Marokash bosh murabbiyi Braziliya bilan durang o‘yindan keyin bayonot berdi

·0·Sport
Marokash bosh murabbiyi Braziliya bilan durang o‘yindan keyin bayonot berdi

Okean orti yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi ilk kunlardanyoq kutilmagan va shiddatli bahslari bilan millionlab muxlislar diqqat markazida turibdi. «C» guruhining 1-turi doirasida Afrika qit’asining eng tartibli va xavfli jamoalaridan biri bo‘lmish Marokash milliy terma jamoasi dunyo futboli qirollari hisoblangan Braziliya bilan kuch sinashib, jangovar 1:1 hisobidagi durangga imzo chekkan edi. Dunyo ommasi marokashliklarning matonatiga tan berayotgan bir pallada, jamoa bosh murabbiyi Muhammad Uabi matbuot anjumanida ishtirok etib, mazkur tarixiy uchrashuv haqidagi o‘z fikrlarini o‘rtoqlashdi.

Mashhur mahalliy Globo nashri xabariga ko‘ra, afrikaliklar ustozi durang qayd etilganiga qaramay, shogirdlari maydonda faqat g‘alaba uchun jang qilganini alohida e’tirof etdi.

«Yigitlarning hafsalasi pir bo‘ldi, chunki biz faqat zafar quchmoqchi edik»

Marokash terma jamoasi bosh murabbiyi dunyo grandiga qarshi kechgan og‘ir bahsdan so‘ng o‘z futbolchilarining ruhiy holati va o‘yin maromi haqida to‘xtalar ekan, shunday dedi:

«Biz maydonda juda sifatli va mazmunli o‘yin namoyish etdik. To‘g‘risini aytsam, maqsadimiz ushbu bahsda uch ochkoni ilib ketish edi, biroq futbol ba’zan kutilmagan natijalarni taqdim etadi. Uchrashuv yakunlangach, kiyinish xonasida yigitlar bilan suhbatlashdim va ularning biroz hafsalasi pir bo‘lganini, kayfiyatlari tushib ketganini sezdim. Bu tabiiy, chunki mening shogirdlarim maydonga faqat g‘alaba qozonish ishtiyoqi bilan chiqishgandi.

Keyingi turda Shotlandiyaga qarshi kechadigan muhim uchrashuvga ideal tarzda shay bo‘lishimiz kerak. Shu bois, bugungi bahsda bizga aynan nima yetmaganini chuqur tahlil qilib, xatolar ustida tinimsiz ishlashda davom etamiz».

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Marokash terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichidagi ilk ko‘rsatkichlari va bo‘lajak uchrashuvlari taqvimi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Terma jamoa ustozi

Ilk turdagi raqib va hisob

Rasmiy iqtibos keltirgan manba

Ikkinchi bo‘limdagi pasayish sababi

Navbatdagi raqib va o‘yin uslubi

Jamoaning bosh maqsadi

Muhammad Uabi


(Marokash)

Braziliya


(1:1, jangovar durang)

Globo nashri

Okean ortidagi noqulay issiq havo

Shotlandiya


(Braziliyadan farqli uslub)

Keyingi bahsda 3 ochko olish

Ob-havo noqulayligi va Shotlandiyaga qarshi bo‘lajak sinov

Tajribali mutaxassis Muhammad Uabi bahsning ikkinchi bo‘limida jamoalar ko‘rsatgan o‘yin sur’ati pasayganiga ham taktik va tabiiy jihatdan izoh berib o‘tdi.

«Ikkinchi bo‘limga kelib maydondagi temp va shiddat biroz pasaydi. Bu futbolda tabiiy holat, ayniqsa, bugungidek o‘ta issiq ob-havo sharoitida futbolchilarning tez charchab qolishi hech kimga sir emas. Keyingi bellashuvda, Xudo xohlasa, uzoq kutilgan uch ochkoni qo‘lga kiritishga umid qilamiz. Bo‘lajak raqibimiz shotlandlar Braziliya terma jamoasidan butkul farq qiluvchi, o‘ziga xos bo‘lgan boshqacha futbol uslubida to‘p surishadi. Biz buni yaxshi bilamiz va hozirning o‘zidayoq ularga qarshi tayyorgarlik rejasini boshlab yubordik», — deya o‘z so‘zlarini yakunladi Marokash ustozi.

Eslatib o‘tamiz, «C» guruhining 2-turi doirasida Marokash terma jamoasi joriy yilning 20 iyun kuni Shotlandiyaga qarshi maydonga tushsa, guruh bosqichining so‘nggi 3-turida — 25 iyun sanasida Gaiti termasi bilan kuch sinashadi.

Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Afrika vakillarining mundialdagi qiziqarli yurishlari, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?Bugun, 07:20Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Bugun, 07:02Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)Bugun, 06:55Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)Bugun, 06:36Avstraliya milliy terma jamoasi ilk turda Turkiya ustidan g‘alaba qozondiAvstraliya milliy terma jamoasi ilk turda Turkiya ustidan g‘alaba qozondiBugun, 06:15Qatar terma jamoasi Shveysariya bilan bahsda 1 ochkoga ega bo‘ldi (video)Qatar terma jamoasi Shveysariya bilan bahsda 1 ochkoga ega bo‘ldi (video)Bugun, 06:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi