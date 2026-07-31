Yandex Fabrika флагман горный велосипедлар сериясини таqdim etdi
Yandex Fabrika brendi shahar va togʻli hududlar uchun moʻljallangan Raskat turkumidagi yangi Raskat Lab flagman togʻ velosipedlarini namoyish etdi. Yangi qator Plus va Pro versiyalaridan iborat boʻlib, ular mos ravishda 11 hamda 12 tezlikli uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Ushbu modellar mustahkam alyuminiy rama, havo amortizatsion vilkasi, gidravlik diskli tormoz tizimi va rama ichiga yashirilgan boshqaruv simlariga ega.
Yandex Fabrika brendiga tegishli Raskat turkumidagi yangi flagman togʻ velosipedlari namoyish etildi. Raskat Lab deb nomlangan mazkur turkum shahar koʻchalari boʻylab ham, murakkab qishloq yoʻllari hamda tekisliklardan tashqari togʻli hududlarda ham harakatlanish uchun moʻljallangan boʻlib, zamonaviy velosport ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qatorga ikkita asosiy model kiritilgan boʻlib, ular Plus hamda Pro versiyalaridir. Ushbu modellar uzatmalar soni va texnik imkoniyatlari bilan bir-biridan farq qiladi, xususan, Plus modeli 11 tezlikli uzatmalar qutisi bilan jihozlangan boʻlsa, Pro versiyasi 12 tezlikli tizimga ega.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarHozirgi kunda velosiped bozorida raqobat kuchayib borayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar oʻz mahsulotlarining ishonchliligiga alohida eʼtibor qaratmoqda. Yangi Raskat Lab modellari mustahkam alyuminiy rama, zamonaviy havo amortizatsion vilkasi hamda gidravlik diskli tormoz tizimi bilan taʼminlangan.
Muhandislar vilka konstruksiyasini foydalanuvchining vazniga mos ravishda sozlash imkonini yaratgan. Shuningdek, tekis yoʻlda yoki balandlikka koʻtarilish vaqtida rul boshqaruvidagi maxsus oʻtkazgich yordamida amortizatsiyani butunlay bloklab qoʻyish ham mumkin.
Dizayn va qulaylikIshlab chiqaruvchi mutaxassislari velosiped ramasining geometriyasini qayta ishlab chiqib, eng koʻp yuklama tushadigan qismlarini qoʻshimcha ravishda kuchaytirgan. Bu esa transport vositasining xizmat muddatini uzaytirishga xizmat qiladi.
Zamonaviy dizayn talablariga muvofiq, tormoz va uzatmani boshqarish simlari rama ichiga yashirilgan boʻlib, tashqi koʻrinishni tartibli saqlaydi. Shuningdek, konstruksiya kengligi 2,4 dyuymgacha boʻlgan qoplamali qalin покрышкаlarni oʻrnatish imkonini beradi.
Xaridorlarga qulaylik yaratish maqsadida velosipedlar boʻyi 165 santimetrdan 198 santimetrgacha boʻlgan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan uch xil oʻlchamda taklif etiladi. Tashqi koʻrinish uchun esa oltita turli xil rang variantlari tayyorlangan.
Bundan tashqari, alyuminiyning tabiiy rangini saqlab qoluvchi maxsus qoplamaga ega boʻlgan atigi 100 nusxadan iborat cheklangan (limitlangan) seriya ham savdoga chiqarilishi rejalashtirilgan. Manbaga koʻra, yangi flagman togʻ velosipedlari narxi 80 ming rubldan boshlanadi.
…