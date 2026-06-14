Darwin Nunez yana Liverpulga qaytishi mumkinmi: Ijtimoiy tarmoqlardagi sirli post

·27·Sport
Darwin Nunez yana Liverpulga qaytishi mumkinmi: Ijtimoiy tarmoqlardagi sirli post

Angliyaning Liverpul jamoasi muxlislari klub rasmiy sahifalarida eʼlon qilingan gʻalati xabar ortidan katta hayajon va tushunmovchilik ichida qolishdi. Gap shundaki, jamoaning sobiq hujumchisi Darwin Nunez kutilmaganda erkin agentga aylangani va uning Mersisaydga qaytishi haqidagi gap-soʻzlar bolalagan bir paytda, klub maʼmurlari u bilan bogʻliq xotira postini joylashtirishdi. Bu holat koʻplab muxlislar tomonidan transferga ishora sifatida qabul qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, urugvaylik 26 yoshli hujumchi Saudiya Arabistonining Al-Hilal jamoasi bilan shartnomasini oʻzaro kelishuvga koʻra bekor qilgan. Saudiyaliklar safiga Karim Benzema kabi yulduzlarning kelib qoʻshilishi Nunezning qaydnomadan tushib qolishiga sabab boʻlgan edi. Endilikda Liverpul ushbu tajribali futbolchini bir tiyin ham transfer puli toʻlamasdan, tekinga qaytarib olish imkoniyatiga ega boʻlib turibdi.

Iraola taktikasi va Nunezning roli

Hozirda Liverpul bosh murabbiyi Andoni Iraola jamoaning hujum chizigʻini kuchaytirish choralarini koʻrmoqda. Ayniqsa, Hugo Ekitike jiddiy jarohat olib, uzoq muddatga safdan chiqqani mutaxassisni yangi variantlar qidirishga majbur qildi. Nunezning jismoniy holati va yuqori pressingdagi faolligi Iraola tomonidan joriy etilayotgan tajovuzkor oʻyin uslubiga juda mos kelishi aytilmoqda.

Darwin Nunez Liverpul safidagi avvalgi faoliyati davomida 143 ta uchrashuvda maydonga tushib, 40 ta gol va 26 ta golli uzatmani amalga oshirgan edi. Garchi uning samaradorligi baʼzida tanqid qilingan boʻlsa-da, maydondagi tinimsiz mehnati va fidoyiligi muxlislar orasida unga boʻlgan hurmatni saqlab qolgan. Erkin agent maqomidagi futbolchining qaytishi moliyaviy jihatdan ham klub uchun juda manfaatli bitim boʻlishi mumkin.

Muxlislarning munosabati va shubhalar

Klubning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida "Darwin Nunez bundan toʻrt yil oldin qizillar safiga qoʻshilgan edi" mazmunidagi postning paydo boʻlishi muhokamalarni avj oldirdi. Odatda klublar qisqa muddat oʻynab ketgan futbolchilarning transfer sanasini bunday tarzda nishonlamaydi. Shu sababli, muxlislar buni "uyga qaytish" haqidagi rasmiy eʼlonning debochasi deb hisoblamoqda.

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida @TheKopoholic kabi muxlislar "Uni uyga qaytaring" deya hayqirayotgan boʻlsa, boshqalar klub rahbariyati muxlislarning fikrini bilish uchun ataylab shunday post joylaganini taxmin qilmoqda. @TaintlessRed ismli foydalanuvchi: "Bu juda qiziq tanlov. Biz toʻrt yil oldin kelib-ketgan boshqa oʻyinchilar haqida bunday yozmaymiz. Balki, haqiqatan ham uni tekinga qaytarmoqchimiz?" deya oʻz fikrini bildirdi.

Hozircha Liverpul rahbariyati yoki Andoni Iraola ushbu mish-mishlar boʻyicha rasmiy bayonot bergani yoʻq. Biroq, transfer oynasi vaqtidagi bunday tasodiflar futbol olamida kamdan-kam hollarda shunchaki yuz beradi. Agar Nunez qaytadigan boʻlsa, bu Angliya Premer-ligasi joriy mavsumidagi eng shov-shuvli va kutilmagan transferlardan biriga aylanishi aniq.

LiverpulDarwin NunezTransferAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinisius Marokash bilan o‘yindagi durang natijadan keyin bayonot berdiVinisius Marokash bilan o‘yindagi durang natijadan keyin bayonot berdiBugun, 09:09«RAF 10» turnirida barcha janglar yakunlanib, g‘oliblar nomi aniq bo‘ldi«RAF 10» turnirida barcha janglar yakunlanib, g‘oliblar nomi aniq bo‘ldiBugun, 09:02Krishtianu bilan uchrashuvda mashhur bloger qiz ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Krishtianu bilan uchrashuvda mashhur bloger qiz ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Bugun, 08:50Xamzat Chimayev «RAF 10» turniridagi debyut bahsida zafar quchdi (video)Xamzat Chimayev «RAF 10» turniridagi debyut bahsida zafar quchdi (video)Bugun, 08:22Arman Sarukyan Toni Fergyusonni muddatidan oldin mag‘lub etdi (video)Arman Sarukyan Toni Fergyusonni muddatidan oldin mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:08Karlo Anchelotti Marokash bilan uchrashuvdagi durangdan so‘ng bayonot berdiKarlo Anchelotti Marokash bilan uchrashuvdagi durangdan so‘ng bayonot berdiBugun, 07:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi