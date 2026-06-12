Bavariya Olise uchun 500 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyor

·17·Sport
Bavariya Olise uchun 500 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyor

Pari Sen-Jermen jamoasining Michael Olise boʻyicha uzoq kutilgan rejalari Bavariya tomonidan keskin rad etildi. Myunxen klubi rahbariyati Fransiya terma jamoasi vingerini har qanday summaga boʻlsa ham sotmasligini va u jamoaning daxlsiz aʼzosi ekanini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

PSJ koʻp yillardan buyon ushbu iqtidorli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni maqsad qilgan edi, biroq Bavariya muzokaralar uchun eshiklarni butunlay yopdi. Olise oʻzining ajoyib oʻyinlari bilan nemis grandi uchun naqadar muhim ekanini isbotladi. U 52 ta uchrashuvda 22 ta gol va 31 ta golli uzatmani amalga oshirib, klubning uzoq muddatli loyihalaridagi markaziy figuraga aylandi.

L'Equipe nashri xabariga koʻra, Bavariya mutasaddilari futbolchining kelajagi borasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻyishgan. Klub rahbariyatidan biri: "U hatto 200 million yevro evaziga ham ketmaydi", deya taʼkidlagan boʻlsa, boshqa bir vakil: "Olise ning narxi yoʻq. Uni 500 million yevroga ham sotmaymiz", deb qoʻshimcha qilgan.

Hozirda Myunxen klubi Michael Olise bilan amaldagi shartnomani 2031-yilgacha uzaytirish ustida ishlamoqda. Yangi kelishuvga koʻra, futbolchining maoshi sezilarli darajada oshiriladi va u Harry Kane kabi yulduzlar qatorida klubning eng koʻp maosh oluvchi oʻyinchilaridan biriga aylanadi.

BavariyaPSJMichael OliseTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri Lamin Yamalning JCH-2026 ga qanday tayyorgarlik ko‘rayotganini aytdiRodri Lamin Yamalning JCH-2026 ga qanday tayyorgarlik ko‘rayotganini aytdiBugun, 13:08Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 12:56«Bavariya» Maykl Oliseni hatto 500 million yevroga ham sotmoqchi emas«Bavariya» Maykl Oliseni hatto 500 million yevroga ham sotmoqchi emasBugun, 12:35Brayton Tottenxem himoyachisi Luka Vuskovic uchun 30 million funt taklif qildiBrayton Tottenxem himoyachisi Luka Vuskovic uchun 30 million funt taklif qildiBugun, 12:12Milan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariMilan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariBugun, 11:58Beth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBeth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...