Braziliya Marokash bilan o‘yinda g‘alabani qo‘ldan chiqardi

·73·Sport
Braziliya Marokash bilan o‘yinda g‘alabani qo‘ldan chiqardi

Braziliya va Marokash terma jamoalari FIFA 2026 jahon chempionati guruh bosqichining C guruhida o‘zaro maydonga tushdi. Qiziqarli va shiddatli kechgan uchrashuv yakunida jamoalar ochkolarni bo‘lishib oldi. O‘yinda Marokash birinchi bo‘lib hisobni ochdi: 21-daqiqada Ismael Saybari raqib darvozasini ishg‘ol qildi. Braziliya esa 32-daqiqada Vinisius Juniorning goli orqali muvozanatni tikladi.

Uchrashuv davomida Braziliya to‘p nazoratida ustunlik qildi — 54 foiz. Marokash esa 46 foiz to‘pga egalik qildi. Shunga qaramay, zarbalar soni bo‘yicha Marokash faolroq ko‘rindi: ular umumiy 13 ta zarba yo‘lladi, Braziliyada esa bu ko‘rsatkich 8 tani tashkil etdi. Darvozaga aniq zarbalarda Braziliya 5 ta, Marokash 4 ta natija qayd etdi.

Paslar bo‘yicha Braziliya 499 ta uzatma amalga oshirdi va 87 foiz aniqlik ko‘rsatdi. Marokash 473 ta pas berdi, ularning pas aniqligi 88 foiz bo‘ldi. Follar sonida ham kurash qattiq kechdi: Braziliya 16 marta qoida buzdi, Marokash esa 14 marta fol ishlatdi. Braziliya 2 ta sariq kartochka oldi, Marokash futbolchilari esa sariq kartochkasiz o‘yinni yakunladi.

Burchak to‘plarida Braziliya ancha faol bo‘ldi — 6 ta. Marokashda bu ko‘rsatkich 2 tani tashkil etdi. Ofsaydlar bo‘yicha esa Marokash 1 marta o‘yindan tashqari holatga tushdi, Braziliyada ofsayd qayd etilmadi. Ushbu natijadan so‘ng C guruhida Marokash va Braziliya 1 ochkodan jamg‘ardi, ammo jadvalda Marokash birinchi, Braziliya ikkinchi o‘rinda bormoqda.

BrazilMarokashFIFAIsmael SaibariVinícius Júnior
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ralf Rangnick Milan taklifini rad etib, Avstriya bilan shartnomani uzaytirdiRalf Rangnick Milan taklifini rad etib, Avstriya bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 21:11Muhammad Salahdan soʻng Cody Gakpo ham Liverpulni tark etmoqchiMuhammad Salahdan soʻng Cody Gakpo ham Liverpulni tark etmoqchiBugun, 20:51FIFA JCH-2026 ishtirokchilari uchun maxsus ramziy shevronlarni joriy etdiFIFA JCH-2026 ishtirokchilari uchun maxsus ramziy shevronlarni joriy etdiBugun, 20:46Bradley Barcola PSJni tark etmoqchi: Arsenal va Liverpul kurashga qoʻshildiBradley Barcola PSJni tark etmoqchi: Arsenal va Liverpul kurashga qoʻshildiBugun, 20:30Mbappe PSJning Arsenal ustidan gʻalabasidan soʻng Salibaga tasalli berdiMbappe PSJning Arsenal ustidan gʻalabasidan soʻng Salibaga tasalli berdiBugun, 20:17Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasiga yoʻl olmoqdaAlvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasiga yoʻl olmoqdaBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi