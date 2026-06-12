Tibo Kurtua Joze Mourinio bilan bo‘lgan munosabatlari haqida gapirdi

·40·Sport
Tibo Kurtua Joze Mourinio bilan bo‘lgan munosabatlari haqida gapirdi

Madridning «Real» klubi hamda Belgiya terma jamoasining mahoratli posboni Tibo Kurtua yaqindagina «qirollik klubi» boshqaruvini qo‘liga olgan afsonaviy murabbiy Joze Mourinio bilan o‘zaro munosabatlari qanday bo‘lgani haqida qiziqarli xotiralarini o‘rtoqlashdi. Ma’lumki, ushbu ikki mashhur futbol namoyandasi ilgari Londonning «Chelsi» klubida birlikda faoliyat yuritib, ko‘plab zafarlarga quchoq ochishgan.

Tajribali darvozabonning ta’kidlashicha, «maxsus» laqabli murabbiy bilan ishlash har doim ham oson kechmagan, biroq bu usul unga faqat foyda keltirgan. «Bizning o‘rtamizda ba’zida jiddiy bahs-munozaralar va tortishuvlar ham bo‘lib turardi», — deya kulimsirab so‘z boshladi belgiyalik golkiper.

Murabbiyning o‘ziga xos «qo‘zg‘atish» usuli

Kurtua londonliklar safida to‘p surgan kezlaridan bir yorqin misolni yodga oldi:

«Bir safar u meni «Everton» klubiga qarshi kechgan muhim uchrashuvda asosiy tarkibga kiritmay, zaxira o‘rindig‘iga o‘tkazib qo‘ygan edi. Buning sababi esa oddiy edi — undan oldingi «Aston Villa» bilan bo‘lgan bahsda men raqib tomonidan qanotdan jarima maydonchasi ichiga uzatilgan ikkita xavfli to‘pni qaytarishda xatoga yo‘l qo‘ygandim. Bu Jozening meni ruhiy jihatdan "qo‘zg‘atish" va o‘zimga kelib olishimni ta’minlash uchun qo‘llagan o‘ziga xos psixologik usuli edi».

Biroq bunday qattiqqo‘llik tez orada o‘z mevasini bergan. Tiboning aytishicha, atigi bir hafta o‘tib, navbatdagi «Vest Hem»ga qarshi bahsda u yana darvozaga qaytgan va o‘yin davomida 5-6 ta eng xavfli va hal qiluvchi vaziyatlarda jamoasini muqarrar gollardan qutqarib, ajoyib seyvlarni amalga oshirgan.

Quyidagi tahliliy jadval orqali Joze Mourinioning «Real»dagi yangi shogirdi bilan «Chelsi» davridagi o‘zaro taktik bog‘lanishini ko‘rishingiz mumkin:

Sodir bo‘lgan voqea

Murabbiyning qarori

Ko‘zlangan asosiy maqsad

Futbolchining reaksiyasi

Yakuniy natija

«Aston Villa» bilan bahsdagi xato

Navbatdagi o‘yinda zaxiraga olish

Ruhiy tomonlama «uyg‘otish»

Xatoni to‘g‘ri tushunish

«Vest Hem» bilan o‘yinda 5-6 ta super seyv

To‘g‘ri so‘zlik — mustahkam munosabatlar garovi

Nufuzli AS nashriga bergan intervyusida Kurtua portugaliyalik mutaxassisning xarakteridagi eng ustuvor jihatga alohida to‘xtalib o‘tdi. «Mourinio — hech qachon gapni aylantirib o‘tirmaydigan, nimaiki fikri bo‘lsa, insonning yuziga to‘g‘ridan to‘g‘ri aytadigan mard murabbiy. Men ham xuddi shunday harakterga egaman. Shu sababli bo‘lsa kerak, biz har doim bir-birimizni yaxshi tushunganmiz va o‘rtamizdagi munosabatlar hamisha juda samimiy hamda mustahkam bo‘lib qolgan», — deya fikrini yakunladi Madrid klubi posboni.

Endilikda bu ikki kuchli xarakter egasi Madridda, «Real» bayrog‘i ostida yana bir bor birlashishdi. Ularning bu galgi hamkorligi jamoaga qanday yangi zafarlarni taqdim etishini kuzatish barcha futbol ishqibozlari uchun juda qiziq bo‘lishi tabiiy.

Jahon futbolidagi eng so‘nggi intrigalar, «Real Madrid» lageridan eng issiq xabarlar, transferlar va sport olamiga oid eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Tibo KurtuaJozе MourinhuReal MadridChelsiBelgiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Usmon Dembele Kylian Mbappe haqidagi tanqidlarni adolatsiz deb atadiUsmon Dembele Kylian Mbappe haqidagi tanqidlarni adolatsiz deb atadiBugun, 10:11Sidni Kabral Ispaniyaga qarshi munosib kurash olib borishlariga ishonadiSidni Kabral Ispaniyaga qarshi munosib kurash olib borishlariga ishonadiBugun, 10:05Rodri o‘z «Oltin to‘p»ini jahon chempionligi kubogiga almashishga tayyorRodri o‘z «Oltin to‘p»ini jahon chempionligi kubogiga almashishga tayyorBugun, 09:57Chelsi Enzo Fernandezni Real Madrid yulduziga almashishi mumkinChelsi Enzo Fernandezni Real Madrid yulduziga almashishi mumkinBugun, 09:37Alvaro Morata Cristiano Ronaldo haqida: U tarixdagi eng yaxshisiAlvaro Morata Cristiano Ronaldo haqida: U tarixdagi eng yaxshisiBugun, 09:30PSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildiPSJ Mateus Fernandes va Summervill uchun poygaga qoʻshildiBugun, 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...