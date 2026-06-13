Cristiano Ronaldo jismoniy holati haqidagi shubhalarni rad etdi

·51·Sport
Cristiano Ronaldo jismoniy holati haqidagi shubhalarni rad etdi

Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan oʻzining jismoniy holati borasidagi xavotirlarni qatʼiy rad etdi. Saudiya Arabistonida sermahsul mavsumni oʻtkazgan afsonaviy hujumchi Portugaliya xalqiga katta quvonch bagʻishlashga va turnirda muvaffaqiyat qozonishga vaʼda berdi. Jamoa AQSHdagi turnirga yoʻl olishdan oldin oʻzining Cidade do Futebol bazasidagi mashgʻulotlarni yakunladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Saralash bosqichida oltita oʻyinda 20 ta gol urib, dominantlik koʻrsatgan jamoa nomidan soʻzga chiqqan Ronaldo oʻziga boʻlgan ishonchni namoyish etdi. 41 yoshli faxriy hujumchi Lionel Messi bilan birga ketma-ket oltinchi bor Jahon chempionati finallarida ishtirok etib, tarix yaratish arafasida turibdi. Jismoniy holati haqidagi savolga u: "Oʻyinlarni koʻrmayapsizmi? Men yaxshi holatdaman", deya javob qaytardi.

Portugaliyaning turnir favoritlari qatorida ekanligi haqida gapirar ekan, Ronaldo ehtiyotkorlikni saqlab qoldi. Uning taʼkidlashicha, jamoada juda iqtidorli avlod shakllangan, biroq gʻalaba qozonish uchun koʻplab omillar, jumladan, oʻyin davomidagi nazorat qilib boʻlmaydigan holatlar ham muhim rol oʻynaydi. Uning asosiy maqsadi — guruhda birinchi oʻrinni egallab, bosqichma-bosqich ishonch bilan harakat qilishdir.

Tayyorgarlik jarayoni ogʻir kechganini tan olgan Ronaldo, haqiqiy chempionlar oʻyinlar qizigan vaqtda maʼlum boʻlishini aytdi. Portugaliya oʻz yurishini 17-iyun kuni Texasdagi Houston Stadium oʻyingohida Kongo DR terma jamoasiga qarshi boshlaydi. Al-Nassr safida 30 ta golda ishtirok etgan Ronaldo ushbu sport formasini terma jamoa safida ham davom ettirish niyatida.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiFutbolAl-Nassr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiJoze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiBugun, 07:39Rui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiRui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiBugun, 07:36Angliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandiAngliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandiBugun, 07:35Florian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiFlorian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiBugun, 07:16«Siti» Elliot Anderson uchun 120 million funt to‘lashdan voz kechmoqda...«Siti» Elliot Anderson uchun 120 million funt to‘lashdan voz kechmoqda...Bugun, 06:59Neymarning JChdagi ishtiroki soʻroq ostida: Braziliya yulduzi qachon qaytadi?Neymarning JChdagi ishtiroki soʻroq ostida: Braziliya yulduzi qachon qaytadi?Bugun, 06:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi