«RAF 10» turnirida barcha janglar yakunlanib, g‘oliblar nomi aniq bo‘ldi

·0·Sport
«RAF 10» turnirida barcha janglar yakunlanib, g‘oliblar nomi aniq bo‘ldi

Okean ortining Missuri shtati, Sent-Luis shahrida erkin kurash va aralash yakkakurash olami vakillari ishtirokida tashkil etilgan shov-shuvli «RAF 10» turniri o‘z yakuniga yetdi. Bugun tong saharda start olgan mazkur yirik musobaqa muxlislarga chinakam kurash zavqini, kutilmagan vaziyatlar va dramalarni taqdim etdi. Bir-biridan mashhur sportchilar gilamga chiqqan ushbu kechada ikkita vazn toifasida chempionlik kamarlari o‘z egalarini topgan bo‘lsa, vakilimiz va jahon yulduzlari o‘rtasida kechgan bahslar xalqaro ekspertlar diqqat markazida turdi.

Quyida mazkur turnir doirasida qayd etilgan barcha rasmiy natijalar va eng qaynoq janglar tafsiloti bilan atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin.

Markaziy bahslarda chempionlik unvonlari va muddatidan oldingi zafarlar

Musobaqaning eng intizorlik bilan kutilgan markaziy to‘qnashuvi oraliq vaznda kechdi. Unda BAA sharafini himoya qilayotgan yengilmas Xamzat Chimayev amerikalik Dillon Denisni birinchi bo‘limning o‘zidayoq parterga uzatib, «tushe» (sof g‘alaba) evaziga muddatidan avval taslim etdi. Yengil vazn toifasi yulduzi Arman Sarukyan esa afsonaviy faxriy jangchi Toni Fergyusonga qarshi bahs yuritib, raqibi ustidan yaqqol texnik ustunlik qayd etdi va 10:0 hisobida muddatidan ilgari zafar quchdi. Shuningdek, Aaron Piko ham Lens Palmerga hech qanday imkoniyat qoldirmay, 12:1 hisobidagi texnik ustunlik bilan zafar quchdi.

Ayollar o‘rtasidagi minimal vazn toifasida kechgan vaqtinchalik «RAF» chempionlik kamari uchun bahsda Lusiya Yepes Kendra Rayan ustidan 13:2 hisobida yaqqol ustun kelib, oltin kamarga ega chiqdi. O‘ta yengil vazn toifasidagi asosiy chempionlik unvoni uchun kechgan dramatik to‘qnashuvda esa Ostin DeSanto raqibi Reyneri Andreuni kichik farq bilan (2:1) dog‘da qoldirdi va chempionlik kamarini o‘z beliga bog‘ladi.

Quyidagi tahliliy jadval orqali AQSHda bo‘lib o‘tgan «RAF 10» turnirining barcha rasmiy natijalari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Tartib

To‘qnash kelgan kurashchilar juftligi

Qayd etilgan rasmiy hisob

Jang maqomi va yakunlanish usuli

Musobaqaning bosh natijasi

1.

Xamzat Chimayev — Dillon Denis

Muddatidan avval

«Tushe» (Sof g‘alaba)

Chimayevning debyut zafari

2.

Arman Sarukyan — Toni Fergyuson

10 : 0

Texnik ustunlik (Muddatidan avval)

Sarukyan reytingdagi o‘rnini himoya qildi

3.

Aaron Piko — Lens Palmer

12 : 1

Texnik ustunlik evaziga g‘alaba

Pikodan ishonchli o‘yin

4.

Lusiya Yepes — Kendra Rayan

13 : 2

Texnik ustunlik hisobiga

Vaqtinchalik RAF kamari sohibasi

5.

Ostin DeSanto — Reyneri Andreu

2 : 1

Kichik ustunlik (Ochkolar bo‘yicha)

O‘ta yengil vaznda RAF kamari egasi

6.

Rizabek Aytmuxan — Xeyden Zillmer

6 : 4

Ochkolar hisobiga ko‘ra

Qozog‘istonlik iqtidorning g‘alabasi

7.

Sebastyan Rivera — Xadji Aliyev

9 : 5

Ochkolar bo‘yicha ustunlik

Riveradan muhim muvaffaqiyat

8.

Kigan O'Tul — Bekzod Abdurahmonov

10 : 6

Ochkolar hisobiga ko‘ra

Hamyurtimiz mag‘lubiyatga uchradi

9.

Endryu Aliriz — Jeydin Ayerman

5 : 3

Ochkolar bo‘yicha kurashda

Alirizning ustunligi

10.

Shamil Sharipov — Yonger Bastid

5 : 3

Hakamlar qaroriga ko‘ra

Sharipov kuchli ekanini isbotladi

11.

Arsen Arutyunyan — Kaleb Smitni

14 : 4

Texnik ustunlik (Muddatidan avval)

Arutyunyandan tezkor mag‘lubiyat

Xalqaro bahslar sharhi: Bekzod Abdurahmonov ochkolar bo‘yicha yutqazdi

Turnirning xalqaro kurash seksiyasida ham shiddatli to‘qnashuvlar kuzatildi. Qozog‘istonlik mashhur polvon, jahon chempioni Rizabek Aytmuxan Xeyden Zillmerga qarshi qiyin kechgan bahsda 6:4 hisobida zafar quchdi. Sebastyan Rivera esa tajribali va nomdor kurashchi Xadji Aliyevni 9:5 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi.

Afsuski, yurtimiz sport ishqibozlari uchun noxush xabar Olimpiya o‘yinlari sovrindori, tajribali kurashchimiz Bekzod Abdurahmonov ishtirokidagi bahsda qayd etildi. Hamyurtimiz AQSH vakili Kigan O'Tulga qarshi gilamga chiqib, chiroyli qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, yakunda 6:10 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi. Bundan tashqari, Endryu Aliriz Jeydin Ayermanni 5:3 hisobida, Shamil Sharipov esa Yonger Bastidni xuddi shunday 5:3 ko‘rsatkichi bilan yengdi. Turnirning so‘nggi bahslaridan birida Arsen Arutyunyan Kaleb Smit ustidan 14:4 hisobida yaqqol texnik ustunlikka erishib, muddatidan oldin g‘alabasini rasmiylashtirdi.

Erkin kurash va MMA olamidagi eng so‘nggi shov-shuvli turnirlar, hamyurtlarimizning xalqaro maydonlardagi ishtiroki va sport dunyosiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu bilan uchrashuvda mashhur bloger qiz ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Krishtianu bilan uchrashuvda mashhur bloger qiz ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Bugun, 08:50Darwin Nunez yana Liverpulga qaytishi mumkinmi: Ijtimoiy tarmoqlardagi sirli postDarwin Nunez yana Liverpulga qaytishi mumkinmi: Ijtimoiy tarmoqlardagi sirli postBugun, 08:32Xamzat Chimayev «RAF 10» turniridagi debyut bahsida zafar quchdi (video)Xamzat Chimayev «RAF 10» turniridagi debyut bahsida zafar quchdi (video)Bugun, 08:22Arman Sarukyan Toni Fergyusonni muddatidan oldin mag‘lub etdi (video)Arman Sarukyan Toni Fergyusonni muddatidan oldin mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:08Karlo Anchelotti Marokash bilan uchrashuvdagi durangdan so‘ng bayonot berdiKarlo Anchelotti Marokash bilan uchrashuvdagi durangdan so‘ng bayonot berdiBugun, 07:36Marokash bosh murabbiyi Braziliya bilan durang o‘yindan keyin bayonot berdiMarokash bosh murabbiyi Braziliya bilan durang o‘yindan keyin bayonot berdiBugun, 07:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi