Xaver Agirre JAR ustidan qozonilgan g‘alabadan to‘liq qoniqmadi
Dunyo nigohi qaratilgan futbol bo‘yicha ulug‘vor va tarixiy JCH-2026 turniri o‘zining ilk hayajonli daqiqalarini boshlab yubordi. Musobaqaning ochilish bahsida Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) terma jamoasi ustidan 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozongan Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi Xaver Agirre o‘yindan so‘ng OAV vakillariga o‘z fikrlarini bildirib o‘tdi. Tajribali mutaxassis uch ochko qo‘lga kiritilganiga qaramay, shogirdlarining yashil maydonda namoyish etgan o‘yini unga u qadar ma’qul kelmaganini va jamoadan ko‘prog‘ini kutganini yashirib o‘tirmadi.
Meksikaliklar ustozining fikricha, garchi yirik musobaqani muvaffaqiyatli start bilan boshlash ijobiy holat bo‘lsa-da, taktik vazifalar to‘liq bajarilmagan.
Murabbiyning bahs haqidagi tahlili
Jamoaning o‘yinini sinchkovlik bilan baholagan Xaver Agirre uchrashuvning ikki xil suratda o‘tganini alohida ta’kidlab o‘tdi:
Birinchi bo‘limdagi kamchiliklar: «Ilk bo‘limda bizga ikkinchi gol yetishmadi. Vaziyatlar bo‘ldi, hatto darvoza to‘siniga tekkan kuchli zarbani ham ko‘rdik. Agar o‘sha paytda hisobni yirik ko‘rinishga keltirganimizda, o‘yin tizgini butunlay biz tomonga o‘tardi», — deydi murabbiy.
Ikkinchi bo‘limdagi bo‘shashish: Agirrening aytishicha, ikkinchi gol kiritilganidan so‘ng, futbolchilar ruhiy tomondan biroz xotirjamlikka berilishgan. Vaholanki, o‘sha vaqtda tarkibda kuch va shiddat yetarli bo‘lib, hisobni yanada yiriklashtirish uchun juda qulay imkoniyatlar yuzaga kelgan, biroq ulardan foydalanishda sovuqqonlik yetishmagan.
Quyidagi jadval orqali ochilish uchrashuvining asosiy nuqtalari va murabbiy tomonidan qayd etilgan muhim jihatlarni yaqqol ko‘rishingiz mumkin:
Uchrashuv bosqichi
Jamoaning harakati
Murabbiyning e’tirozi
Ijobiy tomonlari
Keyingi ta’siri
Birinchi bo‘lim
Faol hujumlar, to‘singa zarba
Gol urishda sustkashlik
Startda gol urilgani
Nazoratni ushlab turish
Ikkinchi bo‘lim
Ikkinchi gol va qizil kartochka
Goldan keyingi bo‘shashish
Raul Ximenesning faolligi
Tarkibdagi majburiy o‘zgarish
Yetakchilarning holati va qizil kartochka muammosi
Tajribali mutaxassis terma jamoa hujumchisi Raul Ximenesning ayni paytdagi sport formasiga juda yuqori baho berdi: «Raul — intizomli va ajoyib yigit. Hozir u jismonan ancha tetik va kuchga to‘la holatda. Eng muhimi, uning o‘zi ham mazkur jahon chempionati aynan uning turniri bo‘lishiga qat’iy ishonyapti», — deya hujumchining ishtiyoqini e’tirof etdi.
Qizil kartochka haqida: «Maydonda Sesar Montesning chetlatilishi rejalarimizni bir oz qiyinlashtirib qo‘ydi. Oddiy vaziyatda to‘pni raqibga topshirib qo‘ydik va Sesar himoyada tavakkal qilishga majbur bo‘ldi. To‘g‘ri, o‘sha vaziyatda darvozamiz oldida xavf u qadar katta emasdi, lekin yangi joriy etilgan zamonaviy futbol qoidalari shuni talab qilmoqda va biz bunga ko‘nikishimiz shart», — deya fikrini yakunladi Agirre.
Jahon chempionatining barcha shiddatli bahslari, kutilmagan natijalari, guruhlardagi vaziyat va sport olamiga oid eng qaynoq, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…