Fayzullayev Kannavaroning maslahati va mundial orzusi haqida gapirdi
O‘zbekiston milliy terma jamoasining hujumkor futbolchisi Abbosbek Fayzullayev “Jahon chempionati-2026”dagi tarixiy debyut oldidan o‘z hissiyotlari, bolalik orzusi, Ravshan Ermatov bilan bog‘liq xotiralari va bosh murabbiy Fabio Kannavaroning jamoaga berayotgan muhim maslahatlari haqida gapirdi.
“Sport-Ekspress” nashriga bergan intervyusida Fayzullayev hayotidagi ilk Jahon chempionati boshlanayotgani unga katta quvonch va biroz hayajon bag‘ishlayotganini ta’kidladi. Uning aytishicha, mundialda o‘ynash orzusi bolalikdan shakllangan.
“Juda xursandman va biroz hayajon ham bor. Bolaligimdan shuni orzu qilganman va hozir debyutga bir qadam qoldi. Men eslaydigan birinchi Jahon chempionati 2010 yili Janubiy Afrikada bo‘lgan”, — dedi Abbosbek.
Fayzullayev 2010 yilgi Jahon chempionati unga alohida ta’sir qilganini esladi. Qizig‘i, o‘sha mundialning ochilish o‘yini Meksika va Janubiy Afrika Respublikasi terma jamoalari o‘rtasida bo‘lib o‘tgan, bahsni esa o‘zbekistonlik hakam Ravshan Ermatov boshqargan edi.
“Qizig‘i shundaki, ochilish o‘yini ham hozirgidek Meksika va Janubiy Afrika Respublikasi terma jamoalari o‘rtasida bo‘lgan, o‘sha bahsni esa o‘zbekistonlik hakam Ravshan Ermatov boshqargandi. O‘shanda men olti yoshda edim”, — dedi futbolchi.
Abbosbekning aytishicha, u otasi bilan birga o‘sha uchrashuvni tomosha qilgan va o‘zbek vakili dunyo futbolidagi eng katta sahnaning bir qismi bo‘lganidan g‘ururlangan. Aynan shu lahzalar unda Jahon chempionatida ishtirok etish istagini yanada kuchaytirgan.
“Otam bilan birga o‘yinni tomosha qilib, o‘zimizning inson shunday katta bayramning bir qismi bo‘lganidan xursand bo‘lganimizni yaxshi eslayman. O‘sha paytdan boshlab Jahon chempionatida ishtirok etish va o‘sha yerda o‘ynashni orzu qilganman”, — deya qo‘shimcha qildi u.
Bugun esa o‘sha bolalik orzusi haqiqatga aylanmoqda. O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixda ilk bor Jahon chempionati final bosqichida ishtirok etyapti. Abbosbek Fayzullayev esa ana shu tarixiy avlodning eng yorqin vakillaridan biri sifatida mundial maydoniga chiqish arafasida turibdi.
Suhbat davomida Ravshan Ermatovning hozir o‘zbek futboli rahbarlaridan biri sifatida futbolchilarga Jahon chempionati haqida nimalar aytgani ham tilga olindi. Fayzullayevning ta’kidlashicha, Ermatov mundial boshqa barcha musobaqalardan tubdan farq qiladigan alohida hissiyot ekanini tushuntirgan.
“Ha, u Jahon chempionati biz ko‘rgan barcha musobaqalardan butunlay boshqa darajadagi his-tuyg‘ular ekanini aytgan”, — dedi Abbosbek.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Jahon chempionatiga chiqish oson emas, ammo O‘zbekiston bu vazifani uddaladi. Bu nafaqat futbolchilar, balki butun xalq orzusining amalga oshishi bo‘ldi.
“U yerga chiqish oson emas, lekin biz buni uddaladik va butun xalqimizning orzusini ro‘yobga chiqardik. Tariximizda birinchi marta final bosqichiga yo‘l oldik va aynan biz bu ishni amalga oshirganimizdan faxrlanamiz”, — dedi Fayzullayev.
Abbosbek bosh murabbiy Fabio Kannavaroning jamoadagi roli haqida ham alohida to‘xtaldi. Ma’lumki, italiyalik mutaxassis 2006 yilgi Jahon chempionati g‘olibi, o‘sha turnirning eng yaxshi futbolchilaridan biri bo‘lgan. Shu sababli uning mundial haqidagi har bir gapi futbolchilar uchun katta ahamiyatga ega.
Fayzullayevning aytishicha, Kannavaro o‘z tajribasini futbolchilar bilan bo‘lishmoqda va eng muhimi, jamoa ustidagi bosimni yengillatishga harakat qilmoqda.
“Albatta. U o‘z tajribasini biz bilan bo‘lishadi. Eng muhimi, bizni bosimdan soqit qilib, og‘irlikni o‘z zimmasiga olyapti”, — dedi Abbosbek.
Kannavaroning futbolchilarga berayotgan asosiy maslahati ham juda muhim: bu tarixiy kunlardan zavq olish, maydonga erkin chiqish va ortiqcha bosimsiz o‘ynash.
“U bizga shunday deydi: bu kunlardan zavq olinglar, chunki bu sizlarning birinchi Jahon chempionatingiz. Maydonga chiqib, erkin o‘ynanglar, chunki bizda yo‘qotadigan narsaning o‘zi yo‘q”, — dedi Fayzullayev.
Bu yondashuv O‘zbekiston terma jamoasi uchun juda muhim bo‘lishi mumkin. Chunki ilk mundialda futbolchilar tabiiy ravishda katta bosimni his qiladi. Butun mamlakat kuzatyapti, muxlislar kutyapti, tarixiy mas’uliyat yelkada. Kannavaro esa aynan shu og‘irlikni yumshatib, jamoani erkin va o‘z kuchiga ishongan holda maydonga olib chiqishga intilmoqda.
Abbosbekning fikricha, O‘zbekiston uchun yo‘qotadigan narsaning yo‘qligi ma’lum ma’noda ustunlik ham berishi mumkin. Jamoa birinchi marta Jahon chempionatida ishtirok etyapti va asosiy motivatsiya — xalqni faxrlantirish.
“Balkim, bu bizga ma’lum ma’noda ustunlik ham berar. Asosiy motivatsiyamizning o‘zi — xalqimiz biz bilan faxrlanishi”, — dedi u.
Albatta, O‘zbekiston oson guruhga tushmagan. Fabio Kannavaro shogirdlari Portugaliya, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Bu raqiblarning har biri o‘z uslubi, kuchli jihatlari va xavfli futbolchilari bilan ajralib turadi.
“Albatta, biz eng qiyin guruhlardan birida o‘ynayapmiz. Bir tomondan, Kolumbiya va Portugaliya kabi kuchli jamoalarga qarshi maydonga tushish ham yaxshi. Ammo Kongo Demokratik Respublikasini kuchsiz jamoa, deb aytmagan bo‘lardim”, — dedi Fayzullayev.
U Afrika terma jamoalariga ham alohida baho berdi. Abbosbekning fikricha, Kongo DR jismoniy jihatdan kuchli, kurashchan va har qanday raqibga munosib qarshilik ko‘rsata oladigan jamoa.
“Chunki Afrika terma jamoalari jismoniy jihatdan juda kuchli bo‘ladi va istalgan raqibga munosib qarshilik ko‘rsata oladi”, — dedi u.
Fayzullayev barcha o‘yinlar og‘ir kechishini ta’kidladi. Ammo uning fikricha, bu qiyinchilik faqat O‘zbekiston uchun emas, raqiblar uchun ham bo‘ladi. Chunki guruhdagi jamoalar O‘zbekistonni yaxshi bilmaydi va “oq bo‘rilar” ular uchun kutilmagan syurpriz tayyorlashi mumkin.
“Menimcha, barcha o‘yinlar juda og‘ir kechadi. Faqat biz uchun emas, ular uchun ham. Chunki ular ham bizni yaxshi bilishmaydi va biz ularga kutilmagan syurpriz tayyorlab qo‘yishimiz mumkin”, — dedi Abbosbek.
Bu so‘zlar muxlislarga ham katta ishonch bag‘ishlaydi. Ha, O‘zbekiston debyutant. Ha, raqiblar kuchli. Ammo futbolda hamisha kutilmagan natijalar, xarakter va jamoaviy birlik katta rol o‘ynaydi. Agar milliy jamoamiz bosimdan xoli, erkin va intizomli o‘yin ko‘rsata olsa, har qanday raqibga muammo tug‘dirishi mumkin.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi “Jahon chempionati-2026”dagi birinchi uchrashuvini 18 iyun kuni Kolumbiyaga qarshi o‘tkazadi. Bahs Toshkent vaqti bilan soat 07:00 da boshlanadi. Bu o‘yin O‘zbekiston futboli tarixidagi eng muhim uchrashuvlardan biri sifatida qolishi shubhasiz.
Abbosbek Fayzullayev uchun esa bu nafaqat katta musobaqa, balki bolalik orzusining amalga oshishidir. 2010 yilda otasi bilan televizor qarshisida Ravshan Ermatov boshqargan Jahon chempionati ochilish o‘yinini ko‘rgan bola bugun o‘zi mundial maydoniga chiqish arafasida.
Endi navbat maydonga. Kannavaro aytganidek, bu kunlardan zavq olish, erkin o‘ynash va xalqni faxrlantirish kerak. O‘zbekiston uchun Jahon chempionati — tarixiy imkoniyat. Abbosbek va uning jamoadoshlari esa bu imkoniyatdan munosib foydalanishga harakat qiladi.
…