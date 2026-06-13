O‘zbekiston JCH-2026 turnirida ishtiroki uchun 9 million dollar ishlab oldi

·86·Sport
O‘zbekiston JCH-2026 turnirida ishtiroki uchun 9 million dollar ishlab oldi

Butun dunyo nigohi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilgan bo‘lib, AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Eng quvonarlisi, ushbu nufuzli dunyo birinchiligida o‘z tarixida ilk bor ishtirok etayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi hali o‘z yurishini boshlamagan bo‘lsa-da, millionlab vatandoshlarimiz katta hayajon bilan debyut o‘yinini kutishmoqda. Fabio Kannavaro boshqaruvidagi «oq bo‘rilar» mundialdagi ilk tarixiy uchrashuvini shu yilning 18 iyun kuni Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 07:00 da o‘tkazishadi.

Vakillarimiz joy olgan «K» guruhidagi dastlabki raqib ancha jiddiy — tarkibida Xames Rodriges va Luis Dias kabi dunyoga mashhur yulduzlari bo‘lgan Kolumbiya terma jamoasi bizga qarshi saf tortadi.

Hatto eng yomon ssenariyda ham 9 million dollar kafolatlangan!

Tarixiy debyut faqatgina sport sohasidagi yutuq emas, balki yurtimiz futboli uchun ulkan moliyaviy rag‘bat ham olib keldi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, O‘zbekiston terma jamoasi ushbu global turnirda qatnashish huquqini qo‘lga kiritish orqali FIFA tomonidan beriladigan katta miqdordagi mukofot pulini allaqachon naqd qilib qo‘ydi.

Eng noqulay va omadsiz ssenariy yuz bergan taqdirda ham, ya’ni vakillarimiz guruh bosqichidan o‘ta olmay, turnirni 33–48-o‘rinlar oralig‘ida yakunlashsa ham, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi g‘aznasiga kamida 9 million dollar kafolatlangan mablag‘ kelib tushadi. Agar jamoamizning natijalari va turnir jadvalidagi reytingi yuqorilab borsa, bu raqamlar ham mos ravishda sezilarli darajada o‘sib boradi.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali JCH-2026 musobaqasining moliyaviy mukofot jamg‘armasi va O‘zbekiston terma jamoasining raqiblari bilan atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

Guruh bosqichidagi raqiblarimiz

Eng minimal kafolatlangan daromad

Musobaqada bosqichma-bosqich o‘sish tizimi

Bosh sovrin: Jahon chempioniga beriladigan pul

Turnirning asosiy favoritlari

Kolumbiya, Portugaliya, Kongo DR

9 000 000 $

Bosqichdan o‘tgan sari daromad ortadi

50 000 000 $

Ispaniya va Fransiya

Oldinda bizni hayot-mamot janglari kutmoqda

Eslatib o‘tamiz, «K» guruhidagi kurashlar oson kechmaydi. Fabio Kannavaro shogirdlari Kolumbiyadan tashqari, dunyo futboli giganti bo‘lmish Portugaliya hamda jismoniy kurashlarga boy o‘yin namoyish etadigan Kongo Demokratik Respublikasi vakillariga qarshi ham maydonga tushib, guruhdan chiqish uchun bor kuchlarini ishga solishadi.

FIFA Reglamenti: Xalqaro futbol federatsiyasining rasmiy qaroriga binoan, jamoalar pley-off bosqichlarida oldinga qadam tashlaganlari sari ularning daromadlari geometrik progressiyada oshib boradi. Musobaqa yakunida oltin medallarni qo‘lga kiritib, jahon tojini kiyadigan milliy terma jamoa esa naqd 50 million dollarlik astronomik mukofot pulini o‘z vataniga olib ketadi.

Ayni paytda futbol tahlilchilari va yetakchi ekspertlar ushbu bosh sovrinni qo‘lga kiritish uchun asosiy da’vogarlar sifatida Ispaniya hamda Fransiya terma jamoalarini ko‘rsatishmoqda. Amaldagi jahon chempioni unvonini esa hozircha futbol tarixidagi yagona 8 karra «Oltin to‘p» sohibi Lionel Messi yetakchiligidagi Argentina terma jamoasi o‘z qo‘lida saqlab turibdi.

Vakillarimizga ushbu tarixiy mundialda ulkan zafarlar va chiroyli o‘yinlar tilab qolamiz! Yigitlar, butun O‘zbekiston siz bilan!

JCH-2026 turniridan eng issiq va eksklyuziv reportajlar, O‘zbekiston terma jamoasining kiyinish xonasidan qaynoq xabarlar va mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonFabio CannavaroKolumbiyaJames Rodríguez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: AQSH Paragvay terma jamoasini yirik hisobda mag‘lub etdiJCH-2026: AQSH Paragvay terma jamoasini yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 03:20O‘zbekistonlik muxlislar AQSH vizasini olishda to‘siqlarga duch kelishmoqdaO‘zbekistonlik muxlislar AQSH vizasini olishda to‘siqlarga duch kelishmoqdaBugun, 02:54Mourino «Real» rahbariyatidan Meyson Grinvudni sotib olishni so‘radiMourino «Real» rahbariyatidan Meyson Grinvudni sotib olishni so‘radiBugun, 02:26«Bavariya» Maykl Olise bilan yangi shartnoma imzolashga tayyorlanmoqda«Bavariya» Maykl Olise bilan yangi shartnoma imzolashga tayyorlanmoqdaBugun, 02:14«Barselona» Florentino Peresni sudga berish bilan tahdid qildi«Barselona» Florentino Peresni sudga berish bilan tahdid qildiBugun, 02:07Ibrahimovich Messi va Ronaldu bahsiga o‘ziga xos javob berdiIbrahimovich Messi va Ronaldu bahsiga o‘ziga xos javob berdiBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...