bosqichma-bosqich yondashuvni qoʻllab, alohida kosmik apparatlarga yangi dasturiy komponentlarni oʻrnatishdi va ularning barqarorligini sinovdan oʻtkazishdi.

Tizim imkoniyatlari qanday kengaydi

Amalga oshirilgan texnik yangilanishlar natijasida Beidou tarmogʻining bir qator muhim koʻrsatkichlari sezilarli darajada yaxshilandi. Xususan, sunʼiy yoʻldoshlararo aloqa samaradorligi oshirilib, murakkab sharoitlarda navigatsiya signallarini qabul qilish barqarorligi kuchaytirildi.

Shuningdek, muhandislar tizimning turli xil tashqi toʻsiqlar va xalalarga qarshi himoya qobiliyatini ham oshirishga erishdilar. Bu esa Beidouʼni dunyodagi eng ilgʻor va ishonchli kosmik navigatsiya tarmoqlaridan biriga aylantiradi.

Hozirgi aniqlik koʻrsatkichlari

Hozirgi vaqtda mazkur orbital guruh 50 ta ishchi sunʼiy yoʻldoshni oʻz ichiga oladi. Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, tizim orqali koordinasalarni aniqlash aniqligi 2 metrdan, global pozitsiyalash aniqligi esa 10 metrdan kamroq masofani tashkil etadi.

Yuqori aniqlikdagi pozitsiyalash xizmatidan foydalanilganda esa gorizontal aniqlik 30 santimetrdan, vertikal aniqlik esa 60 santimetrdan kamroqni tashkil qiladi. Shuningdek, sunʼiy yoʻldoshlarning joylashuvi navigatsiya aniqligiga taʼsirini baholovchi PDOP koʻrsatkichi ham yaxshilandi.

Xitoyning uzoq muddatli strategiyasiga muvofaq, yangilangan Beidou kelgusida aqlli infratuzilma, avtonom transport va sanoat avtomatlashtirish texnologiyalarining asosiy poydevoriga aylanishi kutilmoqda. 2035-yilga borib tizim yanada universal va intellektual fazo-vaqt xizmatlari platformasiga aylanishi rejalashtirilgan.

BeidouXitoySunʼiy YoʻldoshNavigatsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ryan Williams xususiy kredit menejerlari uchun moʻljallangan Ellis AIʼga 10 million dollar mablagʻ jalb qildiRyan Williams xususiy kredit menejerlari uchun moʻljallangan Ellis AIʼga 10 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 17:26Avito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdiAvito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdiBugun, 16:23OnePlus 7000 mA·soat batareyali arzon smartfonini taqdim etdiOnePlus 7000 mA·soat batareyali arzon smartfonini taqdim etdiBugun, 15:58Tecno kompaniyasi “nol ramkali” ilk smartfon videosini namoyish etdiTecno kompaniyasi “nol ramkali” ilk smartfon videosini namoyish etdiBugun, 14:27Intel soʻnggi 40 yilda ilk bor x86 arxitekturasi litsenziyasini berdiIntel soʻnggi 40 yilda ilk bor x86 arxitekturasi litsenziyasini berdiBugun, 13:50Falcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oyga borib uriladiFalcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oyga borib uriladiBugun, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi