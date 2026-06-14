Xamzat Chimayev «RAF 10» turniridagi debyut bahsida zafar quchdi (video)
Aralash yakkakurash va kurash olami ixlosmandlari uchun bugungi yakshanba tongi chinakam qaynoq hamda kutilmagan voqealarga boy keldi. Okean ortining Missuri shtati, Sent-Luis shahrida erkin kurash bo‘yicha uzoq kutilgan va katta shov-shuvga sabab bo‘lgan nufuzli «RAF 10» turniri o‘z yakuniga yetdi. Mazkur jang kechasining barcha intizorlik bilan kutgan markaziy va bosh bellashuvi (main event) oraliq vazn toifasida tashkil etilib, unda dunyo sportining eng janjalkash va taniqli yulduzlari gilamga chiqib kelishdi.
Katta intriga ostida boshlangan ushbu to‘qnashuvda sobiq UFC yulduzi, bugungi kunda BAA sharafini himoya qilayotgan asli chechenistonlik yengilmas sportchi Xamzat Chimayev va uning ashaddiy raqibi, amerikalik Dillon Denis o‘zaro kuch sinashdi.
Birinchi bo‘limdagi tezkor «tushe» va Chimayevning mutlaq ustunligi
Ikki kuchli mahorat egalari o‘rtasidagi bahs start olishi bilan Xamzat Chimayev o‘z uslubiga sodiq qolgan holda bir soniya ham vaqtni boy bermadi. U birinchi bo‘limning ilk daqiqalaridayoq shiddatli hujum uyushtirib, raqibining oyoq qismidan tutdi va uni chiroyli tarzda parter (yer) holatiga o‘tkazdi. Gilamda Dillon Denisni butunlay nazorat ostiga olgan Chimayev raqibining yelkasini yerga bosib, bahsni «tushe», ya’ni sof g‘alaba bilan muddatidan ilgari o‘z foydasiga hal qildi.
Bu yorqin zafar Xamzat uchun mazkur nufuzli ligadagi debyut uchrashuvida qo‘lga kiritilgan ilk chiroyli muvaffaqiyat sifatida tarixga kirdi. Ko‘p gapirishi bilan tanilgan Dillon Denis esa ushbu tashkilotdagi faoliyati davomida ikkinchi marotaba mag‘lubiyat alamiga dosh berishga majbur bo‘ldi.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali «RAF 10» turnirining markaziy bahsi tafsilotlari va undan keyin yuz bergan tartibbuzarlik holati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa bo‘lib o‘tgan shahar
Turnir nomi va vazn toifasi
G‘olib sportchi (Vakillik qilayotgan davlati)
Mag‘lub bo‘lgan sportchi (Davlat)
Jang yakunlangan usul va muddati
Jang yakunidagi kutilmagan voqea
Sent-Luis
(AQSH)
«RAF 10»
(Oraliq vaznda)
Xamzat Chimayev
Dillon Denis
(AQSH)
1-bo‘limdayoq,
«Tushe» (Sof g‘alaba)
Gilam ustida ommaviy mushtlashuv kelib chiqdi
Jang tugadi, lekin janjal davom etdi: Oktagondagi ommaviy to‘qnashuv
Biroq, turnir tashkilotchilari va muxlislar uchun eng shov-shuvli voqea hali oldinda ekan. Bosh hakam Xamzat Chimayevning muddatidan oldin qozongan sof g‘alabasini e’lon qilib, bahs yakuniga yetganini bildirishi bilan gilam ustida kutilmagan tartibbuzarlik yuzaga keldi. Sportchilar va ularning sekundantlari (sekin-asta ikkala jamoa vakillari) o‘rtasidagi o‘zaro kelishmovchilik tez fursatda katta hajmdagi ommaviy mushtlashuvga aylanib ketdi.
Vaziyatni nazoratga olish uchun xavfsizlik xodimlari va tashkilotchilar katta kuch bilan aralashishga majbur bo‘lishdi. Ushbu janjal mazkur turnirning obro‘siga va ijtimoiy tarmoqlardagi bahs-munozaralarga yanada katta olov sepdi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.
«RAF» va UFC olamidagi eng shov-shuvli turnirlar, Xamzat Chimayevning keyingi raqiblari kim bo‘lishi, janglardan eksklyuziv tahlillar va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…