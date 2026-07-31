Ferran Torres uchun kurash: London klublari Barselona rejasiga tahdid solmoqda
Kataloniyaning Barselona klubi hujumchisi Ferran Torres uchun kurashga Angliya Premyer-ligasining bir nechta top-klublari qo'shildi va bu kataloniyaliklar rejasiga tahdid solmoqda. Hozirda ispaniyalik futbolchining transferi uchun Pari Sen-Jermen va Atletiko Madrid bilan bir qatorda Angliyaning grand jamoalari ham jiddiy da'vogarlik qilmoqda.
Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Kataloniyaning Barselona klubi hujumchisi Ferran Torres atrofidagi vaziyat keskinlashib bormoqda. Angliya Premyer-ligasining bir nechta top-klublari ispaniyalik futbolchi uchun kurashga qoʻshilgach, vaziyat butunlay oʻzgardi. Hozirda futbolchining transferi uchun faqatgina Pari Sen-Jermen yoki Atletiko Madrid emas, balki Angliyaning grand jamoalari ham jiddiy daʼvogarlik qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hujumchining amaldagi shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar moʻljallangan. Barselona rahbariyati futbolchining vakillariga kelgusi sentyabrdan boshlab bitimni uzaytirishga tayyor ekanini maʼlum qilgan edi. Biroq klub rahbariyati taklif etilayotgan yirik summali boshqa variantlar fonida kechikib qolganidan xavotirda. Joriy transfer bozorida Torres kabi futbolchilarning qadri baland baholanmoqda.
London klublarining faollashuvi va Parijning bosimiFutbolchining bozordagi qiymati nafaqat uning shartnoma shartlari, balki mavsumni yuqori savajada oʻtkazgani va jahon chempionatida koʻrsatgan yorqin oʻyini bilan belgilanadi. Ushbu mundialdagi muvaffaqiyatli harakatlar futbolchiga nisbatan xohish va eʼtiborni yanada oshirdi. Hozirda qanot hujumchisi oʻz faoliyatidagi eng muhim qarorni qabul qilish afrosida turibdi va shoshilmagan holda oʻylab koʻrishni afzal koʻrmoqda.
Biroq Pari Sen-Jermen kabi daʼvogarlar kelgusi mavsum rejalarini tuzish uchun tezkor javob olishni talab qilmoqda. Parijliklar jahon chempionati davridayoq transfer borasida faollik koʻrsatib, futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishga harakat qilishgan edi. Shunga qaramay, Ferran Parijda unga asosiy tarkibdan joy kafolatlanmasligini yaxshi tushunadi.
Kelajak borasidagi ikkilanishlarAslida Barselona har doim futbolchi uchun ustuvor variant boʻlib kelgan, biroq Yevropaning boshqa yetakchi jamoalari muzokaralarga kirishgach, vaziyat oʻzgardi. Pari Sen-Jermen jamoasi transferga eng yaqin nomzod sifatida koʻringan boʻlsa-da, endilikda Angliya Premyer-ligasidan Arsenal va Tottenxem klublari ham poygaga qoʻshildi.
Mutaxassislarning fikricha, Barselona safidagi vaziyat ham klubning transfer bozoridagi boshqa harakatlariga bogʻliq. Agar kataloniyaliklar yangi hujumchi sotib olishga erisha olmasa, Ferran Torresning jamoadagi oʻrni va kelajagi butunlay boshqacha tus olishi mumkin. Hozircha esa futbolchi oʻz kelajagini qaysi klubda davom ettirishini hal qilish uchun vaqt soʻramoqda.
…