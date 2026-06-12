Ousmane Dembele: Lionel Messi 38 yoshda ham Argentina bilan jahon chempioni boʻla oladi

·54·Sport
Ousmane Dembele: Lionel Messi 38 yoshda ham Argentina bilan jahon chempioni boʻla oladi

Pari Sen-Jermen hujumchisi Ousmane Dembele oʻzining sobiq jamoadoshi Lionel Messi haqida yuqori fikr bildirdi. Fransiyalik vingerning taʼkidlashicha, afsonaviy hujumchi 38 yoshga toʻlganiga qaramay, Argentina terma jamoasini yana bir bor jahon chempionligi sari yetaklashga qodir. Dembele Messining oʻziga xos mahorati va maydondagi taʼsiri vaqt oʻtishi bilan kamaymaganini qayd etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiya terma jamoasi safida turnirga tayyorgarlik koʻrayotgan Ousmane Dembele Marca nashriga bergan intervyusida Lionel Messi haqida toʻxtaldi. "Albatta, u har qanday sovrinni yuta oladi. Men uning nimalarga qodirligini Barselona safida birga oʻynagan paytlarimizda koʻrganman. U futbol tarixidagi eng yaxshi oʻyinchi va hamon juda xavfli boʻlib qolmoqda", — dedi PSJ yulduzi.

Dembele Messining yoshi uning oʻyiniga taʼsir qilmasligini alohida taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, 38 yoshda ham Lionel Messini toʻxtatib qolish juda qiyin vazifa boʻlib, uning tugʻma iqtidori va tajribasi Argentinaga yana bir bor oltin medallarni taqdim etishi mumkin. Shu bilan birga, Ousmane Dembele Fransiya terma jamoasiga boʻlgan bosim haqida ham gapirib, jamoasi ketma-ket uchinchi marta finalga chiqish uchun bor kuchini ishga solishini aytdi.

Fransiya terma jamoasi turnirdagi yurishini Senegalga qarshi oʻyin bilan boshlaydi. Guruh bosqichida ularni Iroq va Norvegiya bilan bahslar kutmoqda. Amaldagi jahon chempioni Argentina esa oʻz yurishini Jazoirga qarshi uchrashuv bilan boshlab, keyinchalik Avstriya va Iordaniya bilan kuch sinashadi. Har ikki grand jamoa ham kengaytirilgan formatdagi turnirda gʻoliblik uchun asosiy daʼvogarlar qatorida eʼtirof etilmoqda.

Lionel MessiOusmane DembeleArgentinaFransiyaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Beth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBeth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBugun, 11:32«Siti» mudofaani kuchaytirish uchun «Chelsi» himoyachisiga taklif yubordi«Siti» mudofaani kuchaytirish uchun «Chelsi» himoyachisiga taklif yubordiBugun, 11:10«Real» qiziqishi sabab Yoshko Gvardiol "Siti" bilan muzokarani to‘xtatdi«Real» qiziqishi sabab Yoshko Gvardiol "Siti" bilan muzokarani to‘xtatdiBugun, 11:01Miroslav Koubek Janubiy Koreya bilan o‘yindagi mag‘lubiyatga izoh berdiMiroslav Koubek Janubiy Koreya bilan o‘yindagi mag‘lubiyatga izoh berdiBugun, 10:52Dani Carvajal Komoga oʻtishi mumkin: Fabregas Real Madrid yulduzlarini koʻzlamoqdaDani Carvajal Komoga oʻtishi mumkin: Fabregas Real Madrid yulduzlarini koʻzlamoqdaBugun, 10:50Jahon chempionati mukofot puli: kim qancha oladi?Jahon chempionati mukofot puli: kim qancha oladi?Bugun, 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...