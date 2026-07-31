Yandex Fabrika флагман горный велосипедлар сериясини таqdim etdi

·18·Avto
Yandex Fabrika флагман горный велосипедлар сериясини таqdim etdi
Qisqacha

Yandex Fabrika brendi shahar va togʻli hududlar uchun moʻljallangan Raskat turkumidagi yangi Raskat Lab flagman togʻ velosipedlarini namoyish etdi. Yangi qator Plus va Pro versiyalaridan iborat boʻlib, ular mos ravishda 11 hamda 12 tezlikli uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Ushbu modellar mustahkam alyuminiy rama, havo amortizatsion vilkasi, gidravlik diskli tormoz tizimi va rama ichiga yashirilgan boshqaruv simlariga ega.

Yandex Fabrika brendiga tegishli Raskat turkumidagi yangi flagman togʻ velosipedlari namoyish etildi. Raskat Lab deb nomlangan mazkur turkum shahar koʻchalari boʻylab ham, murakkab qishloq yoʻllari hamda tekisliklardan tashqari togʻli hududlarda ham harakatlanish uchun moʻljallangan boʻlib, zamonaviy velosport ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qatorga ikkita asosiy model kiritilgan boʻlib, ular Plus hamda Pro versiyalaridir. Ushbu modellar uzatmalar soni va texnik imkoniyatlari bilan bir-biridan farq qiladi, xususan, Plus modeli 11 tezlikli uzatmalar qutisi bilan jihozlangan boʻlsa, Pro versiyasi 12 tezlikli tizimga ega.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Hozirgi kunda velosiped bozorida raqobat kuchayib borayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar oʻz mahsulotlarining ishonchliligiga alohida eʼtibor qaratmoqda. Yangi Raskat Lab modellari mustahkam alyuminiy rama, zamonaviy havo amortizatsion vilkasi hamda gidravlik diskli tormoz tizimi bilan taʼminlangan.

Muhandislar vilka konstruksiyasini foydalanuvchining vazniga mos ravishda sozlash imkonini yaratgan. Shuningdek, tekis yoʻlda yoki balandlikka koʻtarilish vaqtida rul boshqaruvidagi maxsus oʻtkazgich yordamida amortizatsiyani butunlay bloklab qoʻyish ham mumkin.

Dizayn va qulaylik

Ishlab chiqaruvchi mutaxassislari velosiped ramasining geometriyasini qayta ishlab chiqib, eng koʻp yuklama tushadigan qismlarini qoʻshimcha ravishda kuchaytirgan. Bu esa transport vositasining xizmat muddatini uzaytirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy dizayn talablariga muvofiq, tormoz va uzatmani boshqarish simlari rama ichiga yashirilgan boʻlib, tashqi koʻrinishni tartibli saqlaydi. Shuningdek, konstruksiya kengligi 2,4 dyuymgacha boʻlgan qoplamali qalin покрышкаlarni oʻrnatish imkonini beradi.

Xaridorlarga qulaylik yaratish maqsadida velosipedlar boʻyi 165 santimetrdan 198 santimetrgacha boʻlgan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan uch xil oʻlchamda taklif etiladi. Tashqi koʻrinish uchun esa oltita turli xil rang variantlari tayyorlangan.

Bundan tashqari, alyuminiyning tabiiy rangini saqlab qoluvchi maxsus qoplamaga ega boʻlgan atigi 100 nusxadan iborat cheklangan (limitlangan) seriya ham savdoga chiqarilishi rejalashtirilgan. Manbaga koʻra, yangi flagman togʻ velosipedlari narxi 80 ming rubldan boshlanadi.

YandexRaskat LabVelosipedTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi arzon gidravlik tizimlardan foydalanishga qaror qildiXiaomi arzon gidravlik tizimlardan foydalanishga qaror qildiBugun, 15:22DS avtomobillari Buyuk Britaniyada rekord darajada kam sotildiDS avtomobillari Buyuk Britaniyada rekord darajada kam sotildiBugun, 11:22BYD tverdotel batareyalar uchun yangi patent oldiBYD tverdotel batareyalar uchun yangi patent oldiBugun, 08:21BMW xodimlarni qisqartirib, mashinalar "miyasini" Qualcomm'ga topshiradiBMW xodimlarni qisqartirib, mashinalar "miyasini" Qualcomm'ga topshiradiBugun, 00:55Rosatom universal Voyt platformasidagi yangi elektromobillarni namoyish etdiRosatom universal Voyt platformasidagi yangi elektromobillarni namoyish etdiKecha, 22:53Tenet T4 krossoveri ishlab chiqarilishi toʻxtatildiTenet T4 krossoveri ishlab chiqarilishi toʻxtatildiKecha, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi