O‘zbekiston JCH-2026 turnirida ishtiroki uchun 9 million dollar ishlab oldi
Butun dunyo nigohi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilgan bo‘lib, AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Eng quvonarlisi, ushbu nufuzli dunyo birinchiligida o‘z tarixida ilk bor ishtirok etayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi hali o‘z yurishini boshlamagan bo‘lsa-da, millionlab vatandoshlarimiz katta hayajon bilan debyut o‘yinini kutishmoqda. Fabio Kannavaro boshqaruvidagi «oq bo‘rilar» mundialdagi ilk tarixiy uchrashuvini shu yilning 18 iyun kuni Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 07:00 da o‘tkazishadi.
Vakillarimiz joy olgan «K» guruhidagi dastlabki raqib ancha jiddiy — tarkibida Xames Rodriges va Luis Dias kabi dunyoga mashhur yulduzlari bo‘lgan Kolumbiya terma jamoasi bizga qarshi saf tortadi.
Hatto eng yomon ssenariyda ham 9 million dollar kafolatlangan!
Tarixiy debyut faqatgina sport sohasidagi yutuq emas, balki yurtimiz futboli uchun ulkan moliyaviy rag‘bat ham olib keldi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, O‘zbekiston terma jamoasi ushbu global turnirda qatnashish huquqini qo‘lga kiritish orqali FIFA tomonidan beriladigan katta miqdordagi mukofot pulini allaqachon naqd qilib qo‘ydi.
Eng noqulay va omadsiz ssenariy yuz bergan taqdirda ham, ya’ni vakillarimiz guruh bosqichidan o‘ta olmay, turnirni 33–48-o‘rinlar oralig‘ida yakunlashsa ham, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi g‘aznasiga kamida 9 million dollar kafolatlangan mablag‘ kelib tushadi. Agar jamoamizning natijalari va turnir jadvalidagi reytingi yuqorilab borsa, bu raqamlar ham mos ravishda sezilarli darajada o‘sib boradi.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali JCH-2026 musobaqasining moliyaviy mukofot jamg‘armasi va O‘zbekiston terma jamoasining raqiblari bilan atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
Guruh bosqichidagi raqiblarimiz
Eng minimal kafolatlangan daromad
Musobaqada bosqichma-bosqich o‘sish tizimi
Bosh sovrin: Jahon chempioniga beriladigan pul
Turnirning asosiy favoritlari
Kolumbiya, Portugaliya, Kongo DR
9 000 000 $
Bosqichdan o‘tgan sari daromad ortadi
50 000 000 $
Ispaniya va Fransiya
Oldinda bizni hayot-mamot janglari kutmoqda
Eslatib o‘tamiz, «K» guruhidagi kurashlar oson kechmaydi. Fabio Kannavaro shogirdlari Kolumbiyadan tashqari, dunyo futboli giganti bo‘lmish Portugaliya hamda jismoniy kurashlarga boy o‘yin namoyish etadigan Kongo Demokratik Respublikasi vakillariga qarshi ham maydonga tushib, guruhdan chiqish uchun bor kuchlarini ishga solishadi.
FIFA Reglamenti: Xalqaro futbol federatsiyasining rasmiy qaroriga binoan, jamoalar pley-off bosqichlarida oldinga qadam tashlaganlari sari ularning daromadlari geometrik progressiyada oshib boradi. Musobaqa yakunida oltin medallarni qo‘lga kiritib, jahon tojini kiyadigan milliy terma jamoa esa naqd 50 million dollarlik astronomik mukofot pulini o‘z vataniga olib ketadi.
Ayni paytda futbol tahlilchilari va yetakchi ekspertlar ushbu bosh sovrinni qo‘lga kiritish uchun asosiy da’vogarlar sifatida Ispaniya hamda Fransiya terma jamoalarini ko‘rsatishmoqda. Amaldagi jahon chempioni unvonini esa hozircha futbol tarixidagi yagona 8 karra «Oltin to‘p» sohibi Lionel Messi yetakchiligidagi Argentina terma jamoasi o‘z qo‘lida saqlab turibdi.
Vakillarimizga ushbu tarixiy mundialda ulkan zafarlar va chiroyli o‘yinlar tilab qolamiz! Yigitlar, butun O‘zbekiston siz bilan!
JCH-2026 turniridan eng issiq va eksklyuziv reportajlar, O‘zbekiston terma jamoasining kiyinish xonasidan qaynoq xabarlar va mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…