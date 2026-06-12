«Qayrat» klubi ispaniyalik mashhur hujumchi bilan shartnoma imzoladi
Qozog‘iston futbolida transfer bozori qiziqarli voqealarga boy bo‘lmoqda. Almatining mashhur «Qayrat» klubi jamoa hujum chizig‘ini kuchaytirish maqsadida Yevropa yashil maydonlarida nom qozongan ispaniyalik markaziy hujumchi Mark Gual bilan rasman shartnoma imzolaganini e’lon qildi. Klub matbuot xizmati tomonidan berilgan rasmiy bayonotga ko‘ra, iqtidorli futbolchi va jamoa o‘rtasidagi o‘zaro kelishuv 2027 yilning so‘nggiga qadar amal qiladi.
Yangi hujumchining jismoniy ko‘rsatkichlari va antropometrik ma’lumotlari bilan quyida batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Yoshi: 30 yosh
Ampluasi: Markaziy hujumchi
Bo‘yi: 184 sm
Vazni: 73 kg
«Barselona» akademiyasidan «Real Madrid Kastilya»gacha
Mark Gual Kataloniya o‘lkasining Badalona shahrida tavallud topgan. U futboldagi ilk saboqlarini «Badalona», «Barselona» hamda «Espanol» singari nomdor klublarning yoshlar akademiyasida olgan. Elit futboldagi katta faoliyati davomida u Ispaniyaning bir qator taniqli jamoalari — «Sevilya Atletiko», «Saragosa», «Jirona», «Real Madrid Kastilya» hamda «Alkorkon» safida to‘p surib, ulkan tajriba to‘plagan.
Quyidagi tahliliy jadval orqali Mark Gualning Yevropadagi sermahsul faoliyati va erishgan asosiy yutuqlarini ko‘rishingiz mumkin:
Futbolchi to‘p tepgan xorij klublari
Musobaqalardagi bosh yutug‘i
Sermahsullik ko‘rsatkichi
Erishgan shaxsiy unvonlari
«Yagelloniya» (Polsha)
Polsha chempionati bahslari
2022/23 mavsum to‘purari
Ekstraklassaning eng yaxshi hujumchisi
«Legiya Varshava» (Polsha)
Polsha Kubogi va Superkubogi sohibi
Barcha turnirlarda 19 ta gol
Konferensiyalar ligasida 7 ta gol
«Riu Ave» (Portugaliya)
Portugaliya Oliy divizioni ishtirokchisi
Asosiy tarkib o‘yinchisi
Yuqori darajadagi tajriba
Polshadagi zafarli yurish va portugal tajribasi
Mark Gualning faoliyatidagi eng yorqin sahifalar Polsha chempionati bilan bog‘liq. 2022 yilning bahorida u «Yagelloniya» safiga borib qo‘shildi va qisqa fursatda o‘zini ko‘rsatdi. 2022/23 yilgi mavsumda u raqiblar darvozasini eng ko‘p ishg‘ol etgan merganga aylanib, Ekstraklassaning eng sara hujumchisi deb topildi.
Bundan so‘ng u Varshavaning mashhur «Legiya» klubi a’zosiga aylandi va jamoa bilan birgalikda mamlakat Kubogi hamda Superkubogida zafar quchdi. 2024/25 yilgi mavsumga kelib Mark «Legiya»ning haqiqiy yetakchisi sifatida 19 ta gol urdi, ulardan 7 tasini nufuzli UYEFA Konferensiyalar Ligasi doirasida raqiblar darvozasiga joyladi.
Muxlislar uchun qiziq fakt: Tajribali forvard «Qayrat»ga o‘tishdan oldin Portugaliyaning kuchli divizionida «Riu Ave» jamoasi sharafini himoya qilib kelayotgan edi. Shuningdek, u o‘z vaqtida Ispaniyaning 21 yoshgacha bo‘lgan yoshlar terma jamoasida ham 3 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushgan.
Instagramdagi rasmiy sahifasida ushbu transferni e’lon qilgan «Qayrat» jamoasi yangi hujumchining gollari evaziga ichki va xalqaro maydonda katta zafarlarni ko‘zlamoqda.
Yevropa va Osiyo yashil maydonlaridagi eng shov-shuvli transferlar, klublarning ichki sirlari va sport dunyosining eng issiq xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…