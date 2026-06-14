FIFA JCH-2026 ishtirokchilari uchun maxsus ramziy shevronlarni joriy etdi

·28·Sport
FIFA JCH-2026 ishtirokchilari uchun maxsus ramziy shevronlarni joriy etdi

Okean orti yashil maydonlarida millionlab muxlislarga chinakam quvonch va hayajon ulashayotgan JCH-2026 musobaqasi nafaqat shiddatli bahslari, balki tarixiy yangiliklari bilan ham yodda qoladigan bo‘ldi. Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) ushbu nufuzli turnirda ishtirok etayotgan charm to‘p ustalari uchun mutlaqo kutilmagan va o‘ziga xos sovg‘a tayyorladi. Endilikda mundial qatnashchilari maydonga o‘z mavqelari va tarixlarini aks ettiruvchi, liboslarning yeng qismiga tikiladigan maxsus esdalik belgilari — shevronlar bilan qadam qo‘yishadi.

Bunday ramziy belgilar futbolchilarning turnirdagi maqomini ko‘rsatish bilan birga, liboslarga o‘zgacha ko‘rk bag‘ishlamoqda.

FIFA taqdim etgan uch xil tarixiy maqom belgisi

Xalqaro futbol tashkiloti yangi qoidaga ko‘ra uch xil toifadagi ramziy shevronlarni ishlab chiqdi:

  • «Debyut» shevroni: Dunyo birinchiligida o‘z faoliyati davomida ilk marotaba ishtirok etayotgan yangi nomlar uchun mo‘ljallangan;

  • «Meros» (Heritage) shevroni: Futbol olamida o‘z o‘rniga ega, faoliyati davomida beshinchi yoki undan ham ko‘p marotaba mundial yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan afsonaviy faxriy o‘yinchilar uchun;

  • «Oltin shon-shuhrat» (Golden Glory) shevroni: Muqaddam o‘tkazilgan Jahon chempionatlarida eng yaxshi to‘purar, eng yaxshi futbolchi yoki eng yaxshi darvozabon kabi individual sovrinlarga loyiq ko‘rilgan yulduzlar uchun.

Vakillarimiz tarixiy o‘yinda qanday libosda bo‘lishadi?

Yurtimiz ishqibozlari uchun eng quvonchlisi — tarixda ilk bor Jahon chempionati yo‘llanmasini naqd qilgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining barcha 26 nafar futbolchisi Kolumbiyaga qarshi kechadigan tarixiy dastlabki bahsda maydonga o‘ng yenglarida aynan mana shu «Debyut» shevroni bilan tushib kelishadi.

Qoidaga ko‘ra, birinchi uchrashuvda bevosita yashil maydonda harakat qilgan futbolchilar keyingi bahslarda ushbu belgini qayta taqishmaydi. Zaxira o‘rindig‘ida qolgan o‘yinchilarimiz esa mundialdagi o‘zlarining ilk rasmiy daqiqalarini o‘tkazgunlariga qadar mazkur debyutantlik belgisi bilan maydonga tushishda davom etadilar. Qizig‘i shundaki, dunyo futbolining bugungi porloq yulduzlari — Ispaniya termasi a’zosi Lamin Yamal hamda Norvegiya to‘purari Erling Xoland ham o‘z terma jamoalari bilan turnirni aynan mana shunday «Debyut» belgisi ostida boshlashadi.

Quyidagi tahliliy jadval orqali yangi joriy etilgan shevronlar turlari va ularni taqish baxtiga muyassar bo‘lgan dunyo yulduzlari ro‘yxati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Shevron turi va maqomi

Kimlarga beriladi?

O‘zbekiston terma jamoasi

Ikki xil shevron taqadigan afsonalar

Shevron berilgan boshqa mashhur yulduzlar

«Debyut» shevroni

Ilk bor qatnashayotganlarga

Barcha 26 nafar futbolchimiz ilk o‘yinda taqadi

Lamin Yamal (Ispaniya)


Erling Xoland (Norvegiya)

«Meros» (Heritage)

5 yoki undan ko‘p qatnashganlarga

Lionel Messi (6-ishtirok)


Luka Modrich (5-ishtirok)

Manuel Noyer, Krishtianu Ronaldu, Yuto Nagatomo

«Oltin shon-shuhrat»

Individual sovrindorlarga

Har ikki yengida alohida


ikkita shevron bo‘ladi

Xames Rodriges, Xarri Keyn, Kilian Mbappe, Tibo Kurtua, Emiliano Martines

Messi va Modrich uchun alohida imtiyoz: Har ikki yengda shevron!

Futbol tarixidan mustahkam o‘rin olgan «Meros» va «Oltin shon-shuhrat» belgilarini taqish baxtiga muyassar bo‘lgan sayyoramizning eng sara yulduzlari soni juda cheklangan. Ular qatoridan Xames Rodriges, Xarri Keyn, Kilian Mbappe, Tibo Kurtua, Emiliano Martines, Manuel Noyer va yaponiyalik Yuto Nagatomo singari mashhur siymolar joy olgan.

Biroq ushbu turnirning eng qiziqarli va takrorilmas voqeasi Lionel Messi va Luka Modrich bilan bog‘liq bo‘ladi. Ushbu ikki tirik afsona yashil maydonda bir vaqtning o‘zida ikki xil shevron bilan to‘p surishadi. Argentina sardori Messi o‘z faoliyatidagi oltinchi, xorvatiyalik Modrich esa beshinchi Jahon chempionatida ishtirok etayotgani, shu bilan birga, ular avvalgi mundiallarda eng yaxshi o‘yinchi sifatida shaxsiy sovrinlarni yutganlari bois, ularning har ikki yengida alohida-alohida shevronlar joylashtiriladi. Bu esa ularning dunyo futbolidagi buyuk xizmatlariga ko‘rsatilgan yuksak ehtirom namunasidir.

Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Milliy terma jamoamizning tarixiy odimlari, FIFAning qiziqarli yangiliklari va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

FIFAOʻzbekistonKolumbiyaIspaniyaLamin Yamal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ralf Rangnick Milan taklifini rad etib, Avstriya bilan shartnomani uzaytirdiRalf Rangnick Milan taklifini rad etib, Avstriya bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 21:11Muhammad Salahdan soʻng Cody Gakpo ham Liverpulni tark etmoqchiMuhammad Salahdan soʻng Cody Gakpo ham Liverpulni tark etmoqchiBugun, 20:51Bradley Barcola PSJni tark etmoqchi: Arsenal va Liverpul kurashga qoʻshildiBradley Barcola PSJni tark etmoqchi: Arsenal va Liverpul kurashga qoʻshildiBugun, 20:30Mbappe PSJning Arsenal ustidan gʻalabasidan soʻng Salibaga tasalli berdiMbappe PSJning Arsenal ustidan gʻalabasidan soʻng Salibaga tasalli berdiBugun, 20:17Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasiga yoʻl olmoqdaAlvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasiga yoʻl olmoqdaBugun, 19:58Jahon chempionatining birinchi turida bugun shiddatli bahslar bo‘lib o‘tadiJahon chempionatining birinchi turida bugun shiddatli bahslar bo‘lib o‘tadiBugun, 19:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi