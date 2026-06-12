Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?

·27·Sport
Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?

Butun sayyoramiz ahlini yashil maydon qarshisiga mixlab qo‘ygan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi o‘zining ilk shiddatli daqiqalari bilan dunyoga haqiqiy zavq ulashmoqda. Mazkur ulkan sport bayrami nafaqat millionlab oddiy ishqibozlarni, balki millionlar o‘yini tarixida o‘chmas iz qoldirgan tirik afsonalarni ham bir nuqtaga jamladi. Futbol olamining eng yorqin va sehrli yulduzlaridan biri — «PSJ», «Barselona», «Milan» klublari hamda Braziliya milliy terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Ronaldinio ham joriy dunyo birinchiligining ochilish marosimiga tashrif buyurib, ushbu global voqelikka nisbatan o‘z hayajonini yashira olmadi.

Futbol sehrgari sifatida nom qozongan braziliyalik sobiq yulduz uchun bu o‘lka mutlaqo begona emas. U o‘z faoliyati davomida Meksikaning nomdor «Keretaro» klubi sharafini ham munosib himoya qilgan va mahalliy muxlislarning qalbidan chuqur joy olgan.

«Meksikada aqlbovar qilmas ijobiy energiya bor»

Jahon futbolining tirik ramzi hisoblangan Ronaldinio o‘zining rasmiy «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasi orqali Meksika zaminiga qaytganidan so‘ng qalbidan kechayotgan samimiy tuyg‘ularini mana shunday bayon etdi:

«Yana bir bor mana shunday ulug‘vor jahon chempionatining rasmiy ochilish marosimida ishtirok etish uchun o‘zimga qadrdon bo‘lgan Meksika zaminiga qaytish menga cheksiz quvonch va baxt bag‘ishlamoqda! Bu yerda yashil maydondagi qadrli do‘stlarimni, ko‘plab sport afsonalarini qayta uchratganimdan juda ham baxtiyorman. Hozir bu maskanda aqlbovar qilmas, o‘ziga xos yuqori ijobiy energiya hukm surmoqda, bu millionlab futbol ishqibozlari uchun haqiqiy go‘zal bayramdir! Mening bu go‘zal mamlakatni qanchalik qattiq yaxshi ko‘rishimni barcha juda yaxshi biladi va men hamisha bu yerga kelishdan alohida zavq olaman... Olg‘a, bo‘lajak musobaqa barchamiz uchun haqiqatan ham o‘ta o‘zgacha va unutilmas bo‘lsin!»

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali afsonaviy Ronaldinioning boy futbol tarixi va uning JCH-2026 mezbonlaridan biri bo‘lmish Meksika bilan bog‘liq nuqtalarini ko‘rishingiz mumkin:

Futbolchining maqomi

Eng bosh jamoaviy yutug‘i

Faoliyat yuritgan grand klublari

Meksika futbolidagi izi

JCH-2026 turniridan kutgani

Futbol afsonasi va sehrgari

2002 yilgi Jahon chempioni

PSJ, Barselona, Milan

«Keretaro» klubi sobiq a’zosi

Tarixdagi eng o‘zgacha futbol bayrami

Tarixiy chempionning dunyo birinchiligiga tashrifi

Shuni alohida ta’kidlash joizki, Ronaldinioning jahon chempionatlaridagi so‘zi va maqomi juda yuqori vaznga ega. U 2002 yilda Osiyo yashil maydonlari (Yaponiya va Janubiy Koreya) mezbonlik qilgan dunyo birinchiligida Braziliya milliy terma jamoasi tarkibida haqiqiy sehr ko‘rsatib, bosh oltin kubokni boshi ustida baland ko‘targan va sayyora chempioniga aylangan edi. Oradan yillar o‘tgan bo‘lsa-da, uning futbolga bo‘lgan muhabbati so‘ngani yo‘q.

Ekspertlar fikri: Ronaldinio singari ulug‘ futbolchilarning JCH-2026 startida bevosita maydonda ko‘rinish berishi turnirning nufuzini va muxlislarning ishtiyoqini yanada yuqori nuqtaga olib chiqishga xizmat qiladi. Uning duosi va istaklari yangi avlod futbolchilari uchun katta motivatsiya bo‘lishi shubhasiz.

Shimoliy Amerika mezbonlik qilayotgan ushbu tarixiy musobaqada afsona tilga olgan «o‘zgacha va go‘zal» lahzalar hali juda ko‘p bo‘lishi kutilmoqda.

Jahon chempionatining har bir soniyasidagi hayajonli uchrashuvlar, stadionlardagi qaynoq atmosfera, afsonalarning eksklyuziv fikrlari va sport olamiga oid eng issiq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

RonaldinhoBraziliyaMeksikaBarselonaPSJ
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri Lamin Yamalning JCH-2026 ga qanday tayyorgarlik ko‘rayotganini aytdiRodri Lamin Yamalning JCH-2026 ga qanday tayyorgarlik ko‘rayotganini aytdiBugun, 13:08Bavariya Olise uchun 500 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyorBavariya Olise uchun 500 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyorBugun, 12:57«Bavariya» Maykl Oliseni hatto 500 million yevroga ham sotmoqchi emas«Bavariya» Maykl Oliseni hatto 500 million yevroga ham sotmoqchi emasBugun, 12:35Brayton Tottenxem himoyachisi Luka Vuskovic uchun 30 million funt taklif qildiBrayton Tottenxem himoyachisi Luka Vuskovic uchun 30 million funt taklif qildiBugun, 12:12Milan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariMilan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariBugun, 11:58Beth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBeth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...