Ferran Torres uchun kurash: London klublari Barselona rejasiga tahdid solmoqda

·35·Sport
Ferran Torres uchun kurash: London klublari Barselona rejasiga tahdid solmoqda
Qisqacha

Kataloniyaning Barselona klubi hujumchisi Ferran Torres uchun kurashga Angliya Premyer-ligasining bir nechta top-klublari qo'shildi va bu kataloniyaliklar rejasiga tahdid solmoqda. Hozirda ispaniyalik futbolchining transferi uchun Pari Sen-Jermen va Atletiko Madrid bilan bir qatorda Angliyaning grand jamoalari ham jiddiy da'vogarlik qilmoqda.

Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Kataloniyaning Barselona klubi hujumchisi Ferran Torres atrofidagi vaziyat keskinlashib bormoqda. Angliya Premyer-ligasining bir nechta top-klublari ispaniyalik futbolchi uchun kurashga qoʻshilgach, vaziyat butunlay oʻzgardi. Hozirda futbolchining transferi uchun faqatgina Pari Sen-Jermen yoki Atletiko Madrid emas, balki Angliyaning grand jamoalari ham jiddiy daʼvogarlik qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hujumchining amaldagi shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar moʻljallangan. Barselona rahbariyati futbolchining vakillariga kelgusi sentyabrdan boshlab bitimni uzaytirishga tayyor ekanini maʼlum qilgan edi. Biroq klub rahbariyati taklif etilayotgan yirik summali boshqa variantlar fonida kechikib qolganidan xavotirda. Joriy transfer bozorida Torres kabi futbolchilarning qadri baland baholanmoqda.

London klublarining faollashuvi va Parijning bosimi

Futbolchining bozordagi qiymati nafaqat uning shartnoma shartlari, balki mavsumni yuqori savajada oʻtkazgani va jahon chempionatida koʻrsatgan yorqin oʻyini bilan belgilanadi. Ushbu mundialdagi muvaffaqiyatli harakatlar futbolchiga nisbatan xohish va eʼtiborni yanada oshirdi. Hozirda qanot hujumchisi oʻz faoliyatidagi eng muhim qarorni qabul qilish afrosida turibdi va shoshilmagan holda oʻylab koʻrishni afzal koʻrmoqda.

Biroq Pari Sen-Jermen kabi daʼvogarlar kelgusi mavsum rejalarini tuzish uchun tezkor javob olishni talab qilmoqda. Parijliklar jahon chempionati davridayoq transfer borasida faollik koʻrsatib, futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishga harakat qilishgan edi. Shunga qaramay, Ferran Parijda unga asosiy tarkibdan joy kafolatlanmasligini yaxshi tushunadi.

Kelajak borasidagi ikkilanishlar

Aslida Barselona har doim futbolchi uchun ustuvor variant boʻlib kelgan, biroq Yevropaning boshqa yetakchi jamoalari muzokaralarga kirishgach, vaziyat oʻzgardi. Pari Sen-Jermen jamoasi transferga eng yaqin nomzod sifatida koʻringan boʻlsa-da, endilikda Angliya Premyer-ligasidan Arsenal va Tottenxem klublari ham poygaga qoʻshildi.

Mutaxassislarning fikricha, Barselona safidagi vaziyat ham klubning transfer bozoridagi boshqa harakatlariga bogʻliq. Agar kataloniyaliklar yangi hujumchi sotib olishga erisha olmasa, Ferran Torresning jamoadagi oʻrni va kelajagi butunlay boshqacha tus olishi mumkin. Hozircha esa futbolchi oʻz kelajagini qaysi klubda davom ettirishini hal qilish uchun vaqt soʻramoqda.

Ferran TorresBarselonaArsenalTottenxemPari Sen-Jermen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdiSandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdiBugun, 15:37Real Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiReal Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:13Kazemironing ilk bayonoti: U Messini nima uchun «futbol xudosi» deb atadiKazemironing ilk bayonoti: U Messini nima uchun «futbol xudosi» deb atadiBugun, 14:41Milan va Italiya afsonasi Franko Barezi 66 yoshida vafot etdiMilan va Italiya afsonasi Franko Barezi 66 yoshida vafot etdiBugun, 14:35«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)Bugun, 14:24Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Bugun, 14:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda