Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)

·27·Sport
Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)

Poytaxtimizdagi muhtasham sport komplekslaridan birida aralash jang san’ati bo‘yicha uzoq kutilgan, shiddatli va dramalarga boy «Octagon 87» turniri o‘z yakuniga yetdi. Eng qaynoq to‘qnashuvlar o‘rin olgan mazkur jang kechasining markaziy jangi (main event) stadionga yig‘ilgan minglab mahalliy va xorijlik ishqibozlarni hayajonda ushlab turdi. So‘nggi soniyalargacha intriga saqlanib qolgan ushbu bosh bahsda o‘zbekistonlik taniqli va mahoratli sportchi Muhiddin Mamajonov oktagonga chiqib keldi.

Vakilimizga ushbu o‘ta muhim bellashuvda Tojikiston vakili, jiddiy va xavfli jangchi Fazliddin Madrahimov raqiblik qildi.

Besh raundlik shiddatli jang va to‘rtinchi raunddagi kutilmagan burilish

Yengil vazn toifasidagi nufuzli vaqtinchalik chempionlik kamari uchun mo‘ljallangan ushbu markaziy bahs dastlabki soniyalardanyoq ikki qo‘shni davlat vakillarining ayovsiz va keskin taktik kurashlari ostida boshlandi. To‘liq besh raund davom etishi belgilangan mazkur qasoskor uchrashuvning dastlabki uch raundida sportchilar muxlislarga haqiqiy matonat va yuqori texnika namoyish etishdi. Har ikki jangchi ham kamarni qo‘lga kiritish uchun bor kuchini ishga soldi.

Biroq, bahsning to‘rtinchi raundi davom etayotgan bir pallada oktagonda kutilmagan va noxush voqea yuz berdi. Hamyurtimiz Muhiddin Mamajonov to‘qnashuvlarning birida jiddiy jarohat oldi. Vaziyatni ko‘zdan kechirgan shifokorlar va sportchining burchagi mazkur og‘ir shikastlanish tufayli jangni davom ettirish sog‘liq uchun o‘ta xavfli ekanini ma’lum qilishdi. Natijada, vakilimiz bahsni muddatidan avval to‘xtatishga majbur bo‘ldi.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali «Octagon 87» turnirining bosh markaziy jangi tafsilotlari va qayd etilgan yakuniy natijalar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa bo‘lib o‘tgan shahar

Turnirning rasmiy nomi

Jang maqomi (Kechaning bosh voqeasi)

Vakilimiz va vazn toifasi

Raqib sportchi (Davlat)

Jang yakunlangan raund va sabab

Yakuniy rasmiy qaror

Toshkent

«Octagon 87»

Main Event


(Markaziy bosh jang)

Muhiddin Mamajonov


(Yengil vazn)

Fazliddin Madrahimov


(Tojikiston)

4-raundda,


Kutilmagan jarohat tufayli

F. Madrahimov


g‘olib deb topildi

Kamar Tojikistonga yo‘l oldi: Oldinda revansh kutilmoqda

Yuzaga kelgan ushbu texnik va tibbiy vaziyat sababli, uchrashuv hakamlari tomonidan tojikistonlik Fazliddin Madrahimov rasman jang g‘olibi va yengil vaznda vaqtinchalik chempionlik kamari sohibi deb e’lon qilindi. Albatta, bunday kutilmagan mag‘lubiyat o‘zbek muxlislarini biroz mahzun qilgan bo‘lsa-da, sportchimizning oktagonda ko‘rsatgan mardligi va shijoati olqishlarga sazovor bo‘ldi. Ekspertlarning fikriga ko‘ra, Mamajonov jarohatidan to‘liq sog‘ayib qaytganidan so‘ng, ushbu ikki kuchli jangchi o‘rtasida revansh jangi tashkil etilishi ehtimoli juda yuqori.

Muhiddin Mamajonovga tezroq sog‘ayib, oktagonga yanada kuchli bo‘lib qayrilib kelishini tilab qolamiz!

O‘zbekistonlik MMA ustalarining xalqaro turnirlardagi ishtiroki, Toshkentdagi qaynoq jang kechalaridan eng so‘nggi reportajlar va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Muhiddin MamajonovFazliddin MadrahimovTojikistonToshkentOctagon 87
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marokash bosh murabbiyi Braziliya bilan durang o‘yindan keyin bayonot berdiMarokash bosh murabbiyi Braziliya bilan durang o‘yindan keyin bayonot berdiBugun, 07:32Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?Bugun, 07:20Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)Bugun, 06:55Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)Bugun, 06:36Avstraliya milliy terma jamoasi ilk turda Turkiya ustidan g‘alaba qozondiAvstraliya milliy terma jamoasi ilk turda Turkiya ustidan g‘alaba qozondiBugun, 06:15Qatar terma jamoasi Shveysariya bilan bahsda 1 ochkoga ega bo‘ldi (video)Qatar terma jamoasi Shveysariya bilan bahsda 1 ochkoga ega bo‘ldi (video)Bugun, 06:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi