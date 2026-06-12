Xaver Agirre JAR ustidan qozonilgan g‘alabadan to‘liq qoniqmadi

·20·Sport
Xaver Agirre JAR ustidan qozonilgan g‘alabadan to‘liq qoniqmadi

Dunyo nigohi qaratilgan futbol bo‘yicha ulug‘vor va tarixiy JCH-2026 turniri o‘zining ilk hayajonli daqiqalarini boshlab yubordi. Musobaqaning ochilish bahsida Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) terma jamoasi ustidan 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozongan Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi Xaver Agirre o‘yindan so‘ng OAV vakillariga o‘z fikrlarini bildirib o‘tdi. Tajribali mutaxassis uch ochko qo‘lga kiritilganiga qaramay, shogirdlarining yashil maydonda namoyish etgan o‘yini unga u qadar ma’qul kelmaganini va jamoadan ko‘prog‘ini kutganini yashirib o‘tirmadi.

Meksikaliklar ustozining fikricha, garchi yirik musobaqani muvaffaqiyatli start bilan boshlash ijobiy holat bo‘lsa-da, taktik vazifalar to‘liq bajarilmagan.

Murabbiyning bahs haqidagi tahlili

Jamoaning o‘yinini sinchkovlik bilan baholagan Xaver Agirre uchrashuvning ikki xil suratda o‘tganini alohida ta’kidlab o‘tdi:

  • Birinchi bo‘limdagi kamchiliklar: «Ilk bo‘limda bizga ikkinchi gol yetishmadi. Vaziyatlar bo‘ldi, hatto darvoza to‘siniga tekkan kuchli zarbani ham ko‘rdik. Agar o‘sha paytda hisobni yirik ko‘rinishga keltirganimizda, o‘yin tizgini butunlay biz tomonga o‘tardi», — deydi murabbiy.

  • Ikkinchi bo‘limdagi bo‘shashish: Agirrening aytishicha, ikkinchi gol kiritilganidan so‘ng, futbolchilar ruhiy tomondan biroz xotirjamlikka berilishgan. Vaholanki, o‘sha vaqtda tarkibda kuch va shiddat yetarli bo‘lib, hisobni yanada yiriklashtirish uchun juda qulay imkoniyatlar yuzaga kelgan, biroq ulardan foydalanishda sovuqqonlik yetishmagan.

Quyidagi jadval orqali ochilish uchrashuvining asosiy nuqtalari va murabbiy tomonidan qayd etilgan muhim jihatlarni yaqqol ko‘rishingiz mumkin:

Uchrashuv bosqichi

Jamoaning harakati

Murabbiyning e’tirozi

Ijobiy tomonlari

Keyingi ta’siri

Birinchi bo‘lim

Faol hujumlar, to‘singa zarba

Gol urishda sustkashlik

Startda gol urilgani

Nazoratni ushlab turish

Ikkinchi bo‘lim

Ikkinchi gol va qizil kartochka

Goldan keyingi bo‘shashish

Raul Ximenesning faolligi

Tarkibdagi majburiy o‘zgarish

Yetakchilarning holati va qizil kartochka muammosi

Tajribali mutaxassis terma jamoa hujumchisi Raul Ximenesning ayni paytdagi sport formasiga juda yuqori baho berdi: «Raul — intizomli va ajoyib yigit. Hozir u jismonan ancha tetik va kuchga to‘la holatda. Eng muhimi, uning o‘zi ham mazkur jahon chempionati aynan uning turniri bo‘lishiga qat’iy ishonyapti», — deya hujumchining ishtiyoqini e’tirof etdi.

Qizil kartochka haqida: «Maydonda Sesar Montesning chetlatilishi rejalarimizni bir oz qiyinlashtirib qo‘ydi. Oddiy vaziyatda to‘pni raqibga topshirib qo‘ydik va Sesar himoyada tavakkal qilishga majbur bo‘ldi. To‘g‘ri, o‘sha vaziyatda darvozamiz oldida xavf u qadar katta emasdi, lekin yangi joriy etilgan zamonaviy futbol qoidalari shuni talab qilmoqda va biz bunga ko‘nikishimiz shart», — deya fikrini yakunladi Agirre.

Jahon chempionatining barcha shiddatli bahslari, kutilmagan natijalari, guruhlardagi vaziyat va sport olamiga oid eng qaynoq, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Javier AguirreMeksikaJanubiy AfrikaRaul JimenezFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» himoyani kuchaytirish uchun Kalaforini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi«Real» himoyani kuchaytirish uchun Kalaforini o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 07:53Atletiko Madrid Pari Sen-Jermen yulduzini sotib olish boʻyicha muzokaralarni boshladiAtletiko Madrid Pari Sen-Jermen yulduzini sotib olish boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 07:52Marcos Senesi jarohat olgan Balerdi oʻrniga Argentina terma jamoasiga chaqirildiMarcos Senesi jarohat olgan Balerdi oʻrniga Argentina terma jamoasiga chaqirildiBugun, 07:37Kylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiKylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiBugun, 07:14Bernardo Silva Real Madrid bilan shartnoma imzoladiBernardo Silva Real Madrid bilan shartnoma imzoladiBugun, 06:54Oljas Abrayev O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatlarini yuqori baholadiOljas Abrayev O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 06:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...