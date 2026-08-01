Superliga 15-tur: «Bunyodkor»ga texnik mag‘lubiyat va Vodiydagi shiddatli jang!

·40·Sport
Superliga 15-tur: «Bunyodkor»ga texnik mag‘lubiyat va Vodiydagi shiddatli jang!
Qisqacha

O‘zbekiston Superligasining 15-turida poytaxtning «Bunyodkor» klubi moliyaviy muammolar sabab Navoiyga bora olmadi va «Qizilqum» bilan uchrashuv bekor qilinib, reglamentga muvofiq 0:3 hisobidagi texnik mag‘lubiyat yozildi. Ushbu turning markaziy o‘yinida 1 avgust kuni «Andijon» o‘z maydonida «Paxtakor»ni qabul qilsa, 3 avgust kuni amaldagi chempion «Neftchi» Samarqandda «Dinamo» mehmoni bo‘ladi.

Bo‘lajak dam olish kunlari o‘zbek futboli ishqibozlari uchun haqiqiy shiddat va kutilmagan dramalarni taqdim etadi. 1 avgust kuni milliy chempionatimizning 15-turiga rasman start beriladi. Biroq tur o‘yinlari boshlanmasdan turib, futbol jamoatchiligini larzaga keltirgan katta sensatsiya yuz berdi: poytaxtning «Bunyodkor» klubi moliyaviy muammolar sabab Navoiyga bora olmaydigan bo‘ldi. Markaziy bahsda esa Andijonda «pop-kornbop» futbol kutilmoqda.

Superliganing 15-turi muxlislarga ham turnir jadvalidagi keskin kurashlarni, ham maydondan tashqaridagi geo-moliyaviy dramalarni taqdim etadi.

1. «Bunyodkor»da og‘ir moliyaviy kollaps: «Qaldirg‘ochlar»ga texnik mag‘lubiyat yoziladi!

15-turning eng shov-shuvli va achchiq xabari Navoiyda o‘tkazilishi kerak bo‘lgan «Qizilqum» va «Bunyodkor» uchrashuvi atrofida sodir bo‘ldi. Toshkentning nomdor va tarixiy klubi sanalmish «Bunyodkor» jiddiy moliyaviy inqirozga duch keldi.

Klubdagi moliyaviy qiyinchiliklar sababli mehmonlar Navoiy shahriga yetib bora olmasligi ma’lum bo‘ldi. Natijada mazkur uchrashuv bekor qilindi.

Professional futbol ligasi (PFL) reglamentiga muvofiq, maydonga tusha olmagan «Bunyodkor» klubiga 0:3 hisobidagi avtomatik texnik mag‘lubiyat yoziladi, «Qizilqum» esa hech qanday kurashsiz qimmatli 3 ochkoni o‘z hisobiga yozib qo‘yadi.

Ushbu holat poytaxt klubidagi tizimli muammolar qanchalik chuqur ekanini ko‘rsatib berdi va jamoatchilik o‘rtasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘lmoqda.

2. Andijondagi shiddatli alanga: «Andijon» — «Paxtakor» markaziy derbisi

1 avgust oqshomining markaziy to‘qnashuvi, shubhasiz, Andijondagi «Bobur Arena»da kechadi. Janubiy Farg‘ona vodiysining eng murosasiz muxlislari ro‘parasida «Andijon» klubi mamlakatning eng sovrindor jamoasi — «Paxtakor»ni qabul qiladi.

  • Muhit va bosim: Andijonlik muxlislar to‘la tribunalar ostida o‘z suyuklilarini oldinga chorlaydi. «Paxtakor» uchun Vodiy safari har doim og‘ir kechgan.

  • Turnir ahamiyati: Har ikki jamoa uchun ham yuqori o‘rinlar va ochkolar suv va havodek zarur. Maydonda har bir qarich yer uchun ayovsiz kurash kutilmoqda.

3. Championning Samarqanddagi sinovi va boshqa qiziqarli bahslar

3 avgust (dushanba) kuni amaldagi O‘zbekiston chempioni — «Neftchi» jamoasi Samarqandda «Dinamo» mehmoni bo‘ladi. Samarqandliklar o‘z maydonida har qanday grandga jiddiy qarshilik ko‘rsata olishini bir necha bor isbotlagan. Farg‘onaliklar uchun ushbu bellashuv chempionlik unvonini himoya qilish yo‘lidagi eng muhim imtihonlardan biri bo‘ladi.

Shuningdek, Almaliqda «OKMK» va «Nasaf» o‘rtasidagi vitse-chempionlar va kubok sohiblari jangi ham 15-turning ko‘rkiga aylanishi shubhasiz.

4. 15-turning to‘liq taqvimi va o‘yinlar vaqti

Futbolishqibozlari uchun 15-turning barcha o‘yinlari o‘tkaziladigan sana va vaqtlar jadvali:

1 avgust (shanba)

  • 19:30. «Andijon» — «Paxtakor»

  • 20:30. «Buxoro» — «Lokomotiv»

  • «Qizilqum» — «Bunyodkor» (o‘tkazilmaydi, «Bunyodkor»ga texnik mag‘lubiyat)

2 avgust (yakshanba)

  • 19:30. «Navbahor» — «Xorazm»

  • 20:00. «Mash’al» — «So‘g‘diyona»

3 avgust (dushanba)

  • 19:30. «Qo‘qon-1912» — «Surxon»

  • 20:00. «OKMK» — «Nasaf»

  • 20:30. «Dinamo» — «Neftchi»

Xulosa: Hal qiluvchi palla boshlanmoqda

Superliganing 15-turi milliy chempionatimizda kuchlar muvozanati va jamoalarning haqiqiy salohiyatini ochib beradigan o‘yinlarga boy. «Bunyodkor» atrofidagi voqealar esa o‘zbek futbolida klublarning moliyaviy barqarorligi masalasini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.

Sizningcha, «Andijon» o‘z maydonida «Paxtakor»ni mag‘lub eta oladimi? «Bunyodkor»dagi moliyaviy inqiroz haqida qanday fikrdasiz? Izohlarda o‘z taxminlaringizni qoldiring!

BunyodkorPakhtakorAndijanKizylkumTashkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markus Reshford Atletiko Madridga qarshi oʻyinni nima sababdan oʻtkazib yuboradiMarkus Reshford Atletiko Madridga qarshi oʻyinni nima sababdan oʻtkazib yuboradiBugun, 15:38Vvoychex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiVvoychex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiBugun, 15:19Issiqko‘lda tarixiy poyga: «suvdagi Formula-1» boshlandi (foto)Issiqko‘lda tarixiy poyga: «suvdagi Formula-1» boshlandi (foto)Bugun, 15:19Marselino Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubini boshqarishi mumkinMarselino Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubini boshqarishi mumkinBugun, 14:53Manchester Yunayted Fransishku Konseysau transferi ustida ishlamoqdaManchester Yunayted Fransishku Konseysau transferi ustida ishlamoqdaBugun, 14:50Kristian Romero Tottenxemni tark etib, Interga oʻtishga yaqin turibdiKristian Romero Tottenxemni tark etib, Interga oʻtishga yaqin turibdiBugun, 14:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda