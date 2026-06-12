Tibo Kurtua Joze Mourinio bilan bo‘lgan munosabatlari haqida gapirdi
Madridning «Real» klubi hamda Belgiya terma jamoasining mahoratli posboni Tibo Kurtua yaqindagina «qirollik klubi» boshqaruvini qo‘liga olgan afsonaviy murabbiy Joze Mourinio bilan o‘zaro munosabatlari qanday bo‘lgani haqida qiziqarli xotiralarini o‘rtoqlashdi. Ma’lumki, ushbu ikki mashhur futbol namoyandasi ilgari Londonning «Chelsi» klubida birlikda faoliyat yuritib, ko‘plab zafarlarga quchoq ochishgan.
Tajribali darvozabonning ta’kidlashicha, «maxsus» laqabli murabbiy bilan ishlash har doim ham oson kechmagan, biroq bu usul unga faqat foyda keltirgan. «Bizning o‘rtamizda ba’zida jiddiy bahs-munozaralar va tortishuvlar ham bo‘lib turardi», — deya kulimsirab so‘z boshladi belgiyalik golkiper.
Murabbiyning o‘ziga xos «qo‘zg‘atish» usuli
Kurtua londonliklar safida to‘p surgan kezlaridan bir yorqin misolni yodga oldi:
«Bir safar u meni «Everton» klubiga qarshi kechgan muhim uchrashuvda asosiy tarkibga kiritmay, zaxira o‘rindig‘iga o‘tkazib qo‘ygan edi. Buning sababi esa oddiy edi — undan oldingi «Aston Villa» bilan bo‘lgan bahsda men raqib tomonidan qanotdan jarima maydonchasi ichiga uzatilgan ikkita xavfli to‘pni qaytarishda xatoga yo‘l qo‘ygandim. Bu Jozening meni ruhiy jihatdan "qo‘zg‘atish" va o‘zimga kelib olishimni ta’minlash uchun qo‘llagan o‘ziga xos psixologik usuli edi».
Biroq bunday qattiqqo‘llik tez orada o‘z mevasini bergan. Tiboning aytishicha, atigi bir hafta o‘tib, navbatdagi «Vest Hem»ga qarshi bahsda u yana darvozaga qaytgan va o‘yin davomida 5-6 ta eng xavfli va hal qiluvchi vaziyatlarda jamoasini muqarrar gollardan qutqarib, ajoyib seyvlarni amalga oshirgan.
Quyidagi tahliliy jadval orqali Joze Mourinioning «Real»dagi yangi shogirdi bilan «Chelsi» davridagi o‘zaro taktik bog‘lanishini ko‘rishingiz mumkin:
Sodir bo‘lgan voqea
Murabbiyning qarori
Ko‘zlangan asosiy maqsad
Futbolchining reaksiyasi
Yakuniy natija
«Aston Villa» bilan bahsdagi xato
Navbatdagi o‘yinda zaxiraga olish
Ruhiy tomonlama «uyg‘otish»
Xatoni to‘g‘ri tushunish
«Vest Hem» bilan o‘yinda 5-6 ta super seyv
To‘g‘ri so‘zlik — mustahkam munosabatlar garovi
Nufuzli AS nashriga bergan intervyusida Kurtua portugaliyalik mutaxassisning xarakteridagi eng ustuvor jihatga alohida to‘xtalib o‘tdi. «Mourinio — hech qachon gapni aylantirib o‘tirmaydigan, nimaiki fikri bo‘lsa, insonning yuziga to‘g‘ridan to‘g‘ri aytadigan mard murabbiy. Men ham xuddi shunday harakterga egaman. Shu sababli bo‘lsa kerak, biz har doim bir-birimizni yaxshi tushunganmiz va o‘rtamizdagi munosabatlar hamisha juda samimiy hamda mustahkam bo‘lib qolgan», — deya fikrini yakunladi Madrid klubi posboni.
Endilikda bu ikki kuchli xarakter egasi Madridda, «Real» bayrog‘i ostida yana bir bor birlashishdi. Ularning bu galgi hamkorligi jamoaga qanday yangi zafarlarni taqdim etishini kuzatish barcha futbol ishqibozlari uchun juda qiziq bo‘lishi tabiiy.
Jahon futbolidagi eng so‘nggi intrigalar, «Real Madrid» lageridan eng issiq xabarlar, transferlar va sport olamiga oid eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…