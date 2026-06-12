Infantino JCH-2026ga chiqolmagan Italiya terma jamoasi haqida hazil qildi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha tarixiy va miqyosi jihatidan tengsiz bo‘lgan JCH–2026 musobaqasi qizg‘in davom etmoqda. Butun dunyo ahli okean ortidagi shiddatli bahslarni katta hayajon bilan kuzatayotgan bir paytda, Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) rahbari Janni Infantino o‘zining kutilmagan va hazilomuz bayonoti bilan sport jamoatchiligi e’tiborini tortdi. FIFA prezidenti mashhur CazéTV telekanaliga bergan eksklyuziv intervyusida to‘rt karra dunyo chempionlari hisoblangan Italiya milliy terma jamoasining navbatdagi yirik omadsizligi, ya’ni bu yilgi mundialdan ham quruq qolgani mavzusida piching qildi.
Achchiq bo‘lsa-da aytish lozimki, joriy JCH–2026 turniri «Skuadra Adzurra» (ko‘klar) uchun tarixdagi eng mash’um qora an’ananing davomi bo‘ldi. Italiyaliklar 2018 yili Rossiyada va 2022 yili Qatarda bo‘lib o‘tgan dunyo birinchiliklaridan so‘ng, mana uchinchi bor eng nufuzli futbol forumidan tashqarida qolishmoqda.
«Balki 64 ta jamoa bo‘lsa, Italiya saralashdan o‘tar...»
FIFA rahbari suhbat davomida dastlab musobaqa ishtirokchilari sonini yanada kengaytirish bo‘yicha olib borilayotgan ichki muhokamalarga to‘xtalib o‘tdi, so‘ngra gapni Italiyaga burdi:
«Biz yaqin kelajakda jahon chempionati final bosqichini 64 ta terma jamoa ishtirokida tashkil etish imkoniyatlarini allaqachon ko‘rib chiqqanmiz. Bu tashabbus dunyo futbolining geografik qamrovini yanada kengaytirishga xizmat qilishi mumkin. Ushbu masala FIFA Kengashi yig‘ilishlarida ham kun tartibiga chiqdi, biroq hozircha erishgan kelishuvimiz — mana shu 48 ta jamoa ishtirokidagi ilk tarixiy turnir zavqini surishdir.
Ammo keling, ochig‘ini aytamiz: ehtimol, mundial ishtirokchilari soni 64 taga yetkazilsa, o‘shanda Italiya terma jamoasi saralash to‘siqlaridan kuch topib o‘ta olar... Bu ham kamlik qilsa, keyinchalik raqamni 208 taga (FIFAga a’zo deyarli barcha davlatlar soniga) yetkazib ko‘rish kerakdir. Ana o‘shanda ular baribir yo‘llanma ola bilishadimi-yo‘qmi, nihoyat bilib olgan bo‘lardik», — deya hazillashdi Infantino.
Tarixdagi ilk keng qamrovli mundial
Janni Infantinoning bunday aytib o‘tgan hazillari ortida katta haqiqat yotibdi. Boisi, Amerika Qo‘shma Shtatlari, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan bu yilgi jahon chempionati futbol tarixida ilk bor 48 ta terma jamoa ishtirokida tashkil etildi. Yevropa qit’asi uchun ham yo‘llanmalar soni sezilarli darajada ko‘paytirilgan bo‘lsa-da, italiyalik futbol yulduzlari bunday qulay imkoniyatdan ham unumli foydalana olishmadi va uyda qolishga majbur bo‘lishdi.
Ekspertlar sharhi: Futbol tahlilchilarining fikriga ko‘ra, Infantinoning bunday keskin hazili Italiya futbolidagi tizimli inqirozni ko‘rsatib beradi. To‘rt karra dunyo tojini kiygan mamlakatning 12 yil davomida jahon chempionatlari va undagi eng yuqori atmosferadan yiroqda yurishi haqiqatan ham achinarli holatdir.
Italiyalik muxlislar uchun biroz og‘ir botgan ushbu hazillar fonida, JCH–2026 bahslari yangi jamoalar va kutilmagan sensatsiyalar bilan millionlab insonlar qalbini zabt etishda davom etmoqda.
Okean ortidan kelayotgan eng qaynoq xabarlar, dunyo birinchiligidagi dramatik gollar, Infantino va boshqa rasmiylarning eksklyuziv bayonotlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…