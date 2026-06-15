Dik Advokat Germaniya bilan bahsdagi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng yig‘ladi...

·66·Sport
Dik Advokat Germaniya bilan bahsdagi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng yig‘ladi...

Jahon chempionatining har bir uchrashuvi nafaqat maydondagi shiddatli kurashlar, balki uning ortidagi insoniy his-tuyg‘ular va dramatik voqealarga boyligi bilan ham go‘zaldir. «Ye» guruhining dastlabki turida Germaniya terma jamoasidan qabul qilingan alamli 1:7 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng, Kyurasao terma jamoasi bosh murabbiyi, futbol olamining tirik afsonasi Dik Advokat FIFA'ning (FIFA) rasmiy YouTube kanaliga eksklyuziv intervyu berdi. Niderlandiyalik tajribali mutaxassis uchrashuvning tub mohiyati, yo‘l qo‘yilgan xatolar va butun dunyo e’tiborini tortgan ko‘z yoshlari haqida ochiq-oydin gapirib berdi.

«Hisob 1:4 bo‘lishi adolatliroq edi»

Futbol olamida katta tajribaga ega bo‘lgan 77 yoshli mutaxassis uchrashuv yakunida qayd etilgan yirik raqamlar jamoasining real kuchini to‘liq aks ettirmaganini va vaziyat boshqacha tus olishi mumkin bo‘lganini ta’kidladi. Uning fikricha, shogirdlari tomonidan yo‘l qo‘yilgan oddiy xatolar nemislarga juda oson sovg‘alar taqdim etgan.

Dik Advokatning o‘yin haqidagi tahliliy mulohazalari:

«Vahimaga tushishga asos yo‘q, chunki navbatdagi bahs butunlay boshqacha ruhda o‘tadi. Biz ayni paytda bosqichma-bosqich, qadamma-qadam oldinga harakat qilyapmiz. Tan olish kerak, Germaniya futbolchilariga juda oddiy va oson bo‘lgan ikki yoki uchta golni o‘zimiz sovg‘a qilib yubordik. Mening shaxsiy fikrimcha, maydondagi kurashdan kelib chiqsak, 1:4 hisobi vaziyatga adolatliroq baho bo‘la olardi».

Quyidagi tahliliy sport eslatmasi orqali mazkur uchrashuvning tafsilotlari va ikki terma jamoaning o‘yindagi asosiy ko‘rsatkichlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va guruh maqomi

Uchrashuvning yakuniy hisobi

Kyurasao tarkibidagi yagona gol muallifi

Germaniya safida ajralib turgan yulduz

Nemislar tarkibidagi boshqa gol muallifi

Dik Advokatning kelgusi rejasi

JCH-2026, «E» guruhi


(1-tur uchrashuvi)

1 : 7


(Kyurasao mag‘lubiyati)

Komenensiya


(Tarixiy gol)

Kay Xavers


(Dubl muallifi)

• L. Nmecha, N. Shlotterbek


• J. Musiala, Braun, D. Undav

Bosqichma-bosqich tiklanish

Afsonaviy murabbiyning ko‘z yoshlari ortidagi haqiqat

Uchrashuvdan oldin va bahs yakunlanganidan so‘ng, tajribali murabbiyning ko‘zlariga yosh kelgani ko‘plab futbol muxlislarining qalbini junbushga keltirdi. Dik Advokat mazkur ta’sirli daqiqalar ortida qanday ulkan ma’no yotganini yashirib o‘tirmadi.

«Buning eng asosiy va bosh sababi — Kyurasao xalqining futbol tufayli yana chin dildan quvonch va baxtni his etayotganidadir. Ular mana shunday nufuzli mundialda o‘z jamoasini ko‘rib faxrlanishmoqda. Balki, bu his-tuyg‘ular mening yoshim bilan ham bog‘liqdir. Ba’zan inson ichida kutilmagan tuyg‘ular to‘lqini bosh ko‘taradi. To‘g‘risini aytsam, men ularni doim jilovlashga, tashqariga chiqarmaslikka intilaman, chunki bunday holatlar o‘zimga unchalik yoqavermaydi», — deya samimiy fikr bildirdi niderlandiyalik murabbiy. Eslatib o‘tamiz, Kyurasao mag‘lub bo‘lgan bahsda raqib safida Kay Xavers dubl qayd etgan bo‘lsa, Nmecha, Shlotterbek, Musiala, Braun va Undav bittadan gol urishdi. Kyurasaoliklarning yagona tarixiy javob to‘pini esa Komenensiya nemislar darvozasiga joylab qo‘ydi.

Jahon chempionatining eng ta’sirli voqealari, kutilmagan dramalar, mashhur murabbiylarning yurak so‘zlari va futbol olamiga oid eng tezkor, eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Dick AdvocaatGermaniyaKurasaoFIFAYouTube
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kot-d'Ivuar so‘nggi daqiqada gol urib, Ekvadorni mag‘lub etdiKot-d'Ivuar so‘nggi daqiqada gol urib, Ekvadorni mag‘lub etdiBugun, 01:45Xavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildiXavers Kyurasao bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildiBugun, 01:39Qatar Shveysariya bilan durang o‘ynab, FIFA reytingida O‘zbekistonni ortda qoldirdiQatar Shveysariya bilan durang o‘ynab, FIFA reytingida O‘zbekistonni ortda qoldirdiBugun, 00:54Germaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi (video)Germaniya Kyurasaoni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi (video)Bugun, 00:28Nagelsmann Kyurasao ustidan 7:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Nagelsmann Kyurasao ustidan 7:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 00:19Niderlandiya Yaponiya bilan o‘yinda g‘alabani boy berdi (video)Niderlandiya Yaponiya bilan o‘yinda g‘alabani boy berdi (video)Bugun, 00:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?