Sandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdi

·0·Sport
Sandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdi

Italiyalik yarimhimoyachi Sandro Tonali Nyukasl Yunayted klubini tark etib, Tottenxem safiga qo'shilish qarori va bu transfer ortidan yuzaga kelgan tafsilotlar haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. 100 million funt sterling miqdoridagi rekord qiymatga baholangan ushbu transfer yozgi mavsumning eng muhim voqealaridan biriga aylandi. 26 yoshli futbolchi Britaniya matbuotiga bergan intervyusida sobiq jamoasi uning faoliyatida ulkan iz qoldirganini va ketish vaqtida klub manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yganini alohida ta'kidlab o'tdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Daily Mail nashri ma'lumotiga ko'ra, Sandro Tonali Nyukasl Yunayted safida uch yil davomida muvaffaqiyatli to'p surib, jamoaning asosiy figurasiga aylangandi. Biroq, bosh murabbiy Eddi Xau lavozimini tark etgach, futbolchi o'z faoliyatida yangi sahifa ochishga qaror qildi. Shunga qaramay, u klubning o'tgan yillardagi xizmatlarini hurmat qilgan holda, transfer summasi jamoa uchun imkon qadar foydali bo'lishini ta'minlashga harakat qilgan.

Transfer tafsilotlari va A Seriyaning moliyaviy imkoniyatsizligi

Sandro Tonalining ta'kidlashicha, uning 100 million funtlik narxi Italiya klublarining byudjet imkoniyatlaridan ancha yuqori bo'lgan. Shu sababli uning A Seriyaga qaytish ehtimoli boshidanoq yo'qqa chiqqan. Futbolchi va uning oilasi uchun faoliyatini aynan Angliyada davom ettirish eng maqbul yechim bo'lib chiqqan, chunki boshqa top-klublar ham uning xizmatlariga qiziqish bildirgan edi.

Ma'lum bo'lishicha, Tonaliga Manchester Siti klubi ham jiddiy da'vogarlik qilgan. Biroq yakunda futbolchi tanlovni Tottenxem foydasiga hal qilgan. Unga londonliklar bosh murabbiyi Roberto De Zerbi bilan bo'lgan suhbat va klub rahbariyatining yondashuvi kuchli ta'sir ko'rsatgan.

Roberto De Zerbi omili va oilaviy qaror

Futbolchining so'zlariga ko'ra, Roberto De Zerbi bilan bo'lgan suhbat atigi 15 daqiqada uning kelajagini belgilab bergan. Tottenxem rahbariyatining o'z ishiga bo'lgan ishtiyoqi, jiddiyligi va kelajak rejalari Tonali va uning oilasini darhol ishontirgan. Ular nafaqat sport nuqtai nazaridan, balki oilaviy hayot va shahar muhitini o'zgartirishni ham maqsad qilishgan edi.

Sandro Tonali o'zining sobiq jamoasiga minnatdorchilik bildirib, quyidagi fikrlarni aytib o'tdi:

  • Nyukaslda futbolni chin dildan sevuvchi ajoyib insonlarni uchratdim.
  • Ketishga qaror qilganimda, agentimga va Ross Uilson bilan suhbatda Nyukasl uchun eng yaxshi kelishuvni ta'minlashni aytdim, chunki ular bunga munosib.
  • Hayotda besh daqiqa ichida hammasi o'zgarib ketishi mumkin, shuning uchun har doim to'g'ri hurmatni saqlash kerak.
Yangi jamoasida o'zini baxtli his qilayotgan italyancha yarimhimoyachi endilikda London klubining oldiga qo'yilgan ulkan vazifalarni bajarishga va Roberto De Zerbi qo'l ostida o'z salohiyatini yanada to'liqroq namoyon etishga e'tibor qaratmoqda.

Sandro TonaliTottenxemNyukasl YunaytedRoberto De ZerbiAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiReal Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:13Ferran Torres uchun kurash: London klublari Barselona rejasiga tahdid solmoqdaFerran Torres uchun kurash: London klublari Barselona rejasiga tahdid solmoqdaBugun, 15:12Kazemironing ilk bayonoti: U Messini nima uchun «futbol xudosi» deb atadiKazemironing ilk bayonoti: U Messini nima uchun «futbol xudosi» deb atadiBugun, 14:41Milan va Italiya afsonasi Franko Barezi 66 yoshida vafot etdiMilan va Italiya afsonasi Franko Barezi 66 yoshida vafot etdiBugun, 14:35«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)Bugun, 14:24Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Bugun, 14:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda