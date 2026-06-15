Manchester Yunayted Ruben Amorimning Milan bilan kelishuvi ortidan millionlarni tejaydi

·57·Sport
Manchester Yunayted Ruben Amorimning Milan bilan kelishuvi ortidan millionlarni tejaydi

Angliyaning Manchester Yunayted klubi sobiq bosh murabbiyi Ruben Amorimning Italiya A Seriyasiga qaytishi kutilayotgani ortidan katta miqdordagi moliyaviy mablagʻni tejab qolish imkoniyatiga ega boʻlmoqda. Yanvar oyida isteʼfoga chiqarilgan portugaliyalik mutaxassis hozirda Milan jamoasini boshqarish uchun asosiy nomzod boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Telegraph nashri xabariga koʻra, Manchester Yunayted rahbariyati Amorim va uning murabbiylar shtabini isteʼfoga chiqargani uchun toʻlanishi kerak boʻlgan kompensatsiya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Dastlabki hisob-kitoblarga koʻra, klub murabbiylar korpusiga jami 16,7 million funt-sterling toʻlashi kerak edi. Biroq Amorimning yangi ishga joylashishi ushbu yukning katta qismini klub zimmasidan soqit qiladi.

41 yoshli Ruben Amorim Old Traffordda atigi 14 oy ishladi va oʻzidan keyin Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro hamda Jorge Vital kabi yordamchilaridan iborat katta shtabni qoldirdi. Manchester Yunayted Erik ten Hag bilan xayrlashish uchun 14,5 million funt sarflaganidan soʻng, Amorim bilan bogʻliq moliyaviy majburiyatlar klub byudjetiga jiddiy bosim oʻtkazayotgan edi.

Italiyadagi yangi loyiha va taktik oʻzgarishlar

Milan oʻtgan mavsumda Massimiliano Allegri qoʻl ostida kutilgan natijalarga erisha olmagach, jamoani tubdan isloh qilish uchun aynan Amorimni tanladi. Chempionlar ligasi yoʻllanmasidan mahrum boʻlgan "rossonerilar" portugaliyalik mutaxassis bilan muzokaralarni yakuniy bosqichga olib chiqqan. Amorim Oliver Glasner va Mauricio Pochettino kabi nomzodlarni ortda qoldirib, roʻyxatda birinchi oʻringa koʻtarildi.

Italiya klubi Amorimga ikki yillik shartnoma taklif qilmoqda, unda kelishuvni yana bir mavsumga uzaytirish bandi ham mavjud. Bu mutaxassis uchun Angliya Premer-ligasidagi muvaffaqiyatsiz 3-4-2-1 tizimini qayta koʻrib chiqish va oʻz obroʻsini tiklash uchun ajoyib imkoniyatdir. Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Amorimning Manchester Yunayted rahbariyati, xususan, futbol direktori Jason Wilcox bilan boʻlgan mojaroli munosabatlari uning ketishini tezlashtirgan edi.

Qizigʻi shundaki, Amorim tayinlangan taqdirda, u uzoq vaqt kutmasdan sobiq jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Manchester Yunayted va Milan oʻrtasidagi mavsumoldi soʻnggi nazorat uchrashuvi 15-avgust kuni Polshaning Vrotslav shahrida boʻlib oʻtishi tasdiqlangan. Ushbu bahs yangi Premer-liga mavsumi boshlanishidan bir hafta oldin oʻtkaziladi.

Muxlislar va mutaxassislar Amorimning Italiya futboliga qanchalik moslashishini katta qiziqish bilan kutmoqdalar. Uning Angliyadagi qisqa va ziddiyatli faoliyati yakunlangach, A Seriyadagi taktik kurashlar uning murabbiylik salohiyatini sinovdan oʻtkazuvchi navbattingi jiddiy maydon boʻladi.

Manchester YunaytedMilanRuben AmorimTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldiReal Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldiBugun, 09:39Kylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaKylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaBugun, 09:19Real Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinReal Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinBugun, 09:10Kuman Yaponiya bilan jangovar durangdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdiKuman Yaponiya bilan jangovar durangdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 08:59Kylian Mbappe va "asosiy qahramon" maqomi: Frank Leboeuf fransuz yulduzi haqidaKylian Mbappe va "asosiy qahramon" maqomi: Frank Leboeuf fransuz yulduzi haqidaBugun, 08:56Tottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida kuchli oltilikka qaytishi kutilmoqdaTottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida kuchli oltilikka qaytishi kutilmoqdaBugun, 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?