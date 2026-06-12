Ousmane Dembele: Lionel Messi 38 yoshda ham Argentina bilan jahon chempioni boʻla oladi
Pari Sen-Jermen hujumchisi Ousmane Dembele oʻzining sobiq jamoadoshi Lionel Messi haqida yuqori fikr bildirdi. Fransiyalik vingerning taʼkidlashicha, afsonaviy hujumchi 38 yoshga toʻlganiga qaramay, Argentina terma jamoasini yana bir bor jahon chempionligi sari yetaklashga qodir. Dembele Messining oʻziga xos mahorati va maydondagi taʼsiri vaqt oʻtishi bilan kamaymaganini qayd etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fransiya terma jamoasi safida turnirga tayyorgarlik koʻrayotgan Ousmane Dembele Marca nashriga bergan intervyusida Lionel Messi haqida toʻxtaldi. "Albatta, u har qanday sovrinni yuta oladi. Men uning nimalarga qodirligini Barselona safida birga oʻynagan paytlarimizda koʻrganman. U futbol tarixidagi eng yaxshi oʻyinchi va hamon juda xavfli boʻlib qolmoqda", — dedi PSJ yulduzi.
Dembele Messining yoshi uning oʻyiniga taʼsir qilmasligini alohida taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, 38 yoshda ham Lionel Messini toʻxtatib qolish juda qiyin vazifa boʻlib, uning tugʻma iqtidori va tajribasi Argentinaga yana bir bor oltin medallarni taqdim etishi mumkin. Shu bilan birga, Ousmane Dembele Fransiya terma jamoasiga boʻlgan bosim haqida ham gapirib, jamoasi ketma-ket uchinchi marta finalga chiqish uchun bor kuchini ishga solishini aytdi.
Fransiya terma jamoasi turnirdagi yurishini Senegalga qarshi oʻyin bilan boshlaydi. Guruh bosqichida ularni Iroq va Norvegiya bilan bahslar kutmoqda. Amaldagi jahon chempioni Argentina esa oʻz yurishini Jazoirga qarshi uchrashuv bilan boshlab, keyinchalik Avstriya va Iordaniya bilan kuch sinashadi. Har ikki grand jamoa ham kengaytirilgan formatdagi turnirda gʻoliblik uchun asosiy daʼvogarlar qatorida eʼtirof etilmoqda.
…