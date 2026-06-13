Elliot Anderson yaqin kunlarda «Siti» futbolchisiga aylanishi kutilmoqda

·0·Sport
Elliot Anderson yaqin kunlarda «Siti» futbolchisiga aylanishi kutilmoqda

Yevropa futbolida yozgi transfer oynasi ochilishi bilan grand klublar o‘rtasidagi shiddatli kurash ayni avjiga chiqdi. Ayniqsa, Angliya Premer-ligasi chempionligini hech kimga bermay kelayotgan «Manchester Siti» jamoasi tarkibni yanada kuchaytirish yo‘lida dahshatli yurishni boshlab yubordi. Nufuzli sport nashrlaridan biri bo‘lmish Daily Mail Sport xabariga ko‘ra, «shaharliklar» «Nottinghem Forest» klubining iqtidorli yarim himoyachisi Elliot Andersonni o‘z safiga qo‘shib olishga juda yaqin turibdi. Agar tomonlar o‘rtasidagi kelishuvda kutilmagan keskin burilishlar yuz bermasa, ushbu transfer shu oyning o‘zidayoq rasman e’lon qilinadi.

Angliya futbolining porlayotgan yangi yulduzi tez orada Pep Gvardiola qo‘l ostida mahoratini oshirishi kutilmoqda va bu xabar «Siti» ishqibozlarining quvonchiga sabab bo‘ldi.

Marinakis rozi bo‘ldi, transfer bahosi — 120 million yevro!

Boshqa bir mashhur manba — Telegraph Football nashrining xabar berishicha, ikki ingliz klubi o‘rtasidagi muzokaralar ayni daqiqalarda yakuniy pallaga kirgan. Eng muhimi, «Nottinghem Forest» klubining xo‘jayini Evangelos Marinakis jamoaning asosiy tirgaklaridan biri bo‘lgan 23 yoshli futbolchini sotishga uzil-kesil yashil chiroq yoqqan.

Bo‘lajak shartnomaning moliyaviy tafsilotlari ham chinakamiga aqlbovar qilmas darajada bo‘lib, transfer qiymati taxminan 120 million yevroni tashkil etishi kutilmoqda. Agar ushbu bitim muvaffaqiyatli yakunlansa, u joriy yozgi transfer bozorining eng qimmatbaho va shov-shuvli xaridlaridan biri sifatida futbol tarixiga kiradi.

Quyidagi tahliliy jadval orqali Elliot Andersonning o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari va «Manchester Siti»ga o‘tish jarayoni tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining yoshi va pozitsiyasi

So‘nggi mavsumdagi o‘yinlari (2025/26)

Urgan gollari va assistlari

Taxminiy transfer bahosi

Tibbiy ko‘rikka ruxsat bergan shaxs

Nashr qilingan manbalar

23 yosh, Yarim himoyachi

50 ta rasmiy uchrashuv (Barcha turnirlarda)

4 ta gol


5 ta golli uzatma

120 million yevro

Tomas Tuxel


(Angliya bosh murabbiyi)

Daily Mail Sport


Telegraph Football

Tomas Tuxeldan yashil chiroq va tibbiy ko‘rik

Insayderlarning ma’lumotiga ko‘ra, Elliot Anderson shu hafta ichida yangi jamoasi uchun dastlabki tibbiy ko‘rikdan o‘tishga tayyorgarlik ko‘rmoqda. E’tiborli jihati shundaki, Angliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel milliy jamoa yig‘inidagi futbolchilarga bu kabi muhim klub transfer jarayonlarida ishtirok etish va tibbiy ko‘riklardan o‘tish uchun rasman ruxsat bergan. Bu esa transferning yanada tezlashishiga xizmat qilmoqda.

Ekspertlar sharhi: Jismonan baquvvat va taktik jihatdan mukammal shakllangan 23 yoshli yarim himoyachi o‘tgan 2025/26 yilgi mavsumda barqaror o‘yin namoyish etib, Angliyaning eng istiqbolli futbolchilaridan biri sifatida tan olindi. Uning maydonni ko‘rish qobiliyati va hujumlarni tashkil etishdagi mahorati Enso Mareskaning «Manchester Siti»dagi taktik sxemasiga ideal darajada mos tushadi.

Elliot Andersonning Manchester shahridagi yangi qadamlari, «shaharliklar» tarkibidagi raqobat, Yevropadagi boshqa shov-shuvli transferlar va sport olamiga oid eng issiq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbosbekning murabbiyi O‘zbekistonning JCH-2026dagi imkoniyatini baholadiAbbosbekning murabbiyi O‘zbekistonning JCH-2026dagi imkoniyatini baholadiBugun, 14:30Ueyn Runi Manchester Yunaytedni Skott Maktomineyni qaytarishga chaqirdiUeyn Runi Manchester Yunaytedni Skott Maktomineyni qaytarishga chaqirdiBugun, 13:55Joze Fonte nima uchun Cristiano Ronaldo Lionel Messi’dan ustunligini aytdiJoze Fonte nima uchun Cristiano Ronaldo Lionel Messi’dan ustunligini aytdiBugun, 13:35Lamin Yamal Jahon chempionatining ilk bahsigacha safga qaytadimi?Lamin Yamal Jahon chempionatining ilk bahsigacha safga qaytadimi?Bugun, 13:09Arsenal yulduzi Leah Williamson jarohatdan soʻng Ibizada hordiq chiqarmoqdaArsenal yulduzi Leah Williamson jarohatdan soʻng Ibizada hordiq chiqarmoqdaBugun, 12:56Bellingham va Rogers Jordan Hendersonni tanqidlardan himoya qildiBellingham va Rogers Jordan Hendersonni tanqidlardan himoya qildiBugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi