Dik Advokat Germaniya bilan bahsdagi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng yig‘ladi...
Jahon chempionatining har bir uchrashuvi nafaqat maydondagi shiddatli kurashlar, balki uning ortidagi insoniy his-tuyg‘ular va dramatik voqealarga boyligi bilan ham go‘zaldir. «Ye» guruhining dastlabki turida Germaniya terma jamoasidan qabul qilingan alamli 1:7 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng, Kyurasao terma jamoasi bosh murabbiyi, futbol olamining tirik afsonasi Dik Advokat FIFA'ning (FIFA) rasmiy YouTube kanaliga eksklyuziv intervyu berdi. Niderlandiyalik tajribali mutaxassis uchrashuvning tub mohiyati, yo‘l qo‘yilgan xatolar va butun dunyo e’tiborini tortgan ko‘z yoshlari haqida ochiq-oydin gapirib berdi.
«Hisob 1:4 bo‘lishi adolatliroq edi»
Futbol olamida katta tajribaga ega bo‘lgan 77 yoshli mutaxassis uchrashuv yakunida qayd etilgan yirik raqamlar jamoasining real kuchini to‘liq aks ettirmaganini va vaziyat boshqacha tus olishi mumkin bo‘lganini ta’kidladi. Uning fikricha, shogirdlari tomonidan yo‘l qo‘yilgan oddiy xatolar nemislarga juda oson sovg‘alar taqdim etgan.
Dik Advokatning o‘yin haqidagi tahliliy mulohazalari:
«Vahimaga tushishga asos yo‘q, chunki navbatdagi bahs butunlay boshqacha ruhda o‘tadi. Biz ayni paytda bosqichma-bosqich, qadamma-qadam oldinga harakat qilyapmiz. Tan olish kerak, Germaniya futbolchilariga juda oddiy va oson bo‘lgan ikki yoki uchta golni o‘zimiz sovg‘a qilib yubordik. Mening shaxsiy fikrimcha, maydondagi kurashdan kelib chiqsak, 1:4 hisobi vaziyatga adolatliroq baho bo‘la olardi».
Quyidagi tahliliy sport eslatmasi orqali mazkur uchrashuvning tafsilotlari va ikki terma jamoaning o‘yindagi asosiy ko‘rsatkichlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va guruh maqomi
Uchrashuvning yakuniy hisobi
Kyurasao tarkibidagi yagona gol muallifi
Germaniya safida ajralib turgan yulduz
Nemislar tarkibidagi boshqa gol muallifi
Dik Advokatning kelgusi rejasi
JCH-2026, «E» guruhi
(1-tur uchrashuvi)
1 : 7
(Kyurasao mag‘lubiyati)
Komenensiya
(Tarixiy gol)
Kay Xavers
(Dubl muallifi)
• L. Nmecha, N. Shlotterbek
• J. Musiala, Braun, D. Undav
Bosqichma-bosqich tiklanish
Afsonaviy murabbiyning ko‘z yoshlari ortidagi haqiqat
Uchrashuvdan oldin va bahs yakunlanganidan so‘ng, tajribali murabbiyning ko‘zlariga yosh kelgani ko‘plab futbol muxlislarining qalbini junbushga keltirdi. Dik Advokat mazkur ta’sirli daqiqalar ortida qanday ulkan ma’no yotganini yashirib o‘tirmadi.
«Buning eng asosiy va bosh sababi — Kyurasao xalqining futbol tufayli yana chin dildan quvonch va baxtni his etayotganidadir. Ular mana shunday nufuzli mundialda o‘z jamoasini ko‘rib faxrlanishmoqda. Balki, bu his-tuyg‘ular mening yoshim bilan ham bog‘liqdir. Ba’zan inson ichida kutilmagan tuyg‘ular to‘lqini bosh ko‘taradi. To‘g‘risini aytsam, men ularni doim jilovlashga, tashqariga chiqarmaslikka intilaman, chunki bunday holatlar o‘zimga unchalik yoqavermaydi», — deya samimiy fikr bildirdi niderlandiyalik murabbiy. Eslatib o‘tamiz, Kyurasao mag‘lub bo‘lgan bahsda raqib safida Kay Xavers dubl qayd etgan bo‘lsa, Nmecha, Shlotterbek, Musiala, Braun va Undav bittadan gol urishdi. Kyurasaoliklarning yagona tarixiy javob to‘pini esa Komenensiya nemislar darvozasiga joylab qo‘ydi.
Jahon chempionatining eng ta’sirli voqealari, kutilmagan dramalar, mashhur murabbiylarning yurak so‘zlari va futbol olamiga oid eng tezkor, eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…