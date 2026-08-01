Superliga 15-tur: «Bunyodkor»ga texnik mag‘lubiyat va Vodiydagi shiddatli jang!
O‘zbekiston Superligasining 15-turida poytaxtning «Bunyodkor» klubi moliyaviy muammolar sabab Navoiyga bora olmadi va «Qizilqum» bilan uchrashuv bekor qilinib, reglamentga muvofiq 0:3 hisobidagi texnik mag‘lubiyat yozildi. Ushbu turning markaziy o‘yinida 1 avgust kuni «Andijon» o‘z maydonida «Paxtakor»ni qabul qilsa, 3 avgust kuni amaldagi chempion «Neftchi» Samarqandda «Dinamo» mehmoni bo‘ladi.
Bo‘lajak dam olish kunlari o‘zbek futboli ishqibozlari uchun haqiqiy shiddat va kutilmagan dramalarni taqdim etadi. 1 avgust kuni milliy chempionatimizning 15-turiga rasman start beriladi. Biroq tur o‘yinlari boshlanmasdan turib, futbol jamoatchiligini larzaga keltirgan katta sensatsiya yuz berdi: poytaxtning «Bunyodkor» klubi moliyaviy muammolar sabab Navoiyga bora olmaydigan bo‘ldi. Markaziy bahsda esa Andijonda «pop-kornbop» futbol kutilmoqda.
Superliganing 15-turi muxlislarga ham turnir jadvalidagi keskin kurashlarni, ham maydondan tashqaridagi geo-moliyaviy dramalarni taqdim etadi.
1. «Bunyodkor»da og‘ir moliyaviy kollaps: «Qaldirg‘ochlar»ga texnik mag‘lubiyat yoziladi!
15-turning eng shov-shuvli va achchiq xabari Navoiyda o‘tkazilishi kerak bo‘lgan «Qizilqum» va «Bunyodkor» uchrashuvi atrofida sodir bo‘ldi. Toshkentning nomdor va tarixiy klubi sanalmish «Bunyodkor» jiddiy moliyaviy inqirozga duch keldi.
Klubdagi moliyaviy qiyinchiliklar sababli mehmonlar Navoiy shahriga yetib bora olmasligi ma’lum bo‘ldi. Natijada mazkur uchrashuv bekor qilindi.
Professional futbol ligasi (PFL) reglamentiga muvofiq, maydonga tusha olmagan «Bunyodkor» klubiga 0:3 hisobidagi avtomatik texnik mag‘lubiyat yoziladi, «Qizilqum» esa hech qanday kurashsiz qimmatli 3 ochkoni o‘z hisobiga yozib qo‘yadi.
Ushbu holat poytaxt klubidagi tizimli muammolar qanchalik chuqur ekanini ko‘rsatib berdi va jamoatchilik o‘rtasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘lmoqda.
2. Andijondagi shiddatli alanga: «Andijon» — «Paxtakor» markaziy derbisi
1 avgust oqshomining markaziy to‘qnashuvi, shubhasiz, Andijondagi «Bobur Arena»da kechadi. Janubiy Farg‘ona vodiysining eng murosasiz muxlislari ro‘parasida «Andijon» klubi mamlakatning eng sovrindor jamoasi — «Paxtakor»ni qabul qiladi.
Muhit va bosim: Andijonlik muxlislar to‘la tribunalar ostida o‘z suyuklilarini oldinga chorlaydi. «Paxtakor» uchun Vodiy safari har doim og‘ir kechgan.
Turnir ahamiyati: Har ikki jamoa uchun ham yuqori o‘rinlar va ochkolar suv va havodek zarur. Maydonda har bir qarich yer uchun ayovsiz kurash kutilmoqda.
3. Championning Samarqanddagi sinovi va boshqa qiziqarli bahslar
3 avgust (dushanba) kuni amaldagi O‘zbekiston chempioni — «Neftchi» jamoasi Samarqandda «Dinamo» mehmoni bo‘ladi. Samarqandliklar o‘z maydonida har qanday grandga jiddiy qarshilik ko‘rsata olishini bir necha bor isbotlagan. Farg‘onaliklar uchun ushbu bellashuv chempionlik unvonini himoya qilish yo‘lidagi eng muhim imtihonlardan biri bo‘ladi.
Shuningdek, Almaliqda «OKMK» va «Nasaf» o‘rtasidagi vitse-chempionlar va kubok sohiblari jangi ham 15-turning ko‘rkiga aylanishi shubhasiz.
4. 15-turning to‘liq taqvimi va o‘yinlar vaqti
Futbolishqibozlari uchun 15-turning barcha o‘yinlari o‘tkaziladigan sana va vaqtlar jadvali:
1 avgust (shanba)
19:30. «Andijon» — «Paxtakor»
20:30. «Buxoro» — «Lokomotiv»
«Qizilqum» — «Bunyodkor» (o‘tkazilmaydi, «Bunyodkor»ga texnik mag‘lubiyat)
2 avgust (yakshanba)
19:30. «Navbahor» — «Xorazm»
20:00. «Mash’al» — «So‘g‘diyona»
3 avgust (dushanba)
19:30. «Qo‘qon-1912» — «Surxon»
20:00. «OKMK» — «Nasaf»
20:30. «Dinamo» — «Neftchi»
Xulosa: Hal qiluvchi palla boshlanmoqda
Superliganing 15-turi milliy chempionatimizda kuchlar muvozanati va jamoalarning haqiqiy salohiyatini ochib beradigan o‘yinlarga boy. «Bunyodkor» atrofidagi voqealar esa o‘zbek futbolida klublarning moliyaviy barqarorligi masalasini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.
Sizningcha, «Andijon» o‘z maydonida «Paxtakor»ni mag‘lub eta oladimi? «Bunyodkor»dagi moliyaviy inqiroz haqida qanday fikrdasiz? Izohlarda o‘z taxminlaringizni qoldiring!
…