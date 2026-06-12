Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?
Butun sayyoramiz ahlini yashil maydon qarshisiga mixlab qo‘ygan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi o‘zining ilk shiddatli daqiqalari bilan dunyoga haqiqiy zavq ulashmoqda. Mazkur ulkan sport bayrami nafaqat millionlab oddiy ishqibozlarni, balki millionlar o‘yini tarixida o‘chmas iz qoldirgan tirik afsonalarni ham bir nuqtaga jamladi. Futbol olamining eng yorqin va sehrli yulduzlaridan biri — «PSJ», «Barselona», «Milan» klublari hamda Braziliya milliy terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Ronaldinio ham joriy dunyo birinchiligining ochilish marosimiga tashrif buyurib, ushbu global voqelikka nisbatan o‘z hayajonini yashira olmadi.
Futbol sehrgari sifatida nom qozongan braziliyalik sobiq yulduz uchun bu o‘lka mutlaqo begona emas. U o‘z faoliyati davomida Meksikaning nomdor «Keretaro» klubi sharafini ham munosib himoya qilgan va mahalliy muxlislarning qalbidan chuqur joy olgan.
«Meksikada aqlbovar qilmas ijobiy energiya bor»
Jahon futbolining tirik ramzi hisoblangan Ronaldinio o‘zining rasmiy «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasi orqali Meksika zaminiga qaytganidan so‘ng qalbidan kechayotgan samimiy tuyg‘ularini mana shunday bayon etdi:
«Yana bir bor mana shunday ulug‘vor jahon chempionatining rasmiy ochilish marosimida ishtirok etish uchun o‘zimga qadrdon bo‘lgan Meksika zaminiga qaytish menga cheksiz quvonch va baxt bag‘ishlamoqda! Bu yerda yashil maydondagi qadrli do‘stlarimni, ko‘plab sport afsonalarini qayta uchratganimdan juda ham baxtiyorman. Hozir bu maskanda aqlbovar qilmas, o‘ziga xos yuqori ijobiy energiya hukm surmoqda, bu millionlab futbol ishqibozlari uchun haqiqiy go‘zal bayramdir! Mening bu go‘zal mamlakatni qanchalik qattiq yaxshi ko‘rishimni barcha juda yaxshi biladi va men hamisha bu yerga kelishdan alohida zavq olaman... Olg‘a, bo‘lajak musobaqa barchamiz uchun haqiqatan ham o‘ta o‘zgacha va unutilmas bo‘lsin!»
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali afsonaviy Ronaldinioning boy futbol tarixi va uning JCH-2026 mezbonlaridan biri bo‘lmish Meksika bilan bog‘liq nuqtalarini ko‘rishingiz mumkin:
Futbolchining maqomi
Eng bosh jamoaviy yutug‘i
Faoliyat yuritgan grand klublari
Meksika futbolidagi izi
JCH-2026 turniridan kutgani
Futbol afsonasi va sehrgari
2002 yilgi Jahon chempioni
PSJ, Barselona, Milan
«Keretaro» klubi sobiq a’zosi
Tarixdagi eng o‘zgacha futbol bayrami
Tarixiy chempionning dunyo birinchiligiga tashrifi
Shuni alohida ta’kidlash joizki, Ronaldinioning jahon chempionatlaridagi so‘zi va maqomi juda yuqori vaznga ega. U 2002 yilda Osiyo yashil maydonlari (Yaponiya va Janubiy Koreya) mezbonlik qilgan dunyo birinchiligida Braziliya milliy terma jamoasi tarkibida haqiqiy sehr ko‘rsatib, bosh oltin kubokni boshi ustida baland ko‘targan va sayyora chempioniga aylangan edi. Oradan yillar o‘tgan bo‘lsa-da, uning futbolga bo‘lgan muhabbati so‘ngani yo‘q.
Ekspertlar fikri: Ronaldinio singari ulug‘ futbolchilarning JCH-2026 startida bevosita maydonda ko‘rinish berishi turnirning nufuzini va muxlislarning ishtiyoqini yanada yuqori nuqtaga olib chiqishga xizmat qiladi. Uning duosi va istaklari yangi avlod futbolchilari uchun katta motivatsiya bo‘lishi shubhasiz.
Shimoliy Amerika mezbonlik qilayotgan ushbu tarixiy musobaqada afsona tilga olgan «o‘zgacha va go‘zal» lahzalar hali juda ko‘p bo‘lishi kutilmoqda.
Jahon chempionatining har bir soniyasidagi hayajonli uchrashuvlar, stadionlardagi qaynoq atmosfera, afsonalarning eksklyuziv fikrlari va sport olamiga oid eng issiq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…