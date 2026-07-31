Kazemironing ilk bayonoti: U Messini nima uchun «futbol xudosi» deb atadi

·43·Sport
Kazemironing ilk bayonoti: U Messini nima uchun «futbol xudosi» deb atadi
Qisqacha

"Inter Mayami" klubining yangi a'zosi bo'lgan 34 yoshli tajribali yarim himoyachi Kazemiro rasmiy tanishtiruv marosimidan so'ng matbuot anjumanida ishtirok etdi. "Manchester Yunayted"ni erkin agent sifatida tark etgan braziliyalik futbolchi Italiya va boshqa jamoalardan variantlar bo'lishiga qaramay, faoliyatini davom ettirish uchun MLS'ni tanlaganini aytdi.

"Inter Mayami" klubining yangi a’zosi, tajribali yarim himoyachi Kazemiro rasmiy tanishtiruv marosimidan so‘ng matbuot anjumanida ishtirok etdi. Braziliyalik futbolchi Amerika klubiga o‘tishi sabablari, bo‘lajak rejalari va albatta, yangi jamoadoshi Lionel Messi haqidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Uning bayonotlari futbol olamida katta qiziqish uyg‘otdi.

Kazemiro nima uchun aynan «Inter Mayami»ni tanladi?

"Manchester Yunayted"ni erkin agent sifatida tark etgan 34 yoshli Kazemiro faoliyatini davom ettirish uchun MLS'ni tanladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bu qaror tasodifiy emas va u aynan o‘zi xohlagan joyda:

“Men MLS'da aynan o‘zim xohlagan joydaman. "Yunayted"ni erkin agent sifatida tark etdim, menda Italiyadan va boshqa joylardagi turli jamoalardan variantlar bor edi, ammo men aynan o‘zim istagan yerdaman...”

«U futbol xudosi»: Kazemironing Messiga bo‘lgan yuksak hurmati

Matbuot anjumanining eng qiziqarli qismi Kazemironing Lionel Messi haqidagi fikrlari bo‘ldi. "Real Madrid"ning sobiq vakili sifatida "Barselona" sardoriga qarshi ko‘plab klassikolarda to‘p surgan braziliyalik yarim himoyachi endi argentinalik afsona bilan bir jamoada o‘ynashdan mamnun:

“Messi bilan bir jamoada bo‘lishdan zavq olishni, unga yordam berishni va uni yanada ulug‘ qilishni xohlayman. U futbol xudosi. Unga yordam berishni istayman.”

Kazemiro, shuningdek, "Real Madrid"da o‘ynab yurgan kezlarida Messi unga qanchadan-qancha muammolar tug‘dirganini eslab o‘tdi:

"Real"da o‘ynab yurgan kezlarimda Messi menga qanchadan-qancha muammolar tug‘dirgan... Albatta, u bilan bir jamoada o‘ynashni orzu qilardim, chunki har doim eng yaxshilar bilan birga to‘p tepishni xohlaganman. Hech qachon uni bir o‘zim to‘xtatib qola olmasdim, doimo jamoadoshlarimning yordami kerak bo‘lardi. Hozir u bilan bir jamoada ekanimdan juda baxtiyorman va uning yonida g‘alaba qozonishda davom etmoqchiman.”

Asosiy ma’lumotlar jadvali

Mezzon

Tafsilotlar

Yangi jamoa a’zosi

Kazemiro (Braziliya, 34 yosh)

Oldingi klub

"Manchester Yunayted" (erkin agent sifatida)

Shartnoma muddati

2027 yilgi mavsum oxirigacha (yana 2 yilga uzaytirish imkoniyati bilan)

Jamoadoshi (Yetakchi)

Lionel Messi (Argentina, 39 yosh)

Messining shartnomasi

2028 yilning 31 dekabrigacha

Kazemironing ta’rifi

Messini «futbol xudosi» deb atadi

Xulosa va taxminlar: MLS'ning yangi super-dueti

Kazemiro va Messining "Inter Mayami"da birlashishi nafaqat klub, balki butun AQSH futboli uchun tarixiy voqea hisoblanadi. Oldinlari "El Klasiko"da ashaddiy raqib bo‘lgan bu ikki afsonaning endilikda bir jamoa manfaatlari uchun harakat qilishi, yosh futbolchilar uchun katta tajriba maktabi va klubning tijoriy salohiyatini oshirishda muhim omil bo‘lishi kutilmoqda. Tajribali yarim himoyachining Messiga yordam berish va uni "yanada ulug‘" qilish niyati Mayami jamoasining maydondagi dominantligini yanada kuchaytirishi mumkin.

Ushbu muhim futbol xabarini do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik "El Klasiko"ning sobiq raqiblari endi Mayamida birlashishgani va ular orasidagi ushbu samimiy munosabat haqida bilishi kerak.

Sizningcha, Kazemiro va Messi dueti "Inter Mayami"ga yangi sovrinlarni olib kela oladimi? Izohlarda fikringizni qoldiring!

CasemiroLionel MessiInter MiamiManchester UnitedReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiReal Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:13Ferran Torres uchun kurash: London klublari Barselona rejasiga tahdid solmoqdaFerran Torres uchun kurash: London klublari Barselona rejasiga tahdid solmoqdaBugun, 15:12Milan va Italiya afsonasi Franko Barezi 66 yoshida vafot etdiMilan va Italiya afsonasi Franko Barezi 66 yoshida vafot etdiBugun, 14:35«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)Bugun, 14:24Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Bugun, 14:03Rodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiRodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda