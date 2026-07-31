OnePlus 7000 mA·soat batareyali arzon smartfonini taqdim etdi

·22·Texno
OnePlus 7000 mA·soat batareyali arzon smartfonini taqdim etdi
Qisqacha

Hindiston bozorida 7000 mA·soat sig'imli akkumulyator va qulay narxga ega OnePlus N6x smartfoni rasman namoyish etildi. Budjet darajasidagi mazkur qurilma 15 W quvvatlash moslamasini qo'llab-quvvatlaydi va o'yin ishqibozlari uchun Bypass Charging rejimini taqdim etadi. Smartfon 120 Hz yangilanish chastotasiga ega 6,8 dyuymli IPS ekran, MediaTek Dimensity 6360 Apex protsessori hamda Android 16 operatsion tizimi bilan jihozlangan.

Hindiston bozorida 7000 mA·soat sigʻimli ulkan akkumulyator va qulay narx bilan ajralib turuvchi yangi OnePlus N6x smartfoni rasman namoyish etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur budjet qurilma uzoq vaqt quvvatsiz ishlay olishi hamda zamonaviy texnologik xususiyatlari bilan oʻrta va quyi segmentdagi xaridorlar eʼtiborini tortishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfonning asosiy oʻziga xos jihati sifatida aynan uning akkumulyator quvvati eʼtirof etilmoqda. Biroq katta hajmdagi batareyani toʻldirish biroz vaqt talab etadi, chunki qurilma atigi 15 W quvvatga ega quvvatlash moslamasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar oʻyin ishqibozlari uchun Bypass Charging rejimini joriy etishgan boʻlib, u energiya toʻgʻridan-toʻgʻri zaryadlash moslamasidan uzatilishini taʼminlaydi va batareyaning qizib ketishini oldini oladi.

Texnik imkoniyatlar va ekran

OnePlus N6x modeli s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

Qurilma 6,8 dyuymli IPS ekran bilan jihozlangan boʻlib, HD+ piksellar kengligiga va 120 Hz yangilanish chastotasiga ega. Ekranning eng yuqori yorqinligi 900 nitni tashkil qiladi. Apparat qismi MediaTek Dimensity 6360 Apex protsessoriga tayanadi. Dasturiy taʼminot sifatida esa zamonaviy Android 16 operatsion tizimi va OxygenOS 16 maxsus qobigʻi oʻrnatilgan.

Narxi va qoʻshimcha funksiyalar

Smartfonning asosiy kamerasi 13 megapiksellik sensorni oʻz ichiga olsa, old kamera 5 megapiksellik aniqlikda suratga oladi. Shuningdek, qurilma ichida 5300 mm² maydonga ega bugʻlanish kamerasi sovutish tizimi mavjud. Korpus IP64 standartiga koʻra suv sachrashi va changdan himoyalangan.

Boshqa qulayliklar qatoriga yon qismga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri, 3,5 mm naushnik uchun moʻljallangan soket, Wi-Fi 5 hamda Bluetooth 5.3 simsiz tarmoq adapterlari kiradi. Gadjetning oʻlchamlari 166,38 × 78,13 × 8,65 mm, ogʻirligi esa 214 grammni tashkil etadi.

Hindistonda taklif etilayotgan narxlarga koʻra, OnePlus N6x ikki xil modifikatsiyada sotuvga chiqariladi:

  • 4/64 GB versiyasi — 200 dollar
  • 4/128 GB versiyasi — 220 dollar

OnePlusSmartfonAndroidTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladiXitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladiBugun, 16:51Avito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdiAvito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdiBugun, 16:23Tecno kompaniyasi “nol ramkali” ilk smartfon videosini namoyish etdiTecno kompaniyasi “nol ramkali” ilk smartfon videosini namoyish etdiBugun, 14:27Intel soʻnggi 40 yilda ilk bor x86 arxitekturasi litsenziyasini berdiIntel soʻnggi 40 yilda ilk bor x86 arxitekturasi litsenziyasini berdiBugun, 13:50Falcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oyga borib uriladiFalcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oyga borib uriladiBugun, 13:21AQSh Xitoy robotlari importini taqiqlasa, Pekin keskin javob qaytaradiAQSh Xitoy robotlari importini taqiqlasa, Pekin keskin javob qaytaradiBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi