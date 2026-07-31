Sandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdi
Italiyalik yarimhimoyachi Sandro Tonali Nyukasl Yunayted klubini tark etib, Tottenxem safiga qo'shilish qarori va bu transfer ortidan yuzaga kelgan tafsilotlar haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. 100 million funt sterling miqdoridagi rekord qiymatga baholangan ushbu transfer yozgi mavsumning eng muhim voqealaridan biriga aylandi. 26 yoshli futbolchi Britaniya matbuotiga bergan intervyusida sobiq jamoasi uning faoliyatida ulkan iz qoldirganini va ketish vaqtida klub manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yganini alohida ta'kidlab o'tdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Daily Mail nashri ma'lumotiga ko'ra, Sandro Tonali Nyukasl Yunayted safida uch yil davomida muvaffaqiyatli to'p surib, jamoaning asosiy figurasiga aylangandi. Biroq, bosh murabbiy Eddi Xau lavozimini tark etgach, futbolchi o'z faoliyatida yangi sahifa ochishga qaror qildi. Shunga qaramay, u klubning o'tgan yillardagi xizmatlarini hurmat qilgan holda, transfer summasi jamoa uchun imkon qadar foydali bo'lishini ta'minlashga harakat qilgan.
Transfer tafsilotlari va A Seriyaning moliyaviy imkoniyatsizligiSandro Tonalining ta'kidlashicha, uning 100 million funtlik narxi Italiya klublarining byudjet imkoniyatlaridan ancha yuqori bo'lgan. Shu sababli uning A Seriyaga qaytish ehtimoli boshidanoq yo'qqa chiqqan. Futbolchi va uning oilasi uchun faoliyatini aynan Angliyada davom ettirish eng maqbul yechim bo'lib chiqqan, chunki boshqa top-klublar ham uning xizmatlariga qiziqish bildirgan edi.
Ma'lum bo'lishicha, Tonaliga Manchester Siti klubi ham jiddiy da'vogarlik qilgan. Biroq yakunda futbolchi tanlovni Tottenxem foydasiga hal qilgan. Unga londonliklar bosh murabbiyi Roberto De Zerbi bilan bo'lgan suhbat va klub rahbariyatining yondashuvi kuchli ta'sir ko'rsatgan.
Roberto De Zerbi omili va oilaviy qarorFutbolchining so'zlariga ko'ra, Roberto De Zerbi bilan bo'lgan suhbat atigi 15 daqiqada uning kelajagini belgilab bergan. Tottenxem rahbariyatining o'z ishiga bo'lgan ishtiyoqi, jiddiyligi va kelajak rejalari Tonali va uning oilasini darhol ishontirgan. Ular nafaqat sport nuqtai nazaridan, balki oilaviy hayot va shahar muhitini o'zgartirishni ham maqsad qilishgan edi.
Sandro Tonali o'zining sobiq jamoasiga minnatdorchilik bildirib, quyidagi fikrlarni aytib o'tdi:
- Nyukaslda futbolni chin dildan sevuvchi ajoyib insonlarni uchratdim.
- Ketishga qaror qilganimda, agentimga va Ross Uilson bilan suhbatda Nyukasl uchun eng yaxshi kelishuvni ta'minlashni aytdim, chunki ular bunga munosib.
- Hayotda besh daqiqa ichida hammasi o'zgarib ketishi mumkin, shuning uchun har doim to'g'ri hurmatni saqlash kerak.
…