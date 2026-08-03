Andoni Iraola Jeremi Frimponing holati boʻyicha maʼlumot berdi
Liverpul bosh murabbiyi Andoni Iraola chigirtka o'yinida jarohat olib maydonni tark etgan Jeremi Frimponing holati jiddiy emasligini va almashtirish shunchaki ehtiyot chorasi ekanini bildirdi. Chikagoda Lids Yunaytedga qarshi kechgan o'rtoqlik uchrashuvida jamoa 2:4 hisobida mag'lubiyatga uchradi va o'yin yakuniga o'n besh daqiqa qolganida himoyachi zaxiraga olingandi.
Liverpul jamoasining bosh murabbiyi Andoni Iraola chigirtka oʻyinida jarohat olib maydonni tark etgan himoyachi Jeremi Frimponing sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga barham berdi. Chikagoda Lids Yunaytedga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida niderlandiyalik futbolchining oqsoqlanib maydonni tark etishi jamoa muxlislarini xavotirga solgandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining yozishicha, Liverpul AQShdagi mavsumoldi yigʻini doirasida Lids Yunaytedga qarshi bahs olib bordi va 2:4 hisobida magʻlubiyatga uchradi. Bellashuvning asosiy vaqti tugashiga oʻn besh daqiqa qolgan bir paytda tezkor qanot himoyachisi Frimpong oʻyinni davom eta olmay, zaxiraga olingan edi.
Murabbiyning izohi va jarohat xavotirlariOʻyindan keyingi matbuot anjumanida bosh murabbiy Andoni Iraola bu almashtirish ehtiyot chorasi ekanini taʼkidladi. LFCTV telekanaliga bergan intervyusida mutaxassis futbolchining ahvoli jiddiy emasligiga ishonch bildirdi.
Iraolaning soʻzlariga koʻra, Jeremi oʻzi almashtirishni soʻragan va bu shunchaki mushaklarning haddan tashqari zoʻriqishi natijasidir. Murabbiy futbolchi jarohat olmaganini va jamoa bu vaziyatda muhim oʻyinchisini yoʻqotmaganini alohida taʼkidladi.
Tarkibdagi boshqa kadrlar muammosiFrimpong borasidagi ijobiy xabar Liverpul uchun ayni muddat boʻldi, chunki jamoaning tibbiy boʻlimi hozirda band kunlarini boshdan kechirmoqda. Yozgi tayyorgarlik jarayonida bir nechta asosiy futbolchilar turli darajada jarohat olgan yoki yakka tartibda shugʻullanmoqda.
Jumladan, Jo Gomes yaqinda safdan chiqqan boʻlib, u taxminan bir oyga yaqin yashil maydonlardan uzoqda boʻlishi kutilmoqda. Bu holat murabbiy Andoni Iraolaning AQShdagi turne davomida tarkibni rotatsiya qilish imkoniyatlarini cheklab qoʻydi.
Kelajakdagi rejalar va mavsumoldi tayyorgarlikShuningdek, jamoaning boshqa aʼzolari Jovanni Leoni va Stefan Baytsetich ham uzoq muddatli tiklanish jarayonini boshdan kechirmoqda. Klubning yangi xaridi Jeremi Jakke esa juda ehtiyotkorlik bilan olgʻa siljitilmoqda va murabbiylar shtabi fransuz futbolchisini Premyer-liga shiddatiga tayyorlashda shoshilmayapti.
Lids Yunaytedga qarshi magʻlubiyatga qaramamay, Andoni Iraola Shimoliy Amerikadagi yigʻindan mamnunligini bildirdi. U klubning global miqyosdagi oʻrnini yaqqol koʻrganini va mavsum boshlanishidan oldin barcha kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qilishlarini taʼkidladi.
…