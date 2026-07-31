BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
Xitoyning BYD kompaniyasi Buyuk Britaniya bozoriga oʻzining eng yirik modeli boʻlgan BYD Ti7 krossoverini savdoga chiqardi. Mazkur avtomobilning boshlangʻich narxi 47 995 funt sterling etib belgilangan boʻlib, u Land Rover Defender, Mercedes-Benz GLC hamda BMW X3 kabi raqobatchilariga nisbatan arzonroq taklif etilmoqda. Modelning umumiy quvvati 402 ot kuchini tashkil etuvchi “DM-p” plagin-gibrid kuch qurilmasi bilan jihozlangan boʻlib, u 0 dan 100 km/soat tezlikka 4.
Xitoyning yetakchi avtomobilsozlik kompaniyalaridan biri boʻlgan BYD oʻzining Buyuk Britaniya bozoridagi eng yirik modeli — BYD Ti7 krossoverini savdoga chiqardi. Autocar nashri xabar qilishicha, mazkur yangi modelning boshlangʻich narxi 47 995 funt sterling etib belgilangan boʻlib, u Land Rover Defender, shuningdek, Mercedes-Benz GLC hamda BMW X3 kabi mashhur raqobatchilariga nisbatan arzonroq narxda taklif etilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Texnik imkoniyatlar va quvvatBYD Ti7 modeli Britaniya bozoriga yetkazib beriladigan Xitoy brendining ilk yuqori unumdorlikka ixtisoslashgan “DM-p” plagin-gibrid kuch qurilmasi bilan jihozlangan. Ushbu tizim 1.5 litrli turbogeneratorli benzin dvigateli, har bir oʻqqa bittadan oʻrnatilgan ikkita elektr motori hamda 35.6 kW/soat sigʻimga ega litiy-temir-fosfat akkumulyator batareyasini oʻz ichiga oladi.
Umumiy quvvati 402 ot kuchini tashkil etuvchi mazkur gibrid tizim avtomobilga 0 dan 62 mil/soat (100 km/soat) tezlikka 4.8 soniyada erishish imkonini beradi. Shuningdek, model faqat elektr energiyasining oʻzida 74 mil masofani bosib oʻta oladi. Bu esa kundalik shahar sharoitidagi qatnovlar uchun yetarli samaradorlikni taʼminlaydi.
Tashqi koʻrinish va dizayn konsepsiyasiAvtomobilning tashqi qiyofasi Land Rover Defender va Toyota Land Cruiser kabi klassik yoʻldan tashqari yurishga moʻljallangan 4x4 avtomobillarni eslatuvchi keskin qirrali va baquvvat dizaynda ishlangan. Bagaj qopqogʻida zaxira gʻildirak tirkagichining mavjudligi uning jiddiy qiyofasini yanada ochib beradi.
Garchi Buyuk Britaniyada ushbu mashina asosiy BYD brendi ostida sotilsa-da, u shu yil oxirida mamlakatga kelishi kutilayotgan Denza Bao 5 modelining kattaroq qarindoshi hisoblanadi. Xitoyda hamma ikkala model ham BYD’ning yoshlarga moʻljallangan yuqori sinvdagi Fangchengbao brendi ostida sotiladi.
BYD UK vakillarining tushuntirishicha, kuzov romiga ega Bao 5 toza yoʻldan tashqari yurishga moʻljallangan boʻlsa, monokok kuzovli Ti7 modeli ayniqsa mustahkam dizaynni xohlaydigan, biroq har doim ham ogʻir off-road imkoniyatlariga muhtoj boʻlmagan xaridorlarga moʻljallangan.
Xitoy bozorida BYD Ti7, shuningdek, 1500 kW gacha quvvat berishga qodir boʻlgan BYD’ning “Flash” zaryadlash moslamalari bilan ishlaydigan toʻliq elektr quvvatida ham taqdim etiladi. Joriy yilda Denza Z9 GT taqdimoti doirasida Buyuk Britaniyada 300 ta shunday zaryadlash stansiyalaridan iborat tarmoq qurilishi rejalashtirilgan, biroq toʻliq elektr quvvatidagi Ti7 bozori bu yerga kelishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.
Xaridorlarga BYD Ti7 avtomobillarini yetkazib berish ishlari kelgusi yilning yanvar oyidan boshlanishi rejalashtirilgan.
…