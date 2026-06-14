Darwin Nunez yana Liverpulga qaytishi mumkinmi: Ijtimoiy tarmoqlardagi sirli post
Angliyaning Liverpul jamoasi muxlislari klub rasmiy sahifalarida eʼlon qilingan gʻalati xabar ortidan katta hayajon va tushunmovchilik ichida qolishdi. Gap shundaki, jamoaning sobiq hujumchisi Darwin Nunez kutilmaganda erkin agentga aylangani va uning Mersisaydga qaytishi haqidagi gap-soʻzlar bolalagan bir paytda, klub maʼmurlari u bilan bogʻliq xotira postini joylashtirishdi. Bu holat koʻplab muxlislar tomonidan transferga ishora sifatida qabul qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, urugvaylik 26 yoshli hujumchi Saudiya Arabistonining Al-Hilal jamoasi bilan shartnomasini oʻzaro kelishuvga koʻra bekor qilgan. Saudiyaliklar safiga Karim Benzema kabi yulduzlarning kelib qoʻshilishi Nunezning qaydnomadan tushib qolishiga sabab boʻlgan edi. Endilikda Liverpul ushbu tajribali futbolchini bir tiyin ham transfer puli toʻlamasdan, tekinga qaytarib olish imkoniyatiga ega boʻlib turibdi.
Iraola taktikasi va Nunezning roliHozirda Liverpul bosh murabbiyi Andoni Iraola jamoaning hujum chizigʻini kuchaytirish choralarini koʻrmoqda. Ayniqsa, Hugo Ekitike jiddiy jarohat olib, uzoq muddatga safdan chiqqani mutaxassisni yangi variantlar qidirishga majbur qildi. Nunezning jismoniy holati va yuqori pressingdagi faolligi Iraola tomonidan joriy etilayotgan tajovuzkor oʻyin uslubiga juda mos kelishi aytilmoqda.
Darwin Nunez Liverpul safidagi avvalgi faoliyati davomida 143 ta uchrashuvda maydonga tushib, 40 ta gol va 26 ta golli uzatmani amalga oshirgan edi. Garchi uning samaradorligi baʼzida tanqid qilingan boʻlsa-da, maydondagi tinimsiz mehnati va fidoyiligi muxlislar orasida unga boʻlgan hurmatni saqlab qolgan. Erkin agent maqomidagi futbolchining qaytishi moliyaviy jihatdan ham klub uchun juda manfaatli bitim boʻlishi mumkin.
Muxlislarning munosabati va shubhalarKlubning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida "Darwin Nunez bundan toʻrt yil oldin qizillar safiga qoʻshilgan edi" mazmunidagi postning paydo boʻlishi muhokamalarni avj oldirdi. Odatda klublar qisqa muddat oʻynab ketgan futbolchilarning transfer sanasini bunday tarzda nishonlamaydi. Shu sababli, muxlislar buni "uyga qaytish" haqidagi rasmiy eʼlonning debochasi deb hisoblamoqda.
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida @TheKopoholic kabi muxlislar "Uni uyga qaytaring" deya hayqirayotgan boʻlsa, boshqalar klub rahbariyati muxlislarning fikrini bilish uchun ataylab shunday post joylaganini taxmin qilmoqda. @TaintlessRed ismli foydalanuvchi: "Bu juda qiziq tanlov. Biz toʻrt yil oldin kelib-ketgan boshqa oʻyinchilar haqida bunday yozmaymiz. Balki, haqiqatan ham uni tekinga qaytarmoqchimiz?" deya oʻz fikrini bildirdi.
Hozircha Liverpul rahbariyati yoki Andoni Iraola ushbu mish-mishlar boʻyicha rasmiy bayonot bergani yoʻq. Biroq, transfer oynasi vaqtidagi bunday tasodiflar futbol olamida kamdan-kam hollarda shunchaki yuz beradi. Agar Nunez qaytadigan boʻlsa, bu Angliya Premer-ligasi joriy mavsumidagi eng shov-shuvli va kutilmagan transferlardan biriga aylanishi aniq.
…