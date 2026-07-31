Xiaomi arzon gidravlik tizimlardan foydalanishga qaror qildi
Xitoyning Xiaomi kompaniyasi kelgusi modellarida arzon gibrid tizimlardan foydalanishni rejalashtirmoqda. Ixbt.com va Sina Auto nashrlari maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining yangi Skynomad krossoverlar liniyasi uchun Harbin Dongan Auto Engine tomonidan ishlab chiqariladigan 1,5 litrli dvigatellarni tanlagan va ularning narxi atigi 8000 yuan (taxminan 1100 AQSh dollari) etib belgilangan.
Xitoyning texnologiya giganti va avtomobilsozlik bozorida tezda oʻz oʻrnini topgan Xiaomi kompaniyasi kelgusi modellarida arzon gibrid tizimlardan foydalanishni rejalashtirmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gap davlatga qarashli Changan korxonasining shoʻba korxonasi boʻlgan Harbin Dongan Auto Engine tomonidan ishlab chiqariladigan dvigatellar haqida bormoqda. Mazkur butlovchi qismlar avvalroq Li Auto kompaniyasi tomonidan oʻzining dastlabki krossoverlarida qoʻllanilgan boʻlib, keyinchalik jiddiy muammolar tufayli boshqa taʼminotchilarga oʻtilgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Harbin Dongan Auto Engine kompaniyasi oʻz vaqtida Leapmotor C11 hamda ilk Li Auto krossoveri — Li One modellari uchun gibrid dvigatellar yetkazib bergan. Biroq Li Auto keyinchalik uglerod qoldigʻi hosil boʻlishi va boshqa jiddiy texnik kamchiliklar sababli ushbu tizimdan voz kechishga majbur boʻlgan. Shunga qaramay, Xitoy matbuotida eʼlon qilingan xabarlarga koʻra, Xiaomi oʻzining yangi Skynomad krossoverlar liniyasi uchun aynan shu ishlab chiqaruvchini tanlagan va N70 hamda N90 modellari uchun yagona yurish masofasini kengaytiruvchi (range extender) taʼminotchi sifatida tasdiqlagan.
Texnologik tanlov va narx omiliSina Auto nashri maʼlumotlariga tayanib xabar berilishicha, texnologik va samaradorlik nuqtai nazaridan Harbin Dongan tomonidan taqdim etiladigan kengaytirgichlar Xitoy bozoridagi mavjud analoglardan deyarli qolishmaydi. Shu bilan birga, ularning narxi juda pastligi bilan ajralib turadi. Xususan, Skynomad modeli uchun moʻljallangan 1,5 litrli gibrid dvigatelning narxi atigi 8000 yuan (taxminan 1100 AQSh dollari) etib belgilangan.
Eslatib oʻtamiz, Xiaomi oʻzining SU7 sedani va YU7 yoʻltanlamasi bilan avtomobilsozlik bozorini qisqa fursatda lutfan lol qoldirib, oddiy texnologik brenddan nufuzli avtomobil ishlab chiqaruvchisiga aylandi. Garchi kompaniya oʻzining IT-sohasidagi tajribasiga tayanib faqat sof elektr avtomobillarini rivojlantirishi mumkin boʻlsa-da, noldan EREV (uzaytirilgan masofali elektr avtomobil) platformasini yaratish kompaniyadan ortiqcha vaqt talab qilgan boʻlar edi.
Mutaxassislarning fikricha, arzon va tayyor yechimlardan foydalanish Xiaomiʼga yangi krossoverlar liniyasini bozorga tezkor chiqarish imkonini beradi. Garchi oʻtmishda bu turdagi dvigatellar bilan bogʻliq muammolar kuzatilgan boʻlsa-da, zamonaviy talablar va arzon tannarx kompaniya strategiyasida hal qiluvchi rol oʻynagan koʻrinadi. Yangi Skynomad modellari bozorga taqdim etilgach, ushbu gibrid tizimlarning amaldagi samaradorligi va chidamliligi qanday natija berishini vaqt koʻrsatadi.
…