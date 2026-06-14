FIFA JCH-2026 ishtirokchilari uchun maxsus ramziy shevronlarni joriy etdi
Okean orti yashil maydonlarida millionlab muxlislarga chinakam quvonch va hayajon ulashayotgan JCH-2026 musobaqasi nafaqat shiddatli bahslari, balki tarixiy yangiliklari bilan ham yodda qoladigan bo‘ldi. Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) ushbu nufuzli turnirda ishtirok etayotgan charm to‘p ustalari uchun mutlaqo kutilmagan va o‘ziga xos sovg‘a tayyorladi. Endilikda mundial qatnashchilari maydonga o‘z mavqelari va tarixlarini aks ettiruvchi, liboslarning yeng qismiga tikiladigan maxsus esdalik belgilari — shevronlar bilan qadam qo‘yishadi.
Bunday ramziy belgilar futbolchilarning turnirdagi maqomini ko‘rsatish bilan birga, liboslarga o‘zgacha ko‘rk bag‘ishlamoqda.
FIFA taqdim etgan uch xil tarixiy maqom belgisi
Xalqaro futbol tashkiloti yangi qoidaga ko‘ra uch xil toifadagi ramziy shevronlarni ishlab chiqdi:
«Debyut» shevroni: Dunyo birinchiligida o‘z faoliyati davomida ilk marotaba ishtirok etayotgan yangi nomlar uchun mo‘ljallangan;
«Meros» (Heritage) shevroni: Futbol olamida o‘z o‘rniga ega, faoliyati davomida beshinchi yoki undan ham ko‘p marotaba mundial yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan afsonaviy faxriy o‘yinchilar uchun;
«Oltin shon-shuhrat» (Golden Glory) shevroni: Muqaddam o‘tkazilgan Jahon chempionatlarida eng yaxshi to‘purar, eng yaxshi futbolchi yoki eng yaxshi darvozabon kabi individual sovrinlarga loyiq ko‘rilgan yulduzlar uchun.
Vakillarimiz tarixiy o‘yinda qanday libosda bo‘lishadi?
Yurtimiz ishqibozlari uchun eng quvonchlisi — tarixda ilk bor Jahon chempionati yo‘llanmasini naqd qilgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining barcha 26 nafar futbolchisi Kolumbiyaga qarshi kechadigan tarixiy dastlabki bahsda maydonga o‘ng yenglarida aynan mana shu «Debyut» shevroni bilan tushib kelishadi.
Qoidaga ko‘ra, birinchi uchrashuvda bevosita yashil maydonda harakat qilgan futbolchilar keyingi bahslarda ushbu belgini qayta taqishmaydi. Zaxira o‘rindig‘ida qolgan o‘yinchilarimiz esa mundialdagi o‘zlarining ilk rasmiy daqiqalarini o‘tkazgunlariga qadar mazkur debyutantlik belgisi bilan maydonga tushishda davom etadilar. Qizig‘i shundaki, dunyo futbolining bugungi porloq yulduzlari — Ispaniya termasi a’zosi Lamin Yamal hamda Norvegiya to‘purari Erling Xoland ham o‘z terma jamoalari bilan turnirni aynan mana shunday «Debyut» belgisi ostida boshlashadi.
Quyidagi tahliliy jadval orqali yangi joriy etilgan shevronlar turlari va ularni taqish baxtiga muyassar bo‘lgan dunyo yulduzlari ro‘yxati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Shevron turi va maqomi
Kimlarga beriladi?
O‘zbekiston terma jamoasi
Ikki xil shevron taqadigan afsonalar
Shevron berilgan boshqa mashhur yulduzlar
«Debyut» shevroni
Ilk bor qatnashayotganlarga
Barcha 26 nafar futbolchimiz ilk o‘yinda taqadi
—
Lamin Yamal (Ispaniya)
Erling Xoland (Norvegiya)
«Meros» (Heritage)
5 yoki undan ko‘p qatnashganlarga
—
Lionel Messi (6-ishtirok)
Luka Modrich (5-ishtirok)
Manuel Noyer, Krishtianu Ronaldu, Yuto Nagatomo
«Oltin shon-shuhrat»
Individual sovrindorlarga
—
Har ikki yengida alohida
ikkita shevron bo‘ladi
Xames Rodriges, Xarri Keyn, Kilian Mbappe, Tibo Kurtua, Emiliano Martines
Messi va Modrich uchun alohida imtiyoz: Har ikki yengda shevron!
Futbol tarixidan mustahkam o‘rin olgan «Meros» va «Oltin shon-shuhrat» belgilarini taqish baxtiga muyassar bo‘lgan sayyoramizning eng sara yulduzlari soni juda cheklangan. Ular qatoridan Xames Rodriges, Xarri Keyn, Kilian Mbappe, Tibo Kurtua, Emiliano Martines, Manuel Noyer va yaponiyalik Yuto Nagatomo singari mashhur siymolar joy olgan.
Biroq ushbu turnirning eng qiziqarli va takrorilmas voqeasi Lionel Messi va Luka Modrich bilan bog‘liq bo‘ladi. Ushbu ikki tirik afsona yashil maydonda bir vaqtning o‘zida ikki xil shevron bilan to‘p surishadi. Argentina sardori Messi o‘z faoliyatidagi oltinchi, xorvatiyalik Modrich esa beshinchi Jahon chempionatida ishtirok etayotgani, shu bilan birga, ular avvalgi mundiallarda eng yaxshi o‘yinchi sifatida shaxsiy sovrinlarni yutganlari bois, ularning har ikki yengida alohida-alohida shevronlar joylashtiriladi. Bu esa ularning dunyo futbolidagi buyuk xizmatlariga ko‘rsatilgan yuksak ehtirom namunasidir.
Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Milliy terma jamoamizning tarixiy odimlari, FIFAning qiziqarli yangiliklari va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…