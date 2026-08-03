Andoni Iraola Jeremi Frimponing holati boʻyicha maʼlumot berdi

·29·Sport
Andoni Iraola Jeremi Frimponing holati boʻyicha maʼlumot berdi
Qisqacha

Liverpul bosh murabbiyi Andoni Iraola chigirtka o'yinida jarohat olib maydonni tark etgan Jeremi Frimponing holati jiddiy emasligini va almashtirish shunchaki ehtiyot chorasi ekanini bildirdi. Chikagoda Lids Yunaytedga qarshi kechgan o'rtoqlik uchrashuvida jamoa 2:4 hisobida mag'lubiyatga uchradi va o'yin yakuniga o'n besh daqiqa qolganida himoyachi zaxiraga olingandi.

Liverpul jamoasining bosh murabbiyi Andoni Iraola chigirtka oʻyinida jarohat olib maydonni tark etgan himoyachi Jeremi Frimponing sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga barham berdi. Chikagoda Lids Yunaytedga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida niderlandiyalik futbolchining oqsoqlanib maydonni tark etishi jamoa muxlislarini xavotirga solgandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining yozishicha, Liverpul AQShdagi mavsumoldi yigʻini doirasida Lids Yunaytedga qarshi bahs olib bordi va 2:4 hisobida magʻlubiyatga uchradi. Bellashuvning asosiy vaqti tugashiga oʻn besh daqiqa qolgan bir paytda tezkor qanot himoyachisi Frimpong oʻyinni davom eta olmay, zaxiraga olingan edi.

Murabbiyning izohi va jarohat xavotirlari

Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida bosh murabbiy Andoni Iraola bu almashtirish ehtiyot chorasi ekanini taʼkidladi. LFCTV telekanaliga bergan intervyusida mutaxassis futbolchining ahvoli jiddiy emasligiga ishonch bildirdi.

Iraolaning soʻzlariga koʻra, Jeremi oʻzi almashtirishni soʻragan va bu shunchaki mushaklarning haddan tashqari zoʻriqishi natijasidir. Murabbiy futbolchi jarohat olmaganini va jamoa bu vaziyatda muhim oʻyinchisini yoʻqotmaganini alohida taʼkidladi.

Tarkibdagi boshqa kadrlar muammosi

Frimpong borasidagi ijobiy xabar Liverpul uchun ayni muddat boʻldi, chunki jamoaning tibbiy boʻlimi hozirda band kunlarini boshdan kechirmoqda. Yozgi tayyorgarlik jarayonida bir nechta asosiy futbolchilar turli darajada jarohat olgan yoki yakka tartibda shugʻullanmoqda.

Jumladan, Jo Gomes yaqinda safdan chiqqan boʻlib, u taxminan bir oyga yaqin yashil maydonlardan uzoqda boʻlishi kutilmoqda. Bu holat murabbiy Andoni Iraolaning AQShdagi turne davomida tarkibni rotatsiya qilish imkoniyatlarini cheklab qoʻydi.

Kelajakdagi rejalar va mavsumoldi tayyorgarlik

Shuningdek, jamoaning boshqa aʼzolari Jovanni Leoni va Stefan Baytsetich ham uzoq muddatli tiklanish jarayonini boshdan kechirmoqda. Klubning yangi xaridi Jeremi Jakke esa juda ehtiyotkorlik bilan olgʻa siljitilmoqda va murabbiylar shtabi fransuz futbolchisini Premyer-liga shiddatiga tayyorlashda shoshilmayapti.

Lids Yunaytedga qarshi magʻlubiyatga qaramamay, Andoni Iraola Shimoliy Amerikadagi yigʻindan mamnunligini bildirdi. U klubning global miqyosdagi oʻrnini yaqqol koʻrganini va mavsum boshlanishidan oldin barcha kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qilishlarini taʼkidladi.

LiverpulAndoni IraolaJeremi FrimpongLids YunaytedPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona jamoasining Angliyadagi yigʻini kutilmagan muammolarga duch keldiBarselona jamoasining Angliyadagi yigʻini kutilmagan muammolarga duch keldiBugun, 14:59Barselona Ferran Torresni Parij klubiga sotmasligini qatʼiy bildirdiBarselona Ferran Torresni Parij klubiga sotmasligini qatʼiy bildirdiBugun, 13:37Arsenal Mikel Arteta va Vinicius Junior transferi uchun muzokara boshladiArsenal Mikel Arteta va Vinicius Junior transferi uchun muzokara boshladiBugun, 13:36Real Madrid sobiq futbolchisi transferlar va Vinicius Junior kelajagi haqida fikr bildirdiReal Madrid sobiq futbolchisi transferlar va Vinicius Junior kelajagi haqida fikr bildirdiBugun, 13:19Patris Evra Manu Kone uchun Manchester Yunayted oʻrniga Arsenalni maslahat berdiPatris Evra Manu Kone uchun Manchester Yunayted oʻrniga Arsenalni maslahat berdiBugun, 13:15Emil Heski Manchester Yunaytedga Enzo Fernandesni sotib olishni maslahat berdiEmil Heski Manchester Yunaytedga Enzo Fernandesni sotib olishni maslahat berdiBugun, 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda