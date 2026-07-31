«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)
Manchester Siti klubining rasmiy sahifasi o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning jismoniy imkoniyatlari va chidamliligiga yuqori baho berdi. Klub uning tezligi Kayl Uoker jamoadan ketganidan keyin himoya chizig‘ida kuzatilmagan darajada ekanini ta'kidladi. Husanov 2026 yilda yanvar va mart oylari yakunlariga ko‘ra Rodri va Jeremi Dokuni ortda qoldirib, klubning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
«Manchester Siti» rasmiy sahifasi Abduqodir Husanovning jismoniy imkoniyatlariga hazilomuz, ammo juda yuqori baho berdi. Klubning qisqa izohi o‘zbekistonlik himoyachining qaysi xususiyati Angliyada alohida e’tirof etilayotganini yana bir bor ko‘rsatdi.
«Agar uni chidamlilik sinovidan o‘tkazsangiz, bu yigit boshqa sayyoradan ekaniga ishonib qolasiz».
Bir qarashda bu oddiy hazildek tuyuladi. Ammo uning ortida Husanovning «Siti»dagi eng muhim ustunliklaridan biri — yuqori sur’atda uzoq harakatlana olish, yakkakurashlarda charchamaslik va oxirgi daqiqagacha kurashish qobiliyati turibdi.
Hazil ortida jiddiy e’tirof bor
Husanov haqidagi «boshqa sayyoradan» degan ta’rif klub ijtimoiy tarmoqlaridagi navbatdagi qiziqarli ibora bo‘lishi mumkin. Biroq «Manchester Siti» rasmiy sayti ham uning tezligi, kuchli jismoniy tayyorgarligi va murosasiz himoya uslubini bir necha bor alohida ta’kidlagan.
Klub Husanovni:
favqulodda tezkor;
jismonan baquvvat;
har bir yakkakurashga katta ishtiyoq bilan kiradigan;
raqib hujumini oldindan sezadigan;
to‘liq kuch bilan harakat qiladigan himoyachi sifatida tavsiflab kelmoqda.
Ayniqsa, uning tezligi «Siti» himoyasi uchun muhim qurolga aylangan. Klub rasmiy sayti Husanovning sur’atini Kayl Uoker jamoadan ketganidan keyin himoya chizig‘ida kuzatilmagan darajadagi tezlik sifatida baholagan.
Nega Husanovning chidamliligi muhim?
Zamonaviy markaziy himoyachi faqat jarima maydoni oldida turib, to‘pni qaytarish bilan cheklanmaydi. U yuqori himoya chizig‘ida o‘ynashi, tezkor hujumchilarni quvib yetishi va to‘p yo‘qotilganidan keyin katta masofani qisqa vaqtda bosib o‘tishi kerak.
Husanovning jismoniy xususiyatlari unga:
raqibning qarshi hujumini to‘xtatish;
qanot tomonga chiqqan hujumchini ta’qib qilish;
yuqori pressingdan keyin pozitsiyasiga tez qaytish;
uchrashuv oxirida ham tezlikni saqlab qolish;
kuchli forvardlarga qarshi yakkakurashda ustun kelish imkonini beradi.
Shu sabab klubning hazilomuz izohi faqat chidamlilik haqida emas. U Husanovning butun o‘yin uslubini ifodalaydi: tezlik, kuch, intizom va oxirigacha kurash.
U muxlislarni qanday zabt etdi?
O‘zbekistonlik futbolchi qisqa vaqt ichida «Etihad» muxlislarining sevimli o‘yinchilaridan biriga aylandi. «Manchester Siti» uning jonkuyar va harakatga boy himoya uslubi ishqibozlar orasida katta e’tirof qozonganini qayd etgan.
Husanov 2026 yilda yanvar va mart oylari yakunlariga ko‘ra klubning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Mart oyida u Rodri va Jeremi Dokuni ortda qoldirib, muxlislar ovoz berishida ishonchli g‘alaba qozongan.
Bu e’tiroflar uning mashhurligi faqat o‘zbekistonlik muxlislar qo‘llab-quvvatlashi bilan bog‘liq emasligini ko‘rsatadi. Angliyalik ishqibozlar ham uning:
to‘p uchun qattiq kurashishi;
xato qilgandan keyin o‘zini tez tiklashi;
xavfli vaziyatda ortga chekinmasligi;
jamoa manfaati uchun bor kuchini sarflashini qadrlamoqda.
«Siti»dagi mavqei qanchalik o‘sdi?
Husanov 2025 yil yanvarda «Lans»dan «Manchester Siti»ga o‘tganidan keyin dastlab moslashish bosqichini boshdan kechirdi. Ammo keyinchalik jamoa himoyasidagi ishonchli futbolchilardan biriga aylandi.
2025/26 yilgi mavsumda u barcha musobaqalar doirasida 37 uchrashuvda maydonga tushib, 2817 daqiqa harakat qildi. Klub uning kuchli ikkinchi davrasi, tezligi va qo‘rqmas o‘yinini alohida e’tirof etgan.
Yangi shartnoma imzolangan paytga kelib, Husanov «Siti» safida jami 47 ta o‘yin o‘tkazgan edi. Uning shartnomasi 2031 yilgacha uzaytirildi, klub esa o‘zbekistonlik himoyachini Premer-liganing eng istiqbolli yosh futbolchilaridan biri sifatida baholadi.
Endi undan nimalar kutilmoqda?
Husanovning jismoniy imkoniyatlari allaqachon klub va muxlislar e’tirofini qozondi. Endi uning keyingi bosqichdagi vazifasi tezlik va kuchni taktik yetuklik bilan birlashtirishdan iborat.
U quyidagi jihatlarda yanada o‘sishi kutilmoqda:
to‘p bilan muomala qilish;
hujumni birinchi pas orqali boshlash;
himoya chizig‘ini boshqarish;
pozitsiya tanlash;
muhim o‘yinlarda barqarorlikni saqlash.
22 yoshli himoyachining eng yaxshi yillari hali oldinda. «Manchester Siti»ning uni 2031 yilgacha saqlab qolishi ham klub Husanovga faqat hozirgi natija uchun emas, kelajakdagi asosiy himoyachilaridan biri sifatida qarayotganini ko‘rsatadi.
Asosiy xulosa
«Boshqa sayyoradan» degan hazilomuz ta’rif Husanovning «Manchester Siti»da qanday obro‘ qozonganini qisqa va ta’sirchan tarzda ifodalaydi.
Uning tezligi, chidamliligi va murosasizligi avval muxlislarning, keyin esa klub rasmiy sahifalarining doimiy e’tirofiga sazovor bo‘ldi. Endi asosiy masala — Husanov ushbu jismoniy ustunliklarini yanada yuqori taktik saviya bilan birlashtirib, «Siti» himoyasining uzoq yillik yetakchisiga aylana oladimi?
Sizningcha, Husanovning eng katta kuchi nimada — tezlik, chidamlilik yoki xarakterda? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…