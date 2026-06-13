Jermaine Jenas BBCdan haydalishi haqida: Hammasidan ayrildim

·27·Sport
Jermaine Jenas BBCdan haydalishi haqida: Hammasidan ayrildim

Tottenxem va Angliya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Jermaine Jenas BBC telekanalidan haydalishi uning shaxsiy va professional hayotiga qanchalik ogʻir zarba bergani haqida ochiq gapirdi. Sobiq ekspert hamkasblariga nomaqbul xabarlar yuborgani boʻyicha oʻtkazilgan ichki tekshiruvdan soʻng shartnomasi bekor qilinishi oqibatida hamma narsasini yoʻqotganini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC rahbariyati "The One Show" dasturidagi ayol hamkasblariga nomaqbul raqamli xabarlar va matnli xabarnomalar yuborgani aniqlanganidan soʻng, 43 yoshli Jenas bilan hamkorlikni toʻxtatgan edi. Natijada u Match of the Day va BBC Radio 5 Live kabi nufuzli koʻrsatuvlardagi ishidan ayrilib, media sohasidagi faoliyatiga jiddiy putur yetkazdi.

ITV telekanalining "Good Morning Britain" dasturida chiqish qilgan Jenas ushbu mojaro uning oilaviy hayotini ham barbod qilganini taʼkidladi. "Men amalda hamma narsamni — ishimni, oilamni yoʻqotdim, hamma narsa mendan tortib olindi. Jazo chorasini belgilash men uchun emas, lekin vaziyat shunday boʻldi. Oʻzimni chetga surib, farzandlarim va rafiqam Ellieni nimalarni boshidan oʻtkazishga majbur qilganim haqida oʻyladim", — dedi sobiq futbolchi.

Jenas oʻz xatti-harakatlari uchun masʼuliyatni toʻliq his qilishini va barcha jalb qilingan tomonlardan uzr soʻraganini qoʻshimcha qildi. U oʻz lavozimidan foydalanib, hokimiyatni suiisteʼmol qilganini tan oldi va bu birinchi navbatda uning oilaviy sadoqatiga oid muammo ekanligini bildirdi. Maʼlumot uchun, ushbu mojarodan bir necha oy oʻtgach, uning rafiqasi Ellie Penfold 16 yillik munosabatlarga chek qoʻygan.

Sobiq futbolchi oʻziga nisbatan bildirilgan tanqidlarni qabul qilishini va jamoatchilik oldida oʻzini oqlashga urinmasligini, biroq kelajakda professional faoliyatini tiklash uchun imkoniyat boʻlishidan umidvorligini bildirdi.

Jermaine JenasBBCTottenxemAngliyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpulda yangi davr: Andoni Iraola murabbiylar shtabini shakllantirmoqdaLiverpulda yangi davr: Andoni Iraola murabbiylar shtabini shakllantirmoqdaBugun, 08:14Nyukasl darvozabon qidirmoqda: James Trafford yana eʻtibordaNyukasl darvozabon qidirmoqda: James Trafford yana eʻtibordaBugun, 08:10Joze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiJoze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiBugun, 07:39Rui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiRui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiBugun, 07:36Angliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandiAngliya terma jamoasi bazasida oʻgʻrilik: Kane va Bellingham butsalari oʻgʻirlandiBugun, 07:35Florian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiFlorian Virts Liverpulda oʻzini koʻrsata oladimiBugun, 07:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi