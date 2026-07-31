Kazemironing ilk bayonoti: U Messini nima uchun «futbol xudosi» deb atadi
"Inter Mayami" klubining yangi a'zosi bo'lgan 34 yoshli tajribali yarim himoyachi Kazemiro rasmiy tanishtiruv marosimidan so'ng matbuot anjumanida ishtirok etdi. "Manchester Yunayted"ni erkin agent sifatida tark etgan braziliyalik futbolchi Italiya va boshqa jamoalardan variantlar bo'lishiga qaramay, faoliyatini davom ettirish uchun MLS'ni tanlaganini aytdi.
"Inter Mayami" klubining yangi a’zosi, tajribali yarim himoyachi Kazemiro rasmiy tanishtiruv marosimidan so‘ng matbuot anjumanida ishtirok etdi. Braziliyalik futbolchi Amerika klubiga o‘tishi sabablari, bo‘lajak rejalari va albatta, yangi jamoadoshi Lionel Messi haqidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Uning bayonotlari futbol olamida katta qiziqish uyg‘otdi.
Kazemiro nima uchun aynan «Inter Mayami»ni tanladi?
"Manchester Yunayted"ni erkin agent sifatida tark etgan 34 yoshli Kazemiro faoliyatini davom ettirish uchun MLS'ni tanladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bu qaror tasodifiy emas va u aynan o‘zi xohlagan joyda:
“Men MLS'da aynan o‘zim xohlagan joydaman. "Yunayted"ni erkin agent sifatida tark etdim, menda Italiyadan va boshqa joylardagi turli jamoalardan variantlar bor edi, ammo men aynan o‘zim istagan yerdaman...”
«U futbol xudosi»: Kazemironing Messiga bo‘lgan yuksak hurmati
Matbuot anjumanining eng qiziqarli qismi Kazemironing Lionel Messi haqidagi fikrlari bo‘ldi. "Real Madrid"ning sobiq vakili sifatida "Barselona" sardoriga qarshi ko‘plab klassikolarda to‘p surgan braziliyalik yarim himoyachi endi argentinalik afsona bilan bir jamoada o‘ynashdan mamnun:
“Messi bilan bir jamoada bo‘lishdan zavq olishni, unga yordam berishni va uni yanada ulug‘ qilishni xohlayman. U futbol xudosi. Unga yordam berishni istayman.”
Kazemiro, shuningdek, "Real Madrid"da o‘ynab yurgan kezlarida Messi unga qanchadan-qancha muammolar tug‘dirganini eslab o‘tdi:
"Real"da o‘ynab yurgan kezlarimda Messi menga qanchadan-qancha muammolar tug‘dirgan... Albatta, u bilan bir jamoada o‘ynashni orzu qilardim, chunki har doim eng yaxshilar bilan birga to‘p tepishni xohlaganman. Hech qachon uni bir o‘zim to‘xtatib qola olmasdim, doimo jamoadoshlarimning yordami kerak bo‘lardi. Hozir u bilan bir jamoada ekanimdan juda baxtiyorman va uning yonida g‘alaba qozonishda davom etmoqchiman.”
Asosiy ma’lumotlar jadvali
Mezzon
Tafsilotlar
Yangi jamoa a’zosi
Kazemiro (Braziliya, 34 yosh)
Oldingi klub
"Manchester Yunayted" (erkin agent sifatida)
Shartnoma muddati
2027 yilgi mavsum oxirigacha (yana 2 yilga uzaytirish imkoniyati bilan)
Jamoadoshi (Yetakchi)
Lionel Messi (Argentina, 39 yosh)
Messining shartnomasi
2028 yilning 31 dekabrigacha
Kazemironing ta’rifi
Messini «futbol xudosi» deb atadi
Xulosa va taxminlar: MLS'ning yangi super-dueti
Kazemiro va Messining "Inter Mayami"da birlashishi nafaqat klub, balki butun AQSH futboli uchun tarixiy voqea hisoblanadi. Oldinlari "El Klasiko"da ashaddiy raqib bo‘lgan bu ikki afsonaning endilikda bir jamoa manfaatlari uchun harakat qilishi, yosh futbolchilar uchun katta tajriba maktabi va klubning tijoriy salohiyatini oshirishda muhim omil bo‘lishi kutilmoqda. Tajribali yarim himoyachining Messiga yordam berish va uni "yanada ulug‘" qilish niyati Mayami jamoasining maydondagi dominantligini yanada kuchaytirishi mumkin.
Ushbu muhim futbol xabarini do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik "El Klasiko"ning sobiq raqiblari endi Mayamida birlashishgani va ular orasidagi ushbu samimiy munosabat haqida bilishi kerak.
Sizningcha, Kazemiro va Messi dueti "Inter Mayami"ga yangi sovrinlarni olib kela oladimi? Izohlarda fikringizni qoldiring!
…