Mbappe gol urmasa ham Fransiya bilan chempion bo‘lishga tayyorligini aytdi
Fransiya milliy terma jamoasi yetakchisi Kilian Mbappe Jahon chempionati oldidan qiziq fikr bildirdi. 26 yoshli hujumchi uchun shaxsiy rekordlar va gollar muhim bo‘lsa-da, u asosiy maqsad terma jamoa bilan chempionlikka erishish ekanini ta’kidladi.
Mbappe M6 telekanaliga bergan intervyusida, agar Fransiya Jahon chempionatida g‘olib chiqadigan bo‘lsa, birorta ham gol urmaslikka ham rozi ekanini aytdi. Bu gaplar futbolchining shaxsiy statistikadan ko‘ra jamoaviy yutuqni yuqori qo‘yishini ko‘rsatadi.
“Agar Jahon chempionatida birorta ham gol urmay, turnirda g‘olib chiqish imkoniyati bo‘lsa, bunga rozi bo‘lardim. Bayramni birinchi bo‘lib men boshlardim”, — dedi Mbappe.
Fransiya yetakchisi uchun bu turnir yana bir katta sinov bo‘ladi. U allaqachon Jahon chempionatlarida o‘zini ko‘rsatgan, hal qiluvchi o‘yinlarda gol urgan va terma jamoaning eng muhim figuralaridan biriga aylangan. Ammo Mbappe bu safar ham e’tiborni faqat o‘ziga emas, butun jamoaga qaratishni xohlamoqda.
Uning aytishicha, Jahon chempionatida ishtirok etishning o‘zi katta baxt. Shu bilan birga, u yosh futbolchilarga, ayniqsa ruhiy jihatdan yordam berishni o‘z vazifalaridan biri deb biladi.
“Bu Jahon chempionatida ishtirok etayotganimdan juda xursandman. Yosh futbolchilarga, ayniqsa, ruhiy jihatdan yordam berish men uchun muhim”, — dedi fransiyalik hujumchi.
Bu so‘zlar Mbappening terma jamoadagi maqomi o‘zgarganini ham anglatadi. U endi faqat tezkor va sermahsul hujumchi emas, balki yoshlar uchun yetakchi, kiyinish xonasidagi muhim shaxs va katta turnir bosimini yaxshi biladigan futbolchiga aylandi.
Mbappe hozirgacha Jahon chempionatlarida 12 ta gol urgan. Bu juda yuqori natija. Mundiallar tarixida eng yaxshi to‘purar bo‘lish rekordi esa Germaniya terma jamoasi sobiq hujumchisi Miroslav Klozega tegishli. U Jahon chempionatlarida jami 16 ta gol kiritgan.
Fransiyalik yulduz ushbu rekordga yaqinlashib borayotgan bo‘lsa-da, bu masalada ham xotirjam fikr bildirdi. U eng yaxshi to‘purarlar qatorida bo‘lish yoqimli ekanini tan oldi, ammo tarix yozish jarayoni hali davom etishini aytdi.
“Eng yaxshi to‘purarlar qatorida bo‘lish — yoqimli his. Ammo ularning ko‘pchiligi ancha katta yoshda. Albatta, men ham tarix yozishda davom etishni istayman”, — deya qo‘shimcha qildi Mbappe.
Aslida, Mbappe uchun ikki yo‘l ham ochiq: u ham shaxsiy rekordlar sari intilishi, ham Fransiya bilan yana bir marta Jahon chempionatida g‘olib chiqishi mumkin. Ammo uning bugungi bayonoti bir narsani aniq ko‘rsatdi — futbolchi uchun jamoaviy chempionlik har qanday shaxsiy statistikadan ustun.
Fransiya terma jamoasi Jahon chempionatida yana asosiy favoritlardan biri sifatida ko‘rilmoqda. Tarkibda tajribali futbolchilar ham, yangi avlod vakillari ham yetarli. Mbappening yetakchiligi esa bu jamoa uchun katta ustunlik bo‘lishi mumkin.
Katta turnirlarda yulduz futbolchilardan doim gol va hal qiluvchi harakatlar kutiladi. Ammo ba’zan chempionlik uchun faqat gol urish emas, jamoani ruhlantirish, yoshlarga ishonch berish va qiyin vaziyatlarda yetakchilik qilish ham muhim bo‘ladi. Mbappe aynan shu vazifani o‘z zimmasiga olishga tayyor ko‘rinadi.
Fransiya muxlislari esa undan yana katta o‘yinlar va tarixiy lahzalar kutishmoqda. Mbappe gol uradimi yoki yo‘qmi, agar Fransiya yakunda chempion bo‘lsa, uning o‘zi aytganidek, bayramni birinchi bo‘lib boshlashiga shubha yo‘q.
…