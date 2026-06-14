Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)
Poytaxtimizdagi muhtasham sport komplekslaridan birida aralash jang san’ati bo‘yicha uzoq kutilgan, shiddatli va dramalarga boy «Octagon 87» turniri o‘z yakuniga yetdi. Eng qaynoq to‘qnashuvlar o‘rin olgan mazkur jang kechasining markaziy jangi (main event) stadionga yig‘ilgan minglab mahalliy va xorijlik ishqibozlarni hayajonda ushlab turdi. So‘nggi soniyalargacha intriga saqlanib qolgan ushbu bosh bahsda o‘zbekistonlik taniqli va mahoratli sportchi Muhiddin Mamajonov oktagonga chiqib keldi.
Vakilimizga ushbu o‘ta muhim bellashuvda Tojikiston vakili, jiddiy va xavfli jangchi Fazliddin Madrahimov raqiblik qildi.
Besh raundlik shiddatli jang va to‘rtinchi raunddagi kutilmagan burilish
Yengil vazn toifasidagi nufuzli vaqtinchalik chempionlik kamari uchun mo‘ljallangan ushbu markaziy bahs dastlabki soniyalardanyoq ikki qo‘shni davlat vakillarining ayovsiz va keskin taktik kurashlari ostida boshlandi. To‘liq besh raund davom etishi belgilangan mazkur qasoskor uchrashuvning dastlabki uch raundida sportchilar muxlislarga haqiqiy matonat va yuqori texnika namoyish etishdi. Har ikki jangchi ham kamarni qo‘lga kiritish uchun bor kuchini ishga soldi.
Biroq, bahsning to‘rtinchi raundi davom etayotgan bir pallada oktagonda kutilmagan va noxush voqea yuz berdi. Hamyurtimiz Muhiddin Mamajonov to‘qnashuvlarning birida jiddiy jarohat oldi. Vaziyatni ko‘zdan kechirgan shifokorlar va sportchining burchagi mazkur og‘ir shikastlanish tufayli jangni davom ettirish sog‘liq uchun o‘ta xavfli ekanini ma’lum qilishdi. Natijada, vakilimiz bahsni muddatidan avval to‘xtatishga majbur bo‘ldi.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali «Octagon 87» turnirining bosh markaziy jangi tafsilotlari va qayd etilgan yakuniy natijalar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa bo‘lib o‘tgan shahar
Turnirning rasmiy nomi
Jang maqomi (Kechaning bosh voqeasi)
Vakilimiz va vazn toifasi
Raqib sportchi (Davlat)
Jang yakunlangan raund va sabab
Yakuniy rasmiy qaror
Toshkent
«Octagon 87»
Main Event
(Markaziy bosh jang)
Muhiddin Mamajonov
(Yengil vazn)
Fazliddin Madrahimov
(Tojikiston)
4-raundda,
Kutilmagan jarohat tufayli
F. Madrahimov
g‘olib deb topildi
Kamar Tojikistonga yo‘l oldi: Oldinda revansh kutilmoqda
Yuzaga kelgan ushbu texnik va tibbiy vaziyat sababli, uchrashuv hakamlari tomonidan tojikistonlik Fazliddin Madrahimov rasman jang g‘olibi va yengil vaznda vaqtinchalik chempionlik kamari sohibi deb e’lon qilindi. Albatta, bunday kutilmagan mag‘lubiyat o‘zbek muxlislarini biroz mahzun qilgan bo‘lsa-da, sportchimizning oktagonda ko‘rsatgan mardligi va shijoati olqishlarga sazovor bo‘ldi. Ekspertlarning fikriga ko‘ra, Mamajonov jarohatidan to‘liq sog‘ayib qaytganidan so‘ng, ushbu ikki kuchli jangchi o‘rtasida revansh jangi tashkil etilishi ehtimoli juda yuqori.
Muhiddin Mamajonovga tezroq sog‘ayib, oktagonga yanada kuchli bo‘lib qayrilib kelishini tilab qolamiz!
O‘zbekistonlik MMA ustalarining xalqaro turnirlardagi ishtiroki, Toshkentdagi qaynoq jang kechalaridan eng so‘nggi reportajlar va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…