Islom Maxachev iyul oyida jang qilishga tayyorligini aytdi
UFC chempioni Islom Maxachev o‘zining navbatdagi jangi atrofidagi gap-so‘zlarga munosabat bildirdi. 77 kg vazn toifasida faoliyat olib borayotgan rossiyalik jangchi iyul oyida oktagonga qaytishga tayyor ekanini ma’lum qildi.
34 yoshli Maxachev Red Corner MMA YouTube kanaliga bergan intervyusida ayrim raqiblar va OAV orqali tarqalayotgan fikrlarga javob qaytardi. Uning aytishicha, ba’zi jangchilar “jangni qabul qil” degan gaplarni ko‘p takrorlamoqda, ammo amalda hali UFC tomonidan rasmiy shartnoma yuborilmagan.
Maxachevning ta’kidlashicha, UFCda jangni tashkil qilish jarayoni oddiy gap bilan hal bo‘lib qolmaydi. Ya’ni jangchi xohlagani bilan darhol navbatdagi turnirga qo‘shilib ketavermaydi. Buning uchun tomonlar o‘rtasida aniq kelishuv va rasmiy shartnoma bo‘lishi shart.
“Men qabul qilaman, lekin shartnoma yo‘q. Nimani qabul qilaman, o‘zi? Menga shartnomani yuborishsin”, — dedi Maxachev.
Chempion o‘zining sog‘lig‘i haqida ham gapirdi. U ayni paytda jiddiy jarohati yo‘qligini, faqat qo‘lida eski muammo borligini aytdi. Biroq bu jarohat hozircha janglarni bekor qilish yoki ortga surish uchun sabab emas. Maxachev uni faoliyatini yakunlaganidan so‘ng operatsiya qildirishini bildirgan.
Jangchi hozirda mashg‘ulot yig‘inida ekanini va iyul oyida jangga tayyor bo‘lishini ma’lum qildi. Biroq uning navbatdagi raqibi kim bo‘lishi hozircha aniq emas. Maxachev ehtimoliy nomzodlar sifatida Ian Garri yoki Morales tilga olinayotganini aytdi.
Shu bilan birga, chempion raqib tanlashni o‘zi hal qilmasligini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bu masala UFC rahbariyati qaroridan kelib chiqadi.
“Bu men hal qiladigan va tanlaydigan narsa emas. Tayyorman, shartnomani yuboring”, — dedi Maxachev.
Shu tariqa, Islom Maxachev navbatdagi jangiga tayyor ekanini ochiq bildirdi. Endi hammasi UFCning rasmiy qarori va shartnoma taqdim etilishiga bog‘liq. Chempion aytganidek, gap ko‘p, lekin qog‘oz kelmaguncha bu hali “jang rasman bo‘ladi” degani emas.
…