Bavariya Olise uchun 500 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyor
Pari Sen-Jermen jamoasining Michael Olise boʻyicha uzoq kutilgan rejalari Bavariya tomonidan keskin rad etildi. Myunxen klubi rahbariyati Fransiya terma jamoasi vingerini har qanday summaga boʻlsa ham sotmasligini va u jamoaning daxlsiz aʼzosi ekanini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
PSJ koʻp yillardan buyon ushbu iqtidorli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni maqsad qilgan edi, biroq Bavariya muzokaralar uchun eshiklarni butunlay yopdi. Olise oʻzining ajoyib oʻyinlari bilan nemis grandi uchun naqadar muhim ekanini isbotladi. U 52 ta uchrashuvda 22 ta gol va 31 ta golli uzatmani amalga oshirib, klubning uzoq muddatli loyihalaridagi markaziy figuraga aylandi.
L'Equipe nashri xabariga koʻra, Bavariya mutasaddilari futbolchining kelajagi borasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻyishgan. Klub rahbariyatidan biri: "U hatto 200 million yevro evaziga ham ketmaydi", deya taʼkidlagan boʻlsa, boshqa bir vakil: "Olise ning narxi yoʻq. Uni 500 million yevroga ham sotmaymiz", deb qoʻshimcha qilgan.
Hozirda Myunxen klubi Michael Olise bilan amaldagi shartnomani 2031-yilgacha uzaytirish ustida ishlamoqda. Yangi kelishuvga koʻra, futbolchining maoshi sezilarli darajada oshiriladi va u Harry Kane kabi yulduzlar qatorida klubning eng koʻp maosh oluvchi oʻyinchilaridan biriga aylanadi.
…