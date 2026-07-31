OnePlus 7000 mA·soat batareyali arzon smartfonini taqdim etdi
Hindiston bozorida 7000 mA·soat sig'imli akkumulyator va qulay narxga ega OnePlus N6x smartfoni rasman namoyish etildi. Budjet darajasidagi mazkur qurilma 15 W quvvatlash moslamasini qo'llab-quvvatlaydi va o'yin ishqibozlari uchun Bypass Charging rejimini taqdim etadi. Smartfon 120 Hz yangilanish chastotasiga ega 6,8 dyuymli IPS ekran, MediaTek Dimensity 6360 Apex protsessori hamda Android 16 operatsion tizimi bilan jihozlangan.
Hindiston bozorida 7000 mA·soat sigʻimli ulkan akkumulyator va qulay narx bilan ajralib turuvchi yangi OnePlus N6x smartfoni rasman namoyish etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur budjet qurilma uzoq vaqt quvvatsiz ishlay olishi hamda zamonaviy texnologik xususiyatlari bilan oʻrta va quyi segmentdagi xaridorlar eʼtiborini tortishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartfonning asosiy oʻziga xos jihati sifatida aynan uning akkumulyator quvvati eʼtirof etilmoqda. Biroq katta hajmdagi batareyani toʻldirish biroz vaqt talab etadi, chunki qurilma atigi 15 W quvvatga ega quvvatlash moslamasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar oʻyin ishqibozlari uchun Bypass Charging rejimini joriy etishgan boʻlib, u energiya toʻgʻridan-toʻgʻri zaryadlash moslamasidan uzatilishini taʼminlaydi va batareyaning qizib ketishini oldini oladi.
Texnik imkoniyatlar va ekranOnePlus N6x modeli s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
Qurilma 6,8 dyuymli IPS ekran bilan jihozlangan boʻlib, HD+ piksellar kengligiga va 120 Hz yangilanish chastotasiga ega. Ekranning eng yuqori yorqinligi 900 nitni tashkil qiladi. Apparat qismi MediaTek Dimensity 6360 Apex protsessoriga tayanadi. Dasturiy taʼminot sifatida esa zamonaviy Android 16 operatsion tizimi va OxygenOS 16 maxsus qobigʻi oʻrnatilgan.
Narxi va qoʻshimcha funksiyalarSmartfonning asosiy kamerasi 13 megapiksellik sensorni oʻz ichiga olsa, old kamera 5 megapiksellik aniqlikda suratga oladi. Shuningdek, qurilma ichida 5300 mm² maydonga ega bugʻlanish kamerasi sovutish tizimi mavjud. Korpus IP64 standartiga koʻra suv sachrashi va changdan himoyalangan.
Boshqa qulayliklar qatoriga yon qismga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri, 3,5 mm naushnik uchun moʻljallangan soket, Wi-Fi 5 hamda Bluetooth 5.3 simsiz tarmoq adapterlari kiradi. Gadjetning oʻlchamlari 166,38 × 78,13 × 8,65 mm, ogʻirligi esa 214 grammni tashkil etadi.
Hindistonda taklif etilayotgan narxlarga koʻra, OnePlus N6x ikki xil modifikatsiyada sotuvga chiqariladi:
- 4/64 GB versiyasi — 200 dollar
- 4/128 GB versiyasi — 220 dollar
…