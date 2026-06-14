Marokash bosh murabbiyi Braziliya bilan durang o‘yindan keyin bayonot berdi
Okean orti yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi ilk kunlardanyoq kutilmagan va shiddatli bahslari bilan millionlab muxlislar diqqat markazida turibdi. «C» guruhining 1-turi doirasida Afrika qit’asining eng tartibli va xavfli jamoalaridan biri bo‘lmish Marokash milliy terma jamoasi dunyo futboli qirollari hisoblangan Braziliya bilan kuch sinashib, jangovar 1:1 hisobidagi durangga imzo chekkan edi. Dunyo ommasi marokashliklarning matonatiga tan berayotgan bir pallada, jamoa bosh murabbiyi Muhammad Uabi matbuot anjumanida ishtirok etib, mazkur tarixiy uchrashuv haqidagi o‘z fikrlarini o‘rtoqlashdi.
Mashhur mahalliy Globo nashri xabariga ko‘ra, afrikaliklar ustozi durang qayd etilganiga qaramay, shogirdlari maydonda faqat g‘alaba uchun jang qilganini alohida e’tirof etdi.
«Yigitlarning hafsalasi pir bo‘ldi, chunki biz faqat zafar quchmoqchi edik»
Marokash terma jamoasi bosh murabbiyi dunyo grandiga qarshi kechgan og‘ir bahsdan so‘ng o‘z futbolchilarining ruhiy holati va o‘yin maromi haqida to‘xtalar ekan, shunday dedi:
«Biz maydonda juda sifatli va mazmunli o‘yin namoyish etdik. To‘g‘risini aytsam, maqsadimiz ushbu bahsda uch ochkoni ilib ketish edi, biroq futbol ba’zan kutilmagan natijalarni taqdim etadi. Uchrashuv yakunlangach, kiyinish xonasida yigitlar bilan suhbatlashdim va ularning biroz hafsalasi pir bo‘lganini, kayfiyatlari tushib ketganini sezdim. Bu tabiiy, chunki mening shogirdlarim maydonga faqat g‘alaba qozonish ishtiyoqi bilan chiqishgandi.
Keyingi turda Shotlandiyaga qarshi kechadigan muhim uchrashuvga ideal tarzda shay bo‘lishimiz kerak. Shu bois, bugungi bahsda bizga aynan nima yetmaganini chuqur tahlil qilib, xatolar ustida tinimsiz ishlashda davom etamiz».
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Marokash terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichidagi ilk ko‘rsatkichlari va bo‘lajak uchrashuvlari taqvimi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Terma jamoa ustozi
Ilk turdagi raqib va hisob
Rasmiy iqtibos keltirgan manba
Ikkinchi bo‘limdagi pasayish sababi
Navbatdagi raqib va o‘yin uslubi
Jamoaning bosh maqsadi
Muhammad Uabi
(Marokash)
Braziliya
(1:1, jangovar durang)
Globo nashri
Okean ortidagi noqulay issiq havo
Shotlandiya
(Braziliyadan farqli uslub)
Keyingi bahsda 3 ochko olish
Ob-havo noqulayligi va Shotlandiyaga qarshi bo‘lajak sinov
Tajribali mutaxassis Muhammad Uabi bahsning ikkinchi bo‘limida jamoalar ko‘rsatgan o‘yin sur’ati pasayganiga ham taktik va tabiiy jihatdan izoh berib o‘tdi.
«Ikkinchi bo‘limga kelib maydondagi temp va shiddat biroz pasaydi. Bu futbolda tabiiy holat, ayniqsa, bugungidek o‘ta issiq ob-havo sharoitida futbolchilarning tez charchab qolishi hech kimga sir emas. Keyingi bellashuvda, Xudo xohlasa, uzoq kutilgan uch ochkoni qo‘lga kiritishga umid qilamiz. Bo‘lajak raqibimiz shotlandlar Braziliya terma jamoasidan butkul farq qiluvchi, o‘ziga xos bo‘lgan boshqacha futbol uslubida to‘p surishadi. Biz buni yaxshi bilamiz va hozirning o‘zidayoq ularga qarshi tayyorgarlik rejasini boshlab yubordik», — deya o‘z so‘zlarini yakunladi Marokash ustozi.
Eslatib o‘tamiz, «C» guruhining 2-turi doirasida Marokash terma jamoasi joriy yilning 20 iyun kuni Shotlandiyaga qarshi maydonga tushsa, guruh bosqichining so‘nggi 3-turida — 25 iyun sanasida Gaiti termasi bilan kuch sinashadi.
Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Afrika vakillarining mundialdagi qiziqarli yurishlari, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…