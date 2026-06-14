Islom Maxachev iyul oyida jang qilishga tayyorligini aytdi

·31·Sport
Islom Maxachev iyul oyida jang qilishga tayyorligini aytdi

UFC chempioni Islom Maxachev o‘zining navbatdagi jangi atrofidagi gap-so‘zlarga munosabat bildirdi. 77 kg vazn toifasida faoliyat olib borayotgan rossiyalik jangchi iyul oyida oktagonga qaytishga tayyor ekanini ma’lum qildi.

34 yoshli Maxachev Red Corner MMA YouTube kanaliga bergan intervyusida ayrim raqiblar va OAV orqali tarqalayotgan fikrlarga javob qaytardi. Uning aytishicha, ba’zi jangchilar “jangni qabul qil” degan gaplarni ko‘p takrorlamoqda, ammo amalda hali UFC tomonidan rasmiy shartnoma yuborilmagan.

Maxachevning ta’kidlashicha, UFCda jangni tashkil qilish jarayoni oddiy gap bilan hal bo‘lib qolmaydi. Ya’ni jangchi xohlagani bilan darhol navbatdagi turnirga qo‘shilib ketavermaydi. Buning uchun tomonlar o‘rtasida aniq kelishuv va rasmiy shartnoma bo‘lishi shart.

“Men qabul qilaman, lekin shartnoma yo‘q. Nimani qabul qilaman, o‘zi? Menga shartnomani yuborishsin”, — dedi Maxachev.

Chempion o‘zining sog‘lig‘i haqida ham gapirdi. U ayni paytda jiddiy jarohati yo‘qligini, faqat qo‘lida eski muammo borligini aytdi. Biroq bu jarohat hozircha janglarni bekor qilish yoki ortga surish uchun sabab emas. Maxachev uni faoliyatini yakunlaganidan so‘ng operatsiya qildirishini bildirgan.

Jangchi hozirda mashg‘ulot yig‘inida ekanini va iyul oyida jangga tayyor bo‘lishini ma’lum qildi. Biroq uning navbatdagi raqibi kim bo‘lishi hozircha aniq emas. Maxachev ehtimoliy nomzodlar sifatida Ian Garri yoki Morales tilga olinayotganini aytdi.

Shu bilan birga, chempion raqib tanlashni o‘zi hal qilmasligini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bu masala UFC rahbariyati qaroridan kelib chiqadi.

“Bu men hal qiladigan va tanlaydigan narsa emas. Tayyorman, shartnomani yuboring”, — dedi Maxachev.

Shu tariqa, Islom Maxachev navbatdagi jangiga tayyor ekanini ochiq bildirdi. Endi hammasi UFCning rasmiy qarori va shartnoma taqdim etilishiga bog‘liq. Chempion aytganidek, gap ko‘p, lekin qog‘oz kelmaguncha bu hali “jang rasman bo‘ladi” degani emas.

Islam MakhachevUFCRossiyaIan GarryMorales
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourino Sami Xedirani «Real»ga qaytarishga harakat qilmoqdaJoze Mourino Sami Xedirani «Real»ga qaytarishga harakat qilmoqdaBugun, 18:20«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordi«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordiBugun, 18:07Manuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdiManuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdiBugun, 17:22«Real» Mark Kukurelya transferi bo‘yicha kelishuvga erishdi...«Real» Mark Kukurelya transferi bo‘yicha kelishuvga erishdi...Bugun, 17:06«Bavariya» Maykl Olise bilan shartnomani uzaytirmoqchi...«Bavariya» Maykl Olise bilan shartnomani uzaytirmoqchi...Bugun, 16:00O‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvini Entoni Teylor boshqaradiO‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvini Entoni Teylor boshqaradiBugun, 15:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?