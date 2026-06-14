Xamzat Chimayev «RAF 10» turniridagi debyut bahsida zafar quchdi (video)

·33·Sport
Xamzat Chimayev «RAF 10» turniridagi debyut bahsida zafar quchdi (video)

Aralash yakkakurash va kurash olami ixlosmandlari uchun bugungi yakshanba tongi chinakam qaynoq hamda kutilmagan voqealarga boy keldi. Okean ortining Missuri shtati, Sent-Luis shahrida erkin kurash bo‘yicha uzoq kutilgan va katta shov-shuvga sabab bo‘lgan nufuzli «RAF 10» turniri o‘z yakuniga yetdi. Mazkur jang kechasining barcha intizorlik bilan kutgan markaziy va bosh bellashuvi (main event) oraliq vazn toifasida tashkil etilib, unda dunyo sportining eng janjalkash va taniqli yulduzlari gilamga chiqib kelishdi.

Katta intriga ostida boshlangan ushbu to‘qnashuvda sobiq UFC yulduzi, bugungi kunda BAA sharafini himoya qilayotgan asli chechenistonlik yengilmas sportchi Xamzat Chimayev va uning ashaddiy raqibi, amerikalik Dillon Denis o‘zaro kuch sinashdi.

Birinchi bo‘limdagi tezkor «tushe» va Chimayevning mutlaq ustunligi

Ikki kuchli mahorat egalari o‘rtasidagi bahs start olishi bilan Xamzat Chimayev o‘z uslubiga sodiq qolgan holda bir soniya ham vaqtni boy bermadi. U birinchi bo‘limning ilk daqiqalaridayoq shiddatli hujum uyushtirib, raqibining oyoq qismidan tutdi va uni chiroyli tarzda parter (yer) holatiga o‘tkazdi. Gilamda Dillon Denisni butunlay nazorat ostiga olgan Chimayev raqibining yelkasini yerga bosib, bahsni «tushe», ya’ni sof g‘alaba bilan muddatidan ilgari o‘z foydasiga hal qildi.

Bu yorqin zafar Xamzat uchun mazkur nufuzli ligadagi debyut uchrashuvida qo‘lga kiritilgan ilk chiroyli muvaffaqiyat sifatida tarixga kirdi. Ko‘p gapirishi bilan tanilgan Dillon Denis esa ushbu tashkilotdagi faoliyati davomida ikkinchi marotaba mag‘lubiyat alamiga dosh berishga majbur bo‘ldi.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali «RAF 10» turnirining markaziy bahsi tafsilotlari va undan keyin yuz bergan tartibbuzarlik holati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa bo‘lib o‘tgan shahar

Turnir nomi va vazn toifasi

G‘olib sportchi (Vakillik qilayotgan davlati)

Mag‘lub bo‘lgan sportchi (Davlat)

Jang yakunlangan usul va muddati

Jang yakunidagi kutilmagan voqea

Sent-Luis


(AQSH)

«RAF 10»


(Oraliq vaznda)

Xamzat Chimayev


(Birlashgan Arab Amirliklari)

Dillon Denis


(AQSH)

1-bo‘limdayoq,


«Tushe» (Sof g‘alaba)

Gilam ustida ommaviy mushtlashuv kelib chiqdi

Jang tugadi, lekin janjal davom etdi: Oktagondagi ommaviy to‘qnashuv

Biroq, turnir tashkilotchilari va muxlislar uchun eng shov-shuvli voqea hali oldinda ekan. Bosh hakam Xamzat Chimayevning muddatidan oldin qozongan sof g‘alabasini e’lon qilib, bahs yakuniga yetganini bildirishi bilan gilam ustida kutilmagan tartibbuzarlik yuzaga keldi. Sportchilar va ularning sekundantlari (sekin-asta ikkala jamoa vakillari) o‘rtasidagi o‘zaro kelishmovchilik tez fursatda katta hajmdagi ommaviy mushtlashuvga aylanib ketdi.

Vaziyatni nazoratga olish uchun xavfsizlik xodimlari va tashkilotchilar katta kuch bilan aralashishga majbur bo‘lishdi. Ushbu janjal mazkur turnirning obro‘siga va ijtimoiy tarmoqlardagi bahs-munozaralarga yanada katta olov sepdi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

«RAF» va UFC olamidagi eng shov-shuvli turnirlar, Xamzat Chimayevning keyingi raqiblari kim bo‘lishi, janglardan eksklyuziv tahlillar va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Khamzat ChimaevDillon DanisSt. LouisAQSHBirlashgan Arab Amirliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu bilan uchrashuvda mashhur bloger qiz ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Krishtianu bilan uchrashuvda mashhur bloger qiz ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Bugun, 08:50Darwin Nunez yana Liverpulga qaytishi mumkinmi: Ijtimoiy tarmoqlardagi sirli postDarwin Nunez yana Liverpulga qaytishi mumkinmi: Ijtimoiy tarmoqlardagi sirli postBugun, 08:32Arman Sarukyan Toni Fergyusonni muddatidan oldin mag‘lub etdi (video)Arman Sarukyan Toni Fergyusonni muddatidan oldin mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:08Karlo Anchelotti Marokash bilan uchrashuvdagi durangdan so‘ng bayonot berdiKarlo Anchelotti Marokash bilan uchrashuvdagi durangdan so‘ng bayonot berdiBugun, 07:36Marokash bosh murabbiyi Braziliya bilan durang o‘yindan keyin bayonot berdiMarokash bosh murabbiyi Braziliya bilan durang o‘yindan keyin bayonot berdiBugun, 07:32Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?Bugun, 07:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi