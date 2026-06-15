Manchester Yunayted Ruben Amorimning Milan bilan kelishuvi ortidan millionlarni tejaydi
Angliyaning Manchester Yunayted klubi sobiq bosh murabbiyi Ruben Amorimning Italiya A Seriyasiga qaytishi kutilayotgani ortidan katta miqdordagi moliyaviy mablagʻni tejab qolish imkoniyatiga ega boʻlmoqda. Yanvar oyida isteʼfoga chiqarilgan portugaliyalik mutaxassis hozirda Milan jamoasini boshqarish uchun asosiy nomzod boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Telegraph nashri xabariga koʻra, Manchester Yunayted rahbariyati Amorim va uning murabbiylar shtabini isteʼfoga chiqargani uchun toʻlanishi kerak boʻlgan kompensatsiya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Dastlabki hisob-kitoblarga koʻra, klub murabbiylar korpusiga jami 16,7 million funt-sterling toʻlashi kerak edi. Biroq Amorimning yangi ishga joylashishi ushbu yukning katta qismini klub zimmasidan soqit qiladi.
41 yoshli Ruben Amorim Old Traffordda atigi 14 oy ishladi va oʻzidan keyin Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro hamda Jorge Vital kabi yordamchilaridan iborat katta shtabni qoldirdi. Manchester Yunayted Erik ten Hag bilan xayrlashish uchun 14,5 million funt sarflaganidan soʻng, Amorim bilan bogʻliq moliyaviy majburiyatlar klub byudjetiga jiddiy bosim oʻtkazayotgan edi.
Italiyadagi yangi loyiha va taktik oʻzgarishlarMilan oʻtgan mavsumda Massimiliano Allegri qoʻl ostida kutilgan natijalarga erisha olmagach, jamoani tubdan isloh qilish uchun aynan Amorimni tanladi. Chempionlar ligasi yoʻllanmasidan mahrum boʻlgan "rossonerilar" portugaliyalik mutaxassis bilan muzokaralarni yakuniy bosqichga olib chiqqan. Amorim Oliver Glasner va Mauricio Pochettino kabi nomzodlarni ortda qoldirib, roʻyxatda birinchi oʻringa koʻtarildi.
Italiya klubi Amorimga ikki yillik shartnoma taklif qilmoqda, unda kelishuvni yana bir mavsumga uzaytirish bandi ham mavjud. Bu mutaxassis uchun Angliya Premer-ligasidagi muvaffaqiyatsiz 3-4-2-1 tizimini qayta koʻrib chiqish va oʻz obroʻsini tiklash uchun ajoyib imkoniyatdir. Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Amorimning Manchester Yunayted rahbariyati, xususan, futbol direktori Jason Wilcox bilan boʻlgan mojaroli munosabatlari uning ketishini tezlashtirgan edi.
Qizigʻi shundaki, Amorim tayinlangan taqdirda, u uzoq vaqt kutmasdan sobiq jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Manchester Yunayted va Milan oʻrtasidagi mavsumoldi soʻnggi nazorat uchrashuvi 15-avgust kuni Polshaning Vrotslav shahrida boʻlib oʻtishi tasdiqlangan. Ushbu bahs yangi Premer-liga mavsumi boshlanishidan bir hafta oldin oʻtkaziladi.
Muxlislar va mutaxassislar Amorimning Italiya futboliga qanchalik moslashishini katta qiziqish bilan kutmoqdalar. Uning Angliyadagi qisqa va ziddiyatli faoliyati yakunlangach, A Seriyadagi taktik kurashlar uning murabbiylik salohiyatini sinovdan oʻtkazuvchi navbattingi jiddiy maydon boʻladi.
…