Milan va Italiya afsonasi Franko Barezi 66 yoshida vafot etdi
Milan va Italiya terma jamoasining afsonaviy himoyachisi Franko Barezi 66 yoshida olamdan o'tdi. Markaziy himoyachi pozitsiyasida to'p surgan Baresi o'zining butun professional faoliyatini faqatgina Milan safida o'tkazdi. Faoliyati davomida u uch karra Yevropa kubogi, ikki karra UEFA Superkubogi g'olibi bo'lgan hamda Italiya terma jamoasi safida 81 ta o'yin o'tkazgan edi.
Jahon futboli og'ir judolikka uchradi: Milan va Italiya terma jamoasining afsonaviy himoyachisi Franko Barezi 66 yoshida olamdan o'tdi. Goal.com xabar berishicha, futbol olami o'z faoliyati davomida yorqin iz qoldirgan o'yinchi xotirasiga hurmat bajo keltirib, butun dunyodan ta'ziya izhorlarini yo'llamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Markaziy himoyachi pozitsiyasida to'p surgan Baresi sport tarixidagi eng buyuk himoyachilardan biri sifatida e'tirof etiladi. U o'zining butun professional faoliyatini faqatgina Milan safida o'tkazib, klub hukmronligining chinakam ramziga aylandi. Uning vafotidan so'ng sobiq jamoadoshlari, raqib klublar va xalqaro futbol tashkilotlari chuqur qayg'uda ekanliklarini bildirishdi.
Afsonaviy futbolchi xotirasiItaliya terma jamoasining sobiq darvozaboni Dino Zoff o'zining afsonaviy vatandoshini yodga olar ekan, Berezining maydonda ham, uning tashqarisida ham ulkan ta'sir ko'rsatganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu nafaqat oila va muxlislar, balki butun Italiya sporti uchun og'ir yo'qotishdir.
Real Madrid klubi ham Berezining oilasi va Milan jamoasiga o'z hamdardligini yo'lladi. Ispaniya grandi Arrig Sakki davrida Franko Barezi bilan kechgan yevrokuboklardagi afsonaviy o'yinlarni esga oldi. Xususan, 1989 va 1990-yillarda Milan o'z yo'lida Real Madridni mag'lub etib, sovrinni qo'lga kiritgani, Barezi esa o'sha davrda ispan klubiga qarshi kechgan 5:0 hisobidagi yirik g'alabada jamoani sardor sifatida boshqargani alohida ta'kidlandi.
Xalqaro e'tirof va hamdardlikUEFA ham bezavol himoyachiga hurmat bajo keltirib, uning boy faoliyatini e'tirof etdi. Barezi o'z vaqtida uch karra Yevropa kubogi, ikki karra UEFA Superkubogi g'olibi bo'lgan hamda Italiya terma jamoasi safida 81 ta o'yin o'tkazgan edi.
Italiyaning boshqa klublari ham marhum afsonani xotirlashda birlashdilar. Napoli prezidenti Aurelio De Laurentiis va murabbiy Massimiliano Allegri Berezining oilasiga chuqur hamdardlik yo'llashdi. Shuningdek, Monchasi jamoasi ham o'zining qayg'usini bildirib, Berezini kelajak avlodlar uchun mutlaq namuna bo'lgan global futbol ikonasi sifatida ta'rifladi.
…