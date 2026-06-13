Cristiano Ronaldo jismoniy holati haqidagi shubhalarni rad etdi
Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan oʻzining jismoniy holati borasidagi xavotirlarni qatʼiy rad etdi. Saudiya Arabistonida sermahsul mavsumni oʻtkazgan afsonaviy hujumchi Portugaliya xalqiga katta quvonch bagʻishlashga va turnirda muvaffaqiyat qozonishga vaʼda berdi. Jamoa AQSHdagi turnirga yoʻl olishdan oldin oʻzining Cidade do Futebol bazasidagi mashgʻulotlarni yakunladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Saralash bosqichida oltita oʻyinda 20 ta gol urib, dominantlik koʻrsatgan jamoa nomidan soʻzga chiqqan Ronaldo oʻziga boʻlgan ishonchni namoyish etdi. 41 yoshli faxriy hujumchi Lionel Messi bilan birga ketma-ket oltinchi bor Jahon chempionati finallarida ishtirok etib, tarix yaratish arafasida turibdi. Jismoniy holati haqidagi savolga u: "Oʻyinlarni koʻrmayapsizmi? Men yaxshi holatdaman", deya javob qaytardi.
Portugaliyaning turnir favoritlari qatorida ekanligi haqida gapirar ekan, Ronaldo ehtiyotkorlikni saqlab qoldi. Uning taʼkidlashicha, jamoada juda iqtidorli avlod shakllangan, biroq gʻalaba qozonish uchun koʻplab omillar, jumladan, oʻyin davomidagi nazorat qilib boʻlmaydigan holatlar ham muhim rol oʻynaydi. Uning asosiy maqsadi — guruhda birinchi oʻrinni egallab, bosqichma-bosqich ishonch bilan harakat qilishdir.
Tayyorgarlik jarayoni ogʻir kechganini tan olgan Ronaldo, haqiqiy chempionlar oʻyinlar qizigan vaqtda maʼlum boʻlishini aytdi. Portugaliya oʻz yurishini 17-iyun kuni Texasdagi Houston Stadium oʻyingohida Kongo DR terma jamoasiga qarshi boshlaydi. Al-Nassr safida 30 ta golda ishtirok etgan Ronaldo ushbu sport formasini terma jamoa safida ham davom ettirish niyatida.
…