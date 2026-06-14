«RAF 10» turnirida barcha janglar yakunlanib, g‘oliblar nomi aniq bo‘ldi
Okean ortining Missuri shtati, Sent-Luis shahrida erkin kurash va aralash yakkakurash olami vakillari ishtirokida tashkil etilgan shov-shuvli «RAF 10» turniri o‘z yakuniga yetdi. Bugun tong saharda start olgan mazkur yirik musobaqa muxlislarga chinakam kurash zavqini, kutilmagan vaziyatlar va dramalarni taqdim etdi. Bir-biridan mashhur sportchilar gilamga chiqqan ushbu kechada ikkita vazn toifasida chempionlik kamarlari o‘z egalarini topgan bo‘lsa, vakilimiz va jahon yulduzlari o‘rtasida kechgan bahslar xalqaro ekspertlar diqqat markazida turdi.
Quyida mazkur turnir doirasida qayd etilgan barcha rasmiy natijalar va eng qaynoq janglar tafsiloti bilan atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin.
Markaziy bahslarda chempionlik unvonlari va muddatidan oldingi zafarlar
Musobaqaning eng intizorlik bilan kutilgan markaziy to‘qnashuvi oraliq vaznda kechdi. Unda BAA sharafini himoya qilayotgan yengilmas Xamzat Chimayev amerikalik Dillon Denisni birinchi bo‘limning o‘zidayoq parterga uzatib, «tushe» (sof g‘alaba) evaziga muddatidan avval taslim etdi. Yengil vazn toifasi yulduzi Arman Sarukyan esa afsonaviy faxriy jangchi Toni Fergyusonga qarshi bahs yuritib, raqibi ustidan yaqqol texnik ustunlik qayd etdi va 10:0 hisobida muddatidan ilgari zafar quchdi. Shuningdek, Aaron Piko ham Lens Palmerga hech qanday imkoniyat qoldirmay, 12:1 hisobidagi texnik ustunlik bilan zafar quchdi.
Ayollar o‘rtasidagi minimal vazn toifasida kechgan vaqtinchalik «RAF» chempionlik kamari uchun bahsda Lusiya Yepes Kendra Rayan ustidan 13:2 hisobida yaqqol ustun kelib, oltin kamarga ega chiqdi. O‘ta yengil vazn toifasidagi asosiy chempionlik unvoni uchun kechgan dramatik to‘qnashuvda esa Ostin DeSanto raqibi Reyneri Andreuni kichik farq bilan (2:1) dog‘da qoldirdi va chempionlik kamarini o‘z beliga bog‘ladi.
Quyidagi tahliliy jadval orqali AQSHda bo‘lib o‘tgan «RAF 10» turnirining barcha rasmiy natijalari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Tartib
To‘qnash kelgan kurashchilar juftligi
Qayd etilgan rasmiy hisob
Jang maqomi va yakunlanish usuli
Musobaqaning bosh natijasi
1.
Xamzat Chimayev — Dillon Denis
Muddatidan avval
«Tushe» (Sof g‘alaba)
Chimayevning debyut zafari
2.
Arman Sarukyan — Toni Fergyuson
10 : 0
Texnik ustunlik (Muddatidan avval)
Sarukyan reytingdagi o‘rnini himoya qildi
3.
Aaron Piko — Lens Palmer
12 : 1
Texnik ustunlik evaziga g‘alaba
Pikodan ishonchli o‘yin
4.
Lusiya Yepes — Kendra Rayan
13 : 2
Texnik ustunlik hisobiga
Vaqtinchalik RAF kamari sohibasi
5.
Ostin DeSanto — Reyneri Andreu
2 : 1
Kichik ustunlik (Ochkolar bo‘yicha)
O‘ta yengil vaznda RAF kamari egasi
6.
Rizabek Aytmuxan — Xeyden Zillmer
6 : 4
Ochkolar hisobiga ko‘ra
Qozog‘istonlik iqtidorning g‘alabasi
7.
Sebastyan Rivera — Xadji Aliyev
9 : 5
Ochkolar bo‘yicha ustunlik
Riveradan muhim muvaffaqiyat
8.
Kigan O'Tul — Bekzod Abdurahmonov
10 : 6
Ochkolar hisobiga ko‘ra
Hamyurtimiz mag‘lubiyatga uchradi
9.
Endryu Aliriz — Jeydin Ayerman
5 : 3
Ochkolar bo‘yicha kurashda
Alirizning ustunligi
10.
Shamil Sharipov — Yonger Bastid
5 : 3
Hakamlar qaroriga ko‘ra
Sharipov kuchli ekanini isbotladi
11.
Arsen Arutyunyan — Kaleb Smitni
14 : 4
Texnik ustunlik (Muddatidan avval)
Arutyunyandan tezkor mag‘lubiyat
Xalqaro bahslar sharhi: Bekzod Abdurahmonov ochkolar bo‘yicha yutqazdi
Turnirning xalqaro kurash seksiyasida ham shiddatli to‘qnashuvlar kuzatildi. Qozog‘istonlik mashhur polvon, jahon chempioni Rizabek Aytmuxan Xeyden Zillmerga qarshi qiyin kechgan bahsda 6:4 hisobida zafar quchdi. Sebastyan Rivera esa tajribali va nomdor kurashchi Xadji Aliyevni 9:5 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi.
Afsuski, yurtimiz sport ishqibozlari uchun noxush xabar Olimpiya o‘yinlari sovrindori, tajribali kurashchimiz Bekzod Abdurahmonov ishtirokidagi bahsda qayd etildi. Hamyurtimiz AQSH vakili Kigan O'Tulga qarshi gilamga chiqib, chiroyli qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, yakunda 6:10 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi. Bundan tashqari, Endryu Aliriz Jeydin Ayermanni 5:3 hisobida, Shamil Sharipov esa Yonger Bastidni xuddi shunday 5:3 ko‘rsatkichi bilan yengdi. Turnirning so‘nggi bahslaridan birida Arsen Arutyunyan Kaleb Smit ustidan 14:4 hisobida yaqqol texnik ustunlikka erishib, muddatidan oldin g‘alabasini rasmiylashtirdi.
Erkin kurash va MMA olamidagi eng so‘nggi shov-shuvli turnirlar, hamyurtlarimizning xalqaro maydonlardagi ishtiroki va sport dunyosiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…