Nyukasl darvozabon qidirmoqda: James Trafford yana eʻtiborda

·0·Sport
Nyukasl darvozabon qidirmoqda: James Trafford yana eʻtiborda

Nyukasl Yunayted jamoasi bosh murabbiyi Eddie Howe darvozabonlar tarkibini tubdan yangilash maqsadida Manchester Siti posboni James Traffordga boʻlgan qiziqishini qayta tikladi. Oʻtgan yozda Angliya terma jamoasi aʻzosini qoʻlga kirita olmagan "qargʻalar" endilikda Etihad Stadiumda yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmayotgan futbolchi uchun yangi taklif tayyorlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Nyukasl rahbariyati Traffordni transfer qilish niyatini bildirish uchun Manchester Siti bilan aloqaga chiqqan. 23 yoshli darvozabon oʻtgan mavsumda Barnli jamoasidan Manchesterga koʻchib oʻtgan edi, biroq u barcha musobaqalarda atigi 17 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Shu sababli, futbolchi oʻz faoliyatini boshqa klubda davom ettirishga qarshi emas.

Trafford dastlab Pep Guardiola qoʻl ostida asosiy darvozabon boʻlish vaʻdasi bilan Manchesterga kelgan edi. Biroq, Angliya Premer-ligasi giganti kutilmaganda Gianluigi Donnarumma bilan shartnoma imzolagach, ingliz posboni zaxira oʻrindigʻiga mixlanib qoldi. Hozirda u terma jamoa safida boʻlib turgani sababli, kelajagi borasidagi yakuniy qarorni turnirdan soʻng qabul qilmoqchi.

Eddie Howe himoya chizigʻini kuchaytirish ustida faol ishlamoqda. Jamoa allaqachon Reymsdan 20 yoshli Ewen Jaouenni tarkibga qoʻshib oldi. Agar Trafford transferi amalga oshsa, bu jamoaning amaldagi birinchi raqamli posboni Nick Pope uchun ketish vaqti kelganini anglatishi mumkin. Nyukasl yangi mavsumoldi tayyorgarliklari boshlangunga qadar ushbu transferni yakunlashni koʻzlamoqda.

Ayni damda James Trafford Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi bilan AQSHda boʻlib turibdi. U Jordan Pickford va Dean Henderson bilan birga Jahon chempionati qaydnomasidan joy olgan. Nyukasl esa vaqtni boy bermaslik uchun muzokaralarni tezlashtirishga harakat qilmoqda, aks holda klub boshqa nomzodlarni koʻrib chiqishga majbur boʻladi.

NyukaslManchester SitiJames TraffordTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpulda yangi davr: Andoni Iraola murabbiylar shtabini shakllantirmoqdaLiverpulda yangi davr: Andoni Iraola murabbiylar shtabini shakllantirmoqdaBugun, 08:14Joze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiJoze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiBugun, 07:39Rui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiRui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiBugun, 07:36Angliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandiAngliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandiBugun, 07:35Florian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiFlorian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiBugun, 07:16«Siti» Elliot Anderson uchun 120 million funt to‘lashdan voz kechmoqda...«Siti» Elliot Anderson uchun 120 million funt to‘lashdan voz kechmoqda...Bugun, 06:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi