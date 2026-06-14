Braziliya Marokash bilan o‘yinda g‘alabani qo‘ldan chiqardi
Braziliya va Marokash terma jamoalari FIFA 2026 jahon chempionati guruh bosqichining C guruhida o‘zaro maydonga tushdi. Qiziqarli va shiddatli kechgan uchrashuv yakunida jamoalar ochkolarni bo‘lishib oldi. O‘yinda Marokash birinchi bo‘lib hisobni ochdi: 21-daqiqada Ismael Saybari raqib darvozasini ishg‘ol qildi. Braziliya esa 32-daqiqada Vinisius Juniorning goli orqali muvozanatni tikladi.
Uchrashuv davomida Braziliya to‘p nazoratida ustunlik qildi — 54 foiz. Marokash esa 46 foiz to‘pga egalik qildi. Shunga qaramay, zarbalar soni bo‘yicha Marokash faolroq ko‘rindi: ular umumiy 13 ta zarba yo‘lladi, Braziliyada esa bu ko‘rsatkich 8 tani tashkil etdi. Darvozaga aniq zarbalarda Braziliya 5 ta, Marokash 4 ta natija qayd etdi.
Paslar bo‘yicha Braziliya 499 ta uzatma amalga oshirdi va 87 foiz aniqlik ko‘rsatdi. Marokash 473 ta pas berdi, ularning pas aniqligi 88 foiz bo‘ldi. Follar sonida ham kurash qattiq kechdi: Braziliya 16 marta qoida buzdi, Marokash esa 14 marta fol ishlatdi. Braziliya 2 ta sariq kartochka oldi, Marokash futbolchilari esa sariq kartochkasiz o‘yinni yakunladi.
Burchak to‘plarida Braziliya ancha faol bo‘ldi — 6 ta. Marokashda bu ko‘rsatkich 2 tani tashkil etdi. Ofsaydlar bo‘yicha esa Marokash 1 marta o‘yindan tashqari holatga tushdi, Braziliyada ofsayd qayd etilmadi. Ushbu natijadan so‘ng C guruhida Marokash va Braziliya 1 ochkodan jamg‘ardi, ammo jadvalda Marokash birinchi, Braziliya ikkinchi o‘rinda bormoqda.
…