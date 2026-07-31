«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)

·0·Sport
«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)
Qisqacha

Manchester Siti klubining rasmiy sahifasi o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning jismoniy imkoniyatlari va chidamliligiga yuqori baho berdi. Klub uning tezligi Kayl Uoker jamoadan ketganidan keyin himoya chizig‘ida kuzatilmagan darajada ekanini ta'kidladi. Husanov 2026 yilda yanvar va mart oylari yakunlariga ko‘ra Rodri va Jeremi Dokuni ortda qoldirib, klubning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

«Manchester Siti» rasmiy sahifasi Abduqodir Husanovning jismoniy imkoniyatlariga hazilomuz, ammo juda yuqori baho berdi. Klubning qisqa izohi o‘zbekistonlik himoyachining qaysi xususiyati Angliyada alohida e’tirof etilayotganini yana bir bor ko‘rsatdi.

«Agar uni chidamlilik sinovidan o‘tkazsangiz, bu yigit boshqa sayyoradan ekaniga ishonib qolasiz».

Bir qarashda bu oddiy hazildek tuyuladi. Ammo uning ortida Husanovning «Siti»dagi eng muhim ustunliklaridan biri — yuqori sur’atda uzoq harakatlana olish, yakkakurashlarda charchamaslik va oxirgi daqiqagacha kurashish qobiliyati turibdi.

Hazil ortida jiddiy e’tirof bor

Husanov haqidagi «boshqa sayyoradan» degan ta’rif klub ijtimoiy tarmoqlaridagi navbatdagi qiziqarli ibora bo‘lishi mumkin. Biroq «Manchester Siti» rasmiy sayti ham uning tezligi, kuchli jismoniy tayyorgarligi va murosasiz himoya uslubini bir necha bor alohida ta’kidlagan.

Klub Husanovni:

  • favqulodda tezkor;

  • jismonan baquvvat;

  • har bir yakkakurashga katta ishtiyoq bilan kiradigan;

  • raqib hujumini oldindan sezadigan;

  • to‘liq kuch bilan harakat qiladigan himoyachi sifatida tavsiflab kelmoqda.

Ayniqsa, uning tezligi «Siti» himoyasi uchun muhim qurolga aylangan. Klub rasmiy sayti Husanovning sur’atini Kayl Uoker jamoadan ketganidan keyin himoya chizig‘ida kuzatilmagan darajadagi tezlik sifatida baholagan.

Nega Husanovning chidamliligi muhim?

Zamonaviy markaziy himoyachi faqat jarima maydoni oldida turib, to‘pni qaytarish bilan cheklanmaydi. U yuqori himoya chizig‘ida o‘ynashi, tezkor hujumchilarni quvib yetishi va to‘p yo‘qotilganidan keyin katta masofani qisqa vaqtda bosib o‘tishi kerak.

Husanovning jismoniy xususiyatlari unga:

  • raqibning qarshi hujumini to‘xtatish;

  • qanot tomonga chiqqan hujumchini ta’qib qilish;

  • yuqori pressingdan keyin pozitsiyasiga tez qaytish;

  • uchrashuv oxirida ham tezlikni saqlab qolish;

  • kuchli forvardlarga qarshi yakkakurashda ustun kelish imkonini beradi.

Shu sabab klubning hazilomuz izohi faqat chidamlilik haqida emas. U Husanovning butun o‘yin uslubini ifodalaydi: tezlik, kuch, intizom va oxirigacha kurash.

U muxlislarni qanday zabt etdi?

O‘zbekistonlik futbolchi qisqa vaqt ichida «Etihad» muxlislarining sevimli o‘yinchilaridan biriga aylandi. «Manchester Siti» uning jonkuyar va harakatga boy himoya uslubi ishqibozlar orasida katta e’tirof qozonganini qayd etgan.

Husanov 2026 yilda yanvar va mart oylari yakunlariga ko‘ra klubning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Mart oyida u Rodri va Jeremi Dokuni ortda qoldirib, muxlislar ovoz berishida ishonchli g‘alaba qozongan.

Bu e’tiroflar uning mashhurligi faqat o‘zbekistonlik muxlislar qo‘llab-quvvatlashi bilan bog‘liq emasligini ko‘rsatadi. Angliyalik ishqibozlar ham uning:

  • to‘p uchun qattiq kurashishi;

  • xato qilgandan keyin o‘zini tez tiklashi;

  • xavfli vaziyatda ortga chekinmasligi;

  • jamoa manfaati uchun bor kuchini sarflashini qadrlamoqda.

«Siti»dagi mavqei qanchalik o‘sdi?

Husanov 2025 yil yanvarda «Lans»dan «Manchester Siti»ga o‘tganidan keyin dastlab moslashish bosqichini boshdan kechirdi. Ammo keyinchalik jamoa himoyasidagi ishonchli futbolchilardan biriga aylandi.

2025/26 yilgi mavsumda u barcha musobaqalar doirasida 37 uchrashuvda maydonga tushib, 2817 daqiqa harakat qildi. Klub uning kuchli ikkinchi davrasi, tezligi va qo‘rqmas o‘yinini alohida e’tirof etgan.

Yangi shartnoma imzolangan paytga kelib, Husanov «Siti» safida jami 47 ta o‘yin o‘tkazgan edi. Uning shartnomasi 2031 yilgacha uzaytirildi, klub esa o‘zbekistonlik himoyachini Premer-liganing eng istiqbolli yosh futbolchilaridan biri sifatida baholadi.

Endi undan nimalar kutilmoqda?

Husanovning jismoniy imkoniyatlari allaqachon klub va muxlislar e’tirofini qozondi. Endi uning keyingi bosqichdagi vazifasi tezlik va kuchni taktik yetuklik bilan birlashtirishdan iborat.

U quyidagi jihatlarda yanada o‘sishi kutilmoqda:

  • to‘p bilan muomala qilish;

  • hujumni birinchi pas orqali boshlash;

  • himoya chizig‘ini boshqarish;

  • pozitsiya tanlash;

  • muhim o‘yinlarda barqarorlikni saqlash.

22 yoshli himoyachining eng yaxshi yillari hali oldinda. «Manchester Siti»ning uni 2031 yilgacha saqlab qolishi ham klub Husanovga faqat hozirgi natija uchun emas, kelajakdagi asosiy himoyachilaridan biri sifatida qarayotganini ko‘rsatadi.

Asosiy xulosa

«Boshqa sayyoradan» degan hazilomuz ta’rif Husanovning «Manchester Siti»da qanday obro‘ qozonganini qisqa va ta’sirchan tarzda ifodalaydi.

Uning tezligi, chidamliligi va murosasizligi avval muxlislarning, keyin esa klub rasmiy sahifalarining doimiy e’tirofiga sazovor bo‘ldi. Endi asosiy masala — Husanov ushbu jismoniy ustunliklarini yanada yuqori taktik saviya bilan birlashtirib, «Siti» himoyasining uzoq yillik yetakchisiga aylana oladimi?

Sizningcha, Husanovning eng katta kuchi nimada — tezlik, chidamlilik yoki xarakterda? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Bugun, 14:03Rodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiRodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiBugun, 13:56Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Bugun, 13:41Brusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradiBrusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradiBugun, 13:38Nelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgachaNelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgachaBugun, 13:33Real Madrid Franko Mastantuononi A Seriyaga ijaraga bermoqchiReal Madrid Franko Mastantuononi A Seriyaga ijaraga bermoqchiBugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda