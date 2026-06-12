«Qayrat» klubi ispaniyalik mashhur hujumchi bilan shartnoma imzoladi

·48·Sport
«Qayrat» klubi ispaniyalik mashhur hujumchi bilan shartnoma imzoladi

Qozog‘iston futbolida transfer bozori qiziqarli voqealarga boy bo‘lmoqda. Almatining mashhur «Qayrat» klubi jamoa hujum chizig‘ini kuchaytirish maqsadida Yevropa yashil maydonlarida nom qozongan ispaniyalik markaziy hujumchi Mark Gual bilan rasman shartnoma imzolaganini e’lon qildi. Klub matbuot xizmati tomonidan berilgan rasmiy bayonotga ko‘ra, iqtidorli futbolchi va jamoa o‘rtasidagi o‘zaro kelishuv 2027 yilning so‘nggiga qadar amal qiladi.

Yangi hujumchining jismoniy ko‘rsatkichlari va antropometrik ma’lumotlari bilan quyida batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

  • Yoshi: 30 yosh

  • Ampluasi: Markaziy hujumchi

  • Bo‘yi: 184 sm

  • Vazni: 73 kg

«Barselona» akademiyasidan «Real Madrid Kastilya»gacha

Mark Gual Kataloniya o‘lkasining Badalona shahrida tavallud topgan. U futboldagi ilk saboqlarini «Badalona», «Barselona» hamda «Espanol» singari nomdor klublarning yoshlar akademiyasida olgan. Elit futboldagi katta faoliyati davomida u Ispaniyaning bir qator taniqli jamoalari — «Sevilya Atletiko», «Saragosa», «Jirona», «Real Madrid Kastilya» hamda «Alkorkon» safida to‘p surib, ulkan tajriba to‘plagan.

Quyidagi tahliliy jadval orqali Mark Gualning Yevropadagi sermahsul faoliyati va erishgan asosiy yutuqlarini ko‘rishingiz mumkin:

Futbolchi to‘p tepgan xorij klublari

Musobaqalardagi bosh yutug‘i

Sermahsullik ko‘rsatkichi

Erishgan shaxsiy unvonlari

«Yagelloniya» (Polsha)

Polsha chempionati bahslari

2022/23 mavsum to‘purari

Ekstraklassaning eng yaxshi hujumchisi

«Legiya Varshava» (Polsha)

Polsha Kubogi va Superkubogi sohibi

Barcha turnirlarda 19 ta gol

Konferensiyalar ligasida 7 ta gol

«Riu Ave» (Portugaliya)

Portugaliya Oliy divizioni ishtirokchisi

Asosiy tarkib o‘yinchisi

Yuqori darajadagi tajriba

Polshadagi zafarli yurish va portugal tajribasi

Mark Gualning faoliyatidagi eng yorqin sahifalar Polsha chempionati bilan bog‘liq. 2022 yilning bahorida u «Yagelloniya» safiga borib qo‘shildi va qisqa fursatda o‘zini ko‘rsatdi. 2022/23 yilgi mavsumda u raqiblar darvozasini eng ko‘p ishg‘ol etgan merganga aylanib, Ekstraklassaning eng sara hujumchisi deb topildi.

Bundan so‘ng u Varshavaning mashhur «Legiya» klubi a’zosiga aylandi va jamoa bilan birgalikda mamlakat Kubogi hamda Superkubogida zafar quchdi. 2024/25 yilgi mavsumga kelib Mark «Legiya»ning haqiqiy yetakchisi sifatida 19 ta gol urdi, ulardan 7 tasini nufuzli UYEFA Konferensiyalar Ligasi doirasida raqiblar darvozasiga joyladi.

Muxlislar uchun qiziq fakt: Tajribali forvard «Qayrat»ga o‘tishdan oldin Portugaliyaning kuchli divizionida «Riu Ave» jamoasi sharafini himoya qilib kelayotgan edi. Shuningdek, u o‘z vaqtida Ispaniyaning 21 yoshgacha bo‘lgan yoshlar terma jamoasida ham 3 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushgan.

Instagramdagi rasmiy sahifasida ushbu transferni e’lon qilgan «Qayrat» jamoasi yangi hujumchining gollari evaziga ichki va xalqaro maydonda katta zafarlarni ko‘zlamoqda.

Yevropa va Osiyo yashil maydonlaridagi eng shov-shuvli transferlar, klublarning ichki sirlari va sport dunyosining eng issiq xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

KairatMarc GualAlmatyIspaniyaBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”Bugun, 17:37Rim Papasi Lev XIV «Real Madrid» klubining faxriy a’zosiga aylandiRim Papasi Lev XIV «Real Madrid» klubining faxriy a’zosiga aylandiBugun, 17:25Robbi Fauler Aleksander Isakning Liverpuldagi kelajagidan xavotirdaRobbi Fauler Aleksander Isakning Liverpuldagi kelajagidan xavotirdaBugun, 17:19Braziliya Vinicius Junior’dan najot kutmoqda: 2026-yilgi JCh oldidan muammolarBraziliya Vinicius Junior’dan najot kutmoqda: 2026-yilgi JCh oldidan muammolarBugun, 16:33Jahon chempionati tarixidagi eng buyuk yulduzlar: Pele peshqadam, Messi uchinchi o‘rindaJahon chempionati tarixidagi eng buyuk yulduzlar: Pele peshqadam, Messi uchinchi o‘rindaBugun, 16:23Kris Uoddl: Garri Keyn Angliya terma jamoasida erkin harakat qilishi kerakKris Uoddl: Garri Keyn Angliya terma jamoasida erkin harakat qilishi kerakBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...