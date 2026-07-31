Milan va Italiya afsonasi Franko Barezi 66 yoshida vafot etdi

·42·Sport
Milan va Italiya afsonasi Franko Barezi 66 yoshida vafot etdi
Qisqacha

Milan va Italiya terma jamoasining afsonaviy himoyachisi Franko Barezi 66 yoshida olamdan o'tdi. Markaziy himoyachi pozitsiyasida to'p surgan Baresi o'zining butun professional faoliyatini faqatgina Milan safida o'tkazdi. Faoliyati davomida u uch karra Yevropa kubogi, ikki karra UEFA Superkubogi g'olibi bo'lgan hamda Italiya terma jamoasi safida 81 ta o'yin o'tkazgan edi.

Jahon futboli og'ir judolikka uchradi: Milan va Italiya terma jamoasining afsonaviy himoyachisi Franko Barezi 66 yoshida olamdan o'tdi. Goal.com xabar berishicha, futbol olami o'z faoliyati davomida yorqin iz qoldirgan o'yinchi xotirasiga hurmat bajo keltirib, butun dunyodan ta'ziya izhorlarini yo'llamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Markaziy himoyachi pozitsiyasida to'p surgan Baresi sport tarixidagi eng buyuk himoyachilardan biri sifatida e'tirof etiladi. U o'zining butun professional faoliyatini faqatgina Milan safida o'tkazib, klub hukmronligining chinakam ramziga aylandi. Uning vafotidan so'ng sobiq jamoadoshlari, raqib klublar va xalqaro futbol tashkilotlari chuqur qayg'uda ekanliklarini bildirishdi.

Afsonaviy futbolchi xotirasi

Italiya terma jamoasining sobiq darvozaboni Dino Zoff o'zining afsonaviy vatandoshini yodga olar ekan, Berezining maydonda ham, uning tashqarisida ham ulkan ta'sir ko'rsatganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu nafaqat oila va muxlislar, balki butun Italiya sporti uchun og'ir yo'qotishdir.

Real Madrid klubi ham Berezining oilasi va Milan jamoasiga o'z hamdardligini yo'lladi. Ispaniya grandi Arrig Sakki davrida Franko Barezi bilan kechgan yevrokuboklardagi afsonaviy o'yinlarni esga oldi. Xususan, 1989 va 1990-yillarda Milan o'z yo'lida Real Madridni mag'lub etib, sovrinni qo'lga kiritgani, Barezi esa o'sha davrda ispan klubiga qarshi kechgan 5:0 hisobidagi yirik g'alabada jamoani sardor sifatida boshqargani alohida ta'kidlandi.

Xalqaro e'tirof va hamdardlik

UEFA ham bezavol himoyachiga hurmat bajo keltirib, uning boy faoliyatini e'tirof etdi. Barezi o'z vaqtida uch karra Yevropa kubogi, ikki karra UEFA Superkubogi g'olibi bo'lgan hamda Italiya terma jamoasi safida 81 ta o'yin o'tkazgan edi.

Italiyaning boshqa klublari ham marhum afsonani xotirlashda birlashdilar. Napoli prezidenti Aurelio De Laurentiis va murabbiy Massimiliano Allegri Berezining oilasiga chuqur hamdardlik yo'llashdi. Shuningdek, Monchasi jamoasi ham o'zining qayg'usini bildirib, Berezini kelajak avlodlar uchun mutlaq namuna bo'lgan global futbol ikonasi sifatida ta'rifladi.

Franko BareziMilanItaliyaFutbolA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdiSandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdiBugun, 15:37Real Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiReal Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:13Ferran Torres uchun kurash: London klublari Barselona rejasiga tahdid solmoqdaFerran Torres uchun kurash: London klublari Barselona rejasiga tahdid solmoqdaBugun, 15:12Kazemironing ilk bayonoti: U Messini nima uchun «futbol xudosi» deb atadiKazemironing ilk bayonoti: U Messini nima uchun «futbol xudosi» deb atadiBugun, 14:41«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)Bugun, 14:24Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Bugun, 14:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda