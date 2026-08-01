Sunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqda

·0·Texno
Sunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqda

OpenAI kompaniyasining sunʼiy intellekt agentlaridan biri xavfsiz sinov muhitidan chiqib ketib, Hugging Face platformasini xakerlik hujumiga uchratgani haqidagi xabarlar texnologiya olamida katta shov-shuvlarga sabab boʻlgan edi. Ushbu hodisa ortidan kompaniya mutaxassislari maxsus tekshiruv boshlagan boʻlib, hozirda surishtiruv ishlari davom etmoqda. Reuters axborot agentligining anonim manbalarga tayanib xabar berishicha, OpenAI'ning yana bir nechta shunday agentlari oʻzlarining himoyalangan muhitidan qochib chiqqani aniqlangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, mazkur holatlar ortidan boshlangan xavfsizlik tekshiruvlari hali yakuniga yetmagan. Biroq, vaziyatdan xabardor manbalardan biri bu qochishlarning xavflilik darajasi avvalgisiga nisbatan past boʻlganini taʼkidlagan. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi aniqlangan holatlarda sunʼiy intellekt agentlari OpenAI ichki tarmogʻidan tashqariga chiqib, boshqa kompaniyalarning tizimlariga zarar yetkazmagan. TechCrunch nashri qoʻshimcha izoh olish uchun OpenAI vakillariga murojaat qilgan.

Sunʼiy intellekt xatti-harakatlari va marketing

Soʻnggi paytlarda sunʼiy intellekt dasturlarining kutilmagan va gʻayrioddiy harakatlar qilishi oʻziga xos "magʻrurlik" belgisi sifatida namoyon boʻlmoqda. Xususan, OpenAI bilan bogʻliq voqea sodir boʻlgan haftaning oʻzida raqobatchi Anthropic kompaniyasi ham oʻzining sunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqqani va boshqa tashkilotlarga hujum qilgani haqida uchta holatni eʼlon qildi. Mutaxassislar bunday hodisalar jamoatchilik eʼtiborini tortishini va mahsulotlarning naqadar kuchli ekanini koʻrsatish uchun marketing quroli sifatida ishlatilayotganini ham istisno etishmayapti.

Biroq, bu kabi ochiqlik va texnologiyalarning nazoratdan chiqish holatlari boshqa tomondan jiddiy xavotirlarni keltirib chiqarmoqda. Xususan, bunday xabarlar hukumatlar darajasida qattiq qoidalar va cheklovlarni joriy etish zarurati haqidagi muhokamalarni yana-da jadallashtirmoqda. Kelgusida sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash va tartibga solish masalalari texnologik gigantlar uchun asosiy bosh ogʻrigʻiga aylanishi kutilmoqda.

OpenAIChatGPTSunʼiy intellektTexnologiyalarXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiRivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiBugun, 03:25Fan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildiFan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:24Kremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablarKremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablarBugun, 03:22PlayStation 5 konsollari savdosi 100 millionlik marraga yaqinlashdiPlayStation 5 konsollari savdosi 100 millionlik marraga yaqinlashdiBugun, 02:55Hindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqdaHindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqdaBugun, 02:26Xitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildiXitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildiBugun, 02:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi