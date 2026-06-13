Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...
Futbol olamida to‘rt yillikning eng nufuzli musobaqasi — JCH-2026 bahslari start olgan bir paytda, maydondan tashqarida ham qizg‘in va shov-shuvli voqealar rivoj topmoqda. Ayniqsa, jahon futboli grandlaridan biri hisoblangan Italiya milliy terma jamoasining ketma-ket uchinchi marotaba dunyo birinchiligidan quruq qolgani atrofidagi bahslar hamon tingan emas. Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantinoning italiyaliklar sha’niga aytgan pichingli hazili esa vaziyatni yanada jiddiylashtirib yubordi. Bunga javoban Italiya sport vaziri Andrea Abodi FIFA rahbari bilan mazkur noxush hazilni atroflicha muhokama qilib olish niyatida ekanini ma’lum qildi.
Ushbu vaziyat butun dunyo ommaviy axborot vositalari va futbol muxlislari o‘rtasida katta qiziqish uyg‘otdi.
Infantino nima deb hazil qilgan edi?
Gap shundaki, FIFA prezidenti Janni Infantino o‘z intervyularidan birida Italiya terma jamoasining omadsizligiga to‘xtalar ekan, hazilomuz ohangda Jahon chempionati ishtirokchilari sonini yanada kengaytirishni taklif qilgan edi. U agar jamoalar soni yana ko‘paytirilsa, balki o‘shanda Italiya ham saralash dovvonidan muvaffaqiyatli o‘ta olishi mumkinligini ta’kidlab, «moviy gvardiya» muxlislarining oriyatiga tekkan edi.
Bunday kinoyali gaplar italiyalik rasmiylarning e’tiboridan chetda qolmadi. Nufuzli ANSA nashri xabariga ko‘ra, Italiya sport vaziri Andrea Abodi ushbu masalaga quyidagicha munosabat bildirdi:
«Ayni paytda Italiya va Meksika o‘rtasidagi masofa juda katta bo‘lgani sababli, bu vaziyatni telefon orqali gaplashib olish eng qulay yo‘ldir. Albatta, agar Infantinoning bunga vaqti va imkoniyati topilsa. Men uning bu pozitsiyasini va aytgan gaplarining asl ma’nosini shaxsan o‘z og‘zidan eshitmoqchiman».
Quyidagi tahliliy jadval orqali Italiya terma jamoasining mundialdan chiqib ketishi tafsilotlari va JCH-2026 muddatlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Nizolashayotgan tomonlar
Italiya termasi bosh murabbiyi
Pley-off finalidagi mudhish mag‘lubiyat
Italiyaning omadsizlik seriyasi
JCH-2026 o‘tkazilish muddati va mezbonlari
Andrea Abodi (Vazir)
Janni Infantino (FIFA)
Jennaro Gattuzo
Bosniya va Gersegovina
(1:1, penaltilar bo‘yicha 1:4)
Ketma-ket 3 ta Jahon chempionatini o‘tkazib yubordi
11 iyundan — 19 iyulgacha
(AQSH, Kanada, Meksika)
Gattuzo jamoasining pley-offdagi fojiasi
Eslatib o‘tamiz, afsonaviy Jennaro Gattuzo qo‘l ostidagi Italiya milliy terma jamoasi JCH-2026 yo‘llanmasi uchun kechgan pley-off bosqichining hal qiluvchi final bahsida Bosniya va Gersegovina termasiga kutilmaganda imkoniyatni boy berib qo‘ygan edi. Asosiy vaqtda 1:1 hisobi qayd etilgan bo‘lsa, futbol lotereyasi hisoblanmish penaltilar seriyasida bosniyaliklar 4:1 hisobida ustun kelib, italiyaliklarni mundialdan mahrum etishgandi.
Ma’lumot uchun, dunyo ko‘z tikayotgan AQSH, Kanada va Meksika stadionlari mezbonlik qilayotgan JCH-2026 musobaqasi joriy yilning 11 iyunidan 19 iyuliga qadar davom etadi. Italiyalik muxlislar esa o‘z sevimlilarini yana to‘rt yil kutishga majburlar.
Jahon chempionatining eng qaynoq va shov-shuvli voqealari, kuluarlardagi qiziqarli suhbatlar, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…