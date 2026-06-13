Nyukasl darvozabon qidirmoqda: James Trafford yana eʻtiborda
Nyukasl Yunayted jamoasi bosh murabbiyi Eddie Howe darvozabonlar tarkibini tubdan yangilash maqsadida Manchester Siti posboni James Traffordga boʻlgan qiziqishini qayta tikladi. Oʻtgan yozda Angliya terma jamoasi aʻzosini qoʻlga kirita olmagan "qargʻalar" endilikda Etihad Stadiumda yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmayotgan futbolchi uchun yangi taklif tayyorlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, Nyukasl rahbariyati Traffordni transfer qilish niyatini bildirish uchun Manchester Siti bilan aloqaga chiqqan. 23 yoshli darvozabon oʻtgan mavsumda Barnli jamoasidan Manchesterga koʻchib oʻtgan edi, biroq u barcha musobaqalarda atigi 17 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Shu sababli, futbolchi oʻz faoliyatini boshqa klubda davom ettirishga qarshi emas.
Trafford dastlab Pep Guardiola qoʻl ostida asosiy darvozabon boʻlish vaʻdasi bilan Manchesterga kelgan edi. Biroq, Angliya Premer-ligasi giganti kutilmaganda Gianluigi Donnarumma bilan shartnoma imzolagach, ingliz posboni zaxira oʻrindigʻiga mixlanib qoldi. Hozirda u terma jamoa safida boʻlib turgani sababli, kelajagi borasidagi yakuniy qarorni turnirdan soʻng qabul qilmoqchi.
Eddie Howe himoya chizigʻini kuchaytirish ustida faol ishlamoqda. Jamoa allaqachon Reymsdan 20 yoshli Ewen Jaouenni tarkibga qoʻshib oldi. Agar Trafford transferi amalga oshsa, bu jamoaning amaldagi birinchi raqamli posboni Nick Pope uchun ketish vaqti kelganini anglatishi mumkin. Nyukasl yangi mavsumoldi tayyorgarliklari boshlangunga qadar ushbu transferni yakunlashni koʻzlamoqda.
Ayni damda James Trafford Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi bilan AQSHda boʻlib turibdi. U Jordan Pickford va Dean Henderson bilan birga Jahon chempionati qaydnomasidan joy olgan. Nyukasl esa vaqtni boy bermaslik uchun muzokaralarni tezlashtirishga harakat qilmoqda, aks holda klub boshqa nomzodlarni koʻrib chiqishga majbur boʻladi.
…