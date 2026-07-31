Xiaomi arzon gidravlik tizimlardan foydalanishga qaror qildi

·15·Avto
Xiaomi arzon gidravlik tizimlardan foydalanishga qaror qildi
Qisqacha

Xitoyning Xiaomi kompaniyasi kelgusi modellarida arzon gibrid tizimlardan foydalanishni rejalashtirmoqda. Ixbt.com va Sina Auto nashrlari maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining yangi Skynomad krossoverlar liniyasi uchun Harbin Dongan Auto Engine tomonidan ishlab chiqariladigan 1,5 litrli dvigatellarni tanlagan va ularning narxi atigi 8000 yuan (taxminan 1100 AQSh dollari) etib belgilangan.

Xitoyning texnologiya giganti va avtomobilsozlik bozorida tezda oʻz oʻrnini topgan Xiaomi kompaniyasi kelgusi modellarida arzon gibrid tizimlardan foydalanishni rejalashtirmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gap davlatga qarashli Changan korxonasining shoʻba korxonasi boʻlgan Harbin Dongan Auto Engine tomonidan ishlab chiqariladigan dvigatellar haqida bormoqda. Mazkur butlovchi qismlar avvalroq Li Auto kompaniyasi tomonidan oʻzining dastlabki krossoverlarida qoʻllanilgan boʻlib, keyinchalik jiddiy muammolar tufayli boshqa taʼminotchilarga oʻtilgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Harbin Dongan Auto Engine kompaniyasi oʻz vaqtida Leapmotor C11 hamda ilk Li Auto krossoveri — Li One modellari uchun gibrid dvigatellar yetkazib bergan. Biroq Li Auto keyinchalik uglerod qoldigʻi hosil boʻlishi va boshqa jiddiy texnik kamchiliklar sababli ushbu tizimdan voz kechishga majbur boʻlgan. Shunga qaramay, Xitoy matbuotida eʼlon qilingan xabarlarga koʻra, Xiaomi oʻzining yangi Skynomad krossoverlar liniyasi uchun aynan shu ishlab chiqaruvchini tanlagan va N70 hamda N90 modellari uchun yagona yurish masofasini kengaytiruvchi (range extender) taʼminotchi sifatida tasdiqlagan.

Texnologik tanlov va narx omili

Sina Auto nashri maʼlumotlariga tayanib xabar berilishicha, texnologik va samaradorlik nuqtai nazaridan Harbin Dongan tomonidan taqdim etiladigan kengaytirgichlar Xitoy bozoridagi mavjud analoglardan deyarli qolishmaydi. Shu bilan birga, ularning narxi juda pastligi bilan ajralib turadi. Xususan, Skynomad modeli uchun moʻljallangan 1,5 litrli gibrid dvigatelning narxi atigi 8000 yuan (taxminan 1100 AQSh dollari) etib belgilangan.

Eslatib oʻtamiz, Xiaomi oʻzining SU7 sedani va YU7 yoʻltanlamasi bilan avtomobilsozlik bozorini qisqa fursatda lutfan lol qoldirib, oddiy texnologik brenddan nufuzli avtomobil ishlab chiqaruvchisiga aylandi. Garchi kompaniya oʻzining IT-sohasidagi tajribasiga tayanib faqat sof elektr avtomobillarini rivojlantirishi mumkin boʻlsa-da, noldan EREV (uzaytirilgan masofali elektr avtomobil) platformasini yaratish kompaniyadan ortiqcha vaqt talab qilgan boʻlar edi.

Mutaxassislarning fikricha, arzon va tayyor yechimlardan foydalanish Xiaomiʼga yangi krossoverlar liniyasini bozorga tezkor chiqarish imkonini beradi. Garchi oʻtmishda bu turdagi dvigatellar bilan bogʻliq muammolar kuzatilgan boʻlsa-da, zamonaviy talablar va arzon tannarx kompaniya strategiyasida hal qiluvchi rol oʻynagan koʻrinadi. Yangi Skynomad modellari bozorga taqdim etilgach, ushbu gibrid tizimlarning amaldagi samaradorligi va chidamliligi qanday natija berishini vaqt koʻrsatadi.

XiaomiSkynomadHarbin DonganGibrid avtomobilXitoy mashinalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardiBYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardiBugun, 15:57Yandex Fabrika флагман горный велосипедлар сериясини таqdim etdiYandex Fabrika флагман горный велосипедлар сериясини таqdim etdiBugun, 14:53DS avtomobillari Buyuk Britaniyada rekord darajada kam sotildiDS avtomobillari Buyuk Britaniyada rekord darajada kam sotildiBugun, 11:22BYD tverdotel batareyalar uchun yangi patent oldiBYD tverdotel batareyalar uchun yangi patent oldiBugun, 08:21BMW xodimlarni qisqartirib, mashinalar "miyasini" Qualcomm'ga topshiradiBMW xodimlarni qisqartirib, mashinalar "miyasini" Qualcomm'ga topshiradiBugun, 00:55Rosatom universal Voyt platformasidagi yangi elektromobillarni namoyish etdiRosatom universal Voyt platformasidagi yangi elektromobillarni namoyish etdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi