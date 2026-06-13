Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...

·0·Sport
Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...

Futbol olamida to‘rt yillikning eng nufuzli musobaqasi — JCH-2026 bahslari start olgan bir paytda, maydondan tashqarida ham qizg‘in va shov-shuvli voqealar rivoj topmoqda. Ayniqsa, jahon futboli grandlaridan biri hisoblangan Italiya milliy terma jamoasining ketma-ket uchinchi marotaba dunyo birinchiligidan quruq qolgani atrofidagi bahslar hamon tingan emas. Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantinoning italiyaliklar sha’niga aytgan pichingli hazili esa vaziyatni yanada jiddiylashtirib yubordi. Bunga javoban Italiya sport vaziri Andrea Abodi FIFA rahbari bilan mazkur noxush hazilni atroflicha muhokama qilib olish niyatida ekanini ma’lum qildi.

Ushbu vaziyat butun dunyo ommaviy axborot vositalari va futbol muxlislari o‘rtasida katta qiziqish uyg‘otdi.

Infantino nima deb hazil qilgan edi?

Gap shundaki, FIFA prezidenti Janni Infantino o‘z intervyularidan birida Italiya terma jamoasining omadsizligiga to‘xtalar ekan, hazilomuz ohangda Jahon chempionati ishtirokchilari sonini yanada kengaytirishni taklif qilgan edi. U agar jamoalar soni yana ko‘paytirilsa, balki o‘shanda Italiya ham saralash dovvonidan muvaffaqiyatli o‘ta olishi mumkinligini ta’kidlab, «moviy gvardiya» muxlislarining oriyatiga tekkan edi.

Bunday kinoyali gaplar italiyalik rasmiylarning e’tiboridan chetda qolmadi. Nufuzli ANSA nashri xabariga ko‘ra, Italiya sport vaziri Andrea Abodi ushbu masalaga quyidagicha munosabat bildirdi:

«Ayni paytda Italiya va Meksika o‘rtasidagi masofa juda katta bo‘lgani sababli, bu vaziyatni telefon orqali gaplashib olish eng qulay yo‘ldir. Albatta, agar Infantinoning bunga vaqti va imkoniyati topilsa. Men uning bu pozitsiyasini va aytgan gaplarining asl ma’nosini shaxsan o‘z og‘zidan eshitmoqchiman».

Quyidagi tahliliy jadval orqali Italiya terma jamoasining mundialdan chiqib ketishi tafsilotlari va JCH-2026 muddatlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Nizolashayotgan tomonlar

Italiya termasi bosh murabbiyi

Pley-off finalidagi mudhish mag‘lubiyat

Italiyaning omadsizlik seriyasi

JCH-2026 o‘tkazilish muddati va mezbonlari

Andrea Abodi (Vazir)


Janni Infantino (FIFA)

Jennaro Gattuzo

Bosniya va Gersegovina


(1:1, penaltilar bo‘yicha 1:4)

Ketma-ket 3 ta Jahon chempionatini o‘tkazib yubordi

11 iyundan — 19 iyulgacha


(AQSH, Kanada, Meksika)

Gattuzo jamoasining pley-offdagi fojiasi

Eslatib o‘tamiz, afsonaviy Jennaro Gattuzo qo‘l ostidagi Italiya milliy terma jamoasi JCH-2026 yo‘llanmasi uchun kechgan pley-off bosqichining hal qiluvchi final bahsida Bosniya va Gersegovina termasiga kutilmaganda imkoniyatni boy berib qo‘ygan edi. Asosiy vaqtda 1:1 hisobi qayd etilgan bo‘lsa, futbol lotereyasi hisoblanmish penaltilar seriyasida bosniyaliklar 4:1 hisobida ustun kelib, italiyaliklarni mundialdan mahrum etishgandi.

Ma’lumot uchun, dunyo ko‘z tikayotgan AQSH, Kanada va Meksika stadionlari mezbonlik qilayotgan JCH-2026 musobaqasi joriy yilning 11 iyunidan 19 iyuliga qadar davom etadi. Italiyalik muxlislar esa o‘z sevimlilarini yana to‘rt yil kutishga majburlar.

Jahon chempionatining eng qaynoq va shov-shuvli voqealari, kuluarlardagi qiziqarli suhbatlar, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiLuis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiBugun, 17:05Levandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiLevandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiBugun, 16:57Geoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkinGeoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkinBugun, 16:52Liverpul Rio Ngumoha uchun Bavariya bilan kurashishga tayyorLiverpul Rio Ngumoha uchun Bavariya bilan kurashishga tayyorBugun, 16:37Kaka Real Madrid’dagi muvaffaqiyatsizligi sabablarini ochiqladiKaka Real Madrid’dagi muvaffaqiyatsizligi sabablarini ochiqladiBugun, 16:33Devid Bekxem Gollivudda yulduzga ega bo‘ldi: tarixiy lahzaDevid Bekxem Gollivudda yulduzga ega bo‘ldi: tarixiy lahzaBugun, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi