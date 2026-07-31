BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi

·42·Avto
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
Qisqacha

Xitoyning BYD kompaniyasi Buyuk Britaniya bozoriga oʻzining eng yirik modeli boʻlgan BYD Ti7 krossoverini savdoga chiqardi. Mazkur avtomobilning boshlangʻich narxi 47 995 funt sterling etib belgilangan boʻlib, u Land Rover Defender, Mercedes-Benz GLC hamda BMW X3 kabi raqobatchilariga nisbatan arzonroq taklif etilmoqda. Modelning umumiy quvvati 402 ot kuchini tashkil etuvchi “DM-p” plagin-gibrid kuch qurilmasi bilan jihozlangan boʻlib, u 0 dan 100 km/soat tezlikka 4.

Xitoyning yetakchi avtomobilsozlik kompaniyalaridan biri boʻlgan BYD oʻzining Buyuk Britaniya bozoridagi eng yirik modeli — BYD Ti7 krossoverini savdoga chiqardi. Autocar nashri xabar qilishicha, mazkur yangi modelning boshlangʻich narxi 47 995 funt sterling etib belgilangan boʻlib, u Land Rover Defender, shuningdek, Mercedes-Benz GLC hamda BMW X3 kabi mashhur raqobatchilariga nisbatan arzonroq narxda taklif etilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Texnik imkoniyatlar va quvvat

BYD Ti7 modeli Britaniya bozoriga yetkazib beriladigan Xitoy brendining ilk yuqori unumdorlikka ixtisoslashgan “DM-p” plagin-gibrid kuch qurilmasi bilan jihozlangan. Ushbu tizim 1.5 litrli turbogeneratorli benzin dvigateli, har bir oʻqqa bittadan oʻrnatilgan ikkita elektr motori hamda 35.6 kW/soat sigʻimga ega litiy-temir-fosfat akkumulyator batareyasini oʻz ichiga oladi.

Umumiy quvvati 402 ot kuchini tashkil etuvchi mazkur gibrid tizim avtomobilga 0 dan 62 mil/soat (100 km/soat) tezlikka 4.8 soniyada erishish imkonini beradi. Shuningdek, model faqat elektr energiyasining oʻzida 74 mil masofani bosib oʻta oladi. Bu esa kundalik shahar sharoitidagi qatnovlar uchun yetarli samaradorlikni taʼminlaydi.

Tashqi koʻrinish va dizayn konsepsiyasi

Avtomobilning tashqi qiyofasi Land Rover Defender va Toyota Land Cruiser kabi klassik yoʻldan tashqari yurishga moʻljallangan 4x4 avtomobillarni eslatuvchi keskin qirrali va baquvvat dizaynda ishlangan. Bagaj qopqogʻida zaxira gʻildirak tirkagichining mavjudligi uning jiddiy qiyofasini yanada ochib beradi.

Garchi Buyuk Britaniyada ushbu mashina asosiy BYD brendi ostida sotilsa-da, u shu yil oxirida mamlakatga kelishi kutilayotgan Denza Bao 5 modelining kattaroq qarindoshi hisoblanadi. Xitoyda hamma ikkala model ham BYD’ning yoshlarga moʻljallangan yuqori sinvdagi Fangchengbao brendi ostida sotiladi.

BYD UK vakillarining tushuntirishicha, kuzov romiga ega Bao 5 toza yoʻldan tashqari yurishga moʻljallangan boʻlsa, monokok kuzovli Ti7 modeli ayniqsa mustahkam dizaynni xohlaydigan, biroq har doim ham ogʻir off-road imkoniyatlariga muhtoj boʻlmagan xaridorlarga moʻljallangan.

Xitoy bozorida BYD Ti7, shuningdek, 1500 kW gacha quvvat berishga qodir boʻlgan BYD’ning “Flash” zaryadlash moslamalari bilan ishlaydigan toʻliq elektr quvvatida ham taqdim etiladi. Joriy yilda Denza Z9 GT taqdimoti doirasida Buyuk Britaniyada 300 ta shunday zaryadlash stansiyalaridan iborat tarmoq qurilishi rejalashtirilgan, biroq toʻliq elektr quvvatidagi Ti7 bozori bu yerga kelishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.

Xaridorlarga BYD Ti7 avtomobillarini yetkazib berish ishlari kelgusi yilning yanvar oyidan boshlanishi rejalashtirilgan.

BYD Ti7Plagin-gibridKrossoverAvtomobil bozoriYangi modellar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi arzon gidravlik tizimlardan foydalanishga qaror qildiXiaomi arzon gidravlik tizimlardan foydalanishga qaror qildiBugun, 15:22Yandex Fabrika флагман горный велосипедлар сериясини таqdim etdiYandex Fabrika флагман горный велосипедлар сериясини таqdim etdiBugun, 14:53DS avtomobillari Buyuk Britaniyada rekord darajada kam sotildiDS avtomobillari Buyuk Britaniyada rekord darajada kam sotildiBugun, 11:22BYD tverdotel batareyalar uchun yangi patent oldiBYD tverdotel batareyalar uchun yangi patent oldiBugun, 08:21BMW xodimlarni qisqartirib, mashinalar "miyasini" Qualcomm'ga topshiradiBMW xodimlarni qisqartirib, mashinalar "miyasini" Qualcomm'ga topshiradiBugun, 00:55Rosatom universal Voyt platformasidagi yangi elektromobillarni namoyish etdiRosatom universal Voyt platformasidagi yangi elektromobillarni namoyish etdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi