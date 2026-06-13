Elliot Anderson yaqin kunlarda «Siti» futbolchisiga aylanishi kutilmoqda
Yevropa futbolida yozgi transfer oynasi ochilishi bilan grand klublar o‘rtasidagi shiddatli kurash ayni avjiga chiqdi. Ayniqsa, Angliya Premer-ligasi chempionligini hech kimga bermay kelayotgan «Manchester Siti» jamoasi tarkibni yanada kuchaytirish yo‘lida dahshatli yurishni boshlab yubordi. Nufuzli sport nashrlaridan biri bo‘lmish Daily Mail Sport xabariga ko‘ra, «shaharliklar» «Nottinghem Forest» klubining iqtidorli yarim himoyachisi Elliot Andersonni o‘z safiga qo‘shib olishga juda yaqin turibdi. Agar tomonlar o‘rtasidagi kelishuvda kutilmagan keskin burilishlar yuz bermasa, ushbu transfer shu oyning o‘zidayoq rasman e’lon qilinadi.
Angliya futbolining porlayotgan yangi yulduzi tez orada Pep Gvardiola qo‘l ostida mahoratini oshirishi kutilmoqda va bu xabar «Siti» ishqibozlarining quvonchiga sabab bo‘ldi.
Marinakis rozi bo‘ldi, transfer bahosi — 120 million yevro!
Boshqa bir mashhur manba — Telegraph Football nashrining xabar berishicha, ikki ingliz klubi o‘rtasidagi muzokaralar ayni daqiqalarda yakuniy pallaga kirgan. Eng muhimi, «Nottinghem Forest» klubining xo‘jayini Evangelos Marinakis jamoaning asosiy tirgaklaridan biri bo‘lgan 23 yoshli futbolchini sotishga uzil-kesil yashil chiroq yoqqan.
Bo‘lajak shartnomaning moliyaviy tafsilotlari ham chinakamiga aqlbovar qilmas darajada bo‘lib, transfer qiymati taxminan 120 million yevroni tashkil etishi kutilmoqda. Agar ushbu bitim muvaffaqiyatli yakunlansa, u joriy yozgi transfer bozorining eng qimmatbaho va shov-shuvli xaridlaridan biri sifatida futbol tarixiga kiradi.
Quyidagi tahliliy jadval orqali Elliot Andersonning o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari va «Manchester Siti»ga o‘tish jarayoni tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining yoshi va pozitsiyasi
So‘nggi mavsumdagi o‘yinlari (2025/26)
Urgan gollari va assistlari
Taxminiy transfer bahosi
Tibbiy ko‘rikka ruxsat bergan shaxs
Nashr qilingan manbalar
23 yosh, Yarim himoyachi
50 ta rasmiy uchrashuv (Barcha turnirlarda)
4 ta gol
5 ta golli uzatma
120 million yevro
Tomas Tuxel
(Angliya bosh murabbiyi)
Daily Mail Sport
Telegraph Football
Tomas Tuxeldan yashil chiroq va tibbiy ko‘rik
Insayderlarning ma’lumotiga ko‘ra, Elliot Anderson shu hafta ichida yangi jamoasi uchun dastlabki tibbiy ko‘rikdan o‘tishga tayyorgarlik ko‘rmoqda. E’tiborli jihati shundaki, Angliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel milliy jamoa yig‘inidagi futbolchilarga bu kabi muhim klub transfer jarayonlarida ishtirok etish va tibbiy ko‘riklardan o‘tish uchun rasman ruxsat bergan. Bu esa transferning yanada tezlashishiga xizmat qilmoqda.
Ekspertlar sharhi: Jismonan baquvvat va taktik jihatdan mukammal shakllangan 23 yoshli yarim himoyachi o‘tgan 2025/26 yilgi mavsumda barqaror o‘yin namoyish etib, Angliyaning eng istiqbolli futbolchilaridan biri sifatida tan olindi. Uning maydonni ko‘rish qobiliyati va hujumlarni tashkil etishdagi mahorati Enso Mareskaning «Manchester Siti»dagi taktik sxemasiga ideal darajada mos tushadi.
Elliot Andersonning Manchester shahridagi yangi qadamlari, «shaharliklar» tarkibidagi raqobat, Yevropadagi boshqa shov-shuvli transferlar va sport olamiga oid eng issiq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…