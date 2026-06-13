Ibrahimovich Messi va Ronaldu bahsiga o‘ziga xos javob berdi
Shvetsiya milliy jamoasining sobiq hujumchisi Zlatan Ibrahimovich yana bir bor o‘ziga xos javobi bilan muxlislar e’tiborini tortdi. Futbol olamida yillar davomida davom etib kelayotgan Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu taqqosiga Zlatan odatdagidek hazil, ishonch va xarizma bilan munosabat bildirdi.
Jimmy Kimmel Live ko‘rsatuvida ishtirok etgan Ibrahimovichdan Messi va Ronaldu haqida so‘rashdi. Suhbat davomida har ikki futbolchining oltinchi Jahon chempionatida ishtirok etayotgani tilga olindi.
“Siz ularni bilasizmi?” degan savolga Zlatan o‘ziga xos sokinlik bilan javob qaytardi.
“Ha, ulardan birini, Messini. Men u bilan “Barselona”da o‘ynaganman”, — dedi Ibrahimovich.
Ma’lumki, Zlatan Ibrahimovich va Lionel Messi 2009–2010 yillar davomida “Barselona” safida birga to‘p tepgan. Garchi shved hujumchisining Kataloniyadagi davri uzoq davom etmagan bo‘lsa-da, u Messining maydondagi salohiyatini yaqindan ko‘rgan futbolchilardan biri hisoblanadi.
Suhbat davomida eng qiziq savol berildi: “Kim eng yaxshi?”
Ibrahimovich bu savolga avval jiddiyroq yondashdi. Uning fikricha, Messi va Ronaldu darajasidagi futbolchilar haqidagi bahs doim davom etadi. Bir hafta birini, keyingi hafta boshqasini yuqori qo‘yishadi. Ammo Zlatanning fikricha, Messi so‘nggi Jahon chempionatida g‘olib chiqqani orqali bu bahsda o‘z pozitsiyasini yanada mustahkamladi.
“Bunday darajada bir hafta birini, keyingi hafta boshqasini muhokama qilishadi. Lekin Messi oxirgi Jahon chempionatida g‘olib chiqqach, plankani ko‘tardi va bu muhokamaga nuqta qo‘ydi”, — dedi u.
Bu javob ko‘pchilik uchun kutilmagan bo‘ldi. Chunki Ibrahimovich odatda o‘zini futboldagi eng katta figuralardan biri sifatida hazil aralash tilga olishni yaxshi ko‘radi. Shu sababli ko‘rsatuv boshlovchisi ham bu Zlatandan kutiladigan javob emasligini aytdi.
Shunda Ibrahimovich o‘zining mashhur uslubini ishga soldi. Undan “haqiqiy Zlatan” javobini eshitishni xohlashlarini so‘rashganda, vaziyat yanada qiziq tus oldi.
“Kim yaxshiroq deb so‘rayapsiz: Messi yoki Ronaldu? Men Zlatan deyman”, — dedi shved futboli afsonasi.
Bu javob zalda kulgi va olqishlarga sabab bo‘ldi. Chunki Zlatan futbolchilik faoliyati davomida nafaqat gollari, balki o‘ziga ishonchi, keskin bayonotlari va esda qolarli hazillari bilan ham mashhur bo‘lgan.
Ibrahimovichning bu gapi, albatta, hazil ruhida aytilgan. Ammo unda Zlatanga xos katta xarizma bor. U Messi va Ronalduning buyukligini tan oladi, shu bilan birga o‘zini ham futbol tarixidagi alohida shaxs sifatida ko‘rsatishni unutmaydi.
Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu o‘rtasidagi bahs esa futbol muxlislari orasida hali ham davom etmoqda. Messi Jahon chempionatida g‘olib chiqqanidan keyin ko‘pchilik uni tarixdagi eng buyuk futbolchi deb atay boshladi. Ronaldu tarafdorlari esa portugaliyalik yulduzning rekordlari, gollari va turli chempionatlardagi muvaffaqiyatlarini asos qilib keltiradi.
Zlatan esa bu bahsga o‘ziga xos nuqta qo‘ydi: avval Messining Jahon chempionatidagi g‘alabasini e’tirof etdi, keyin esa odatdagidek “eng yaxshisi — Zlatan” degan javobi bilan hammani kulib qo‘yishga majbur qildi.
Ibrahimovichning futboldagi o‘rni ham alohida. U “Ayaks”, “Yuventus”, “Inter”, “Barselona”, “Milan”, “PSJ”, “Manchester Yunayted” va “Los-Anjeles Gelaksi” kabi klublarda o‘ynab, deyarli har bir joyda o‘z izini qoldirgan. Uning faoliyati gollar, sovrinlar va unutilmas iboralarga boy bo‘lgan.
Shuning uchun ham Zlatanning har bir intervyusi muxlislar uchun qiziq. U maydonni tark etgan bo‘lsa ham, futbol atrofidagi muhokamalarda hali ham o‘z so‘ziga ega. Oddiy javob berish o‘rniga, u har doim o‘z uslubida, bir oz hazil, bir oz ishonch va bir oz provokatsiya bilan gapiradi.
Bu safar ham shunday bo‘ldi. Messi va Ronaldu haqidagi abadiy bahsga Zlatan Ibrahimovich yana bir esda qolarli ibora qo‘shdi. Futbolda kim eng buyuk ekani haqida bahslar davom etaveradi, ammo Zlatan uchun javob har doim tayyor: “Zlatan”.
…